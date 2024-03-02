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Динамо - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 23 листопада 2024, 15:30 - Олимпийский . Трансляція: 2+2
Головний суддя: Maksym, Kozyryatsky
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
1 - 0
Оновити
45'
Чорноморець
Одесса
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Хід матчу
16' Vanat, Vladyslav
Хто переможе?
42 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
50%
Нічия
24%
Чорноморець
26%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Dynamo Kyiv and FC Chernomorets Odessa is 2-0. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 16 meetings with FC Dynamo Kyiv playing at home, FC Dynamo Kyiv have won 14 times, there have been 0 draws while FC Chernomorets Odessa have won 2 times. The goal difference is 44-14 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • During the last 34 meetings, FC Dynamo Kyiv have won 26 times, there have been 4 draws while FC Chernomorets Odessa have won 4 times. The goal difference is 81-28 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • Last season's matches: 1-0 (FC Dynamo Kyiv at home) and 3-2 (FC Chernomorets Odessa at home).
  • Did you know that FC Dynamo Kyiv scores 28% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • FC Chernomorets Odessa haven't won in their last 4 games.
  • FC Chernomorets Odessa haven't won any of their last 11 away matches.
  • FC Dynamo Kyiv haven't scored in 1 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 2 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv's home record this season: 5-2-0.
  • FC Chernomorets Odessa's away record this season: 0-2-3.
  • Vladyslav Vanat is FC Dynamo Kyiv's top scorer with 6 goals. Denys Yanakov has scored 2 times for FC Chernomorets Odessa.
  • Denys Popov has more yellow cards (3) than any other player at FC Dynamo Kyiv. Danylo Udod has collected 4 for FC Chernomorets Odessa.
  • A year ago, FC Chernomorets Odessa were number 7 in the table with 19 points. Now they are number 13 with 12 points.
  • FC Dynamo Kyiv have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 1st half in 47% of their matches, FC Chernomorets Odessa in 18% of their matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 47% of halftimes, FC Chernomorets Odessa wins 18%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kyiv.
  • On their last meeting FC Dynamo Kyiv won by 1 goals.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • In the last 5 meetings FC Dynamo Kyiv won 3, FC Chernomorets Odessa won 2, 0 draws.
  • FC Dynamo Kyiv scores 2.8 goals in a match against FC Chernomorets Odessa and FC Chernomorets Odessa scores 1.4 goals against FC Dynamo Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Dynamo Kyiv and FC Chernomorets Odessa is 4.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Dynamo Kyiv and FC Chernomorets Odessa is 1.8.
  • FC Dynamo Kyiv scores 1.93 goals when playing at home and FC Chernomorets Odessa scores 0.73 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Динамо
17
Перемог
24
Ігор
4
Перемог
Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 15:30 Динамо 1 - 0 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.08.2023 - 17:00 Чорноморець 3 - 2 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.05.2023 - 14:00 Динамо 2 - 3 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.11.2022 - 15:00 Чорноморець 0 - 3 Завершено Динамо
Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.11.2024 - 18:00 Динамо 2 - 1 Завершено Полісся В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
07.11.2024 - 22:00 Динамо 0 - 4 Завершено Ференцварош П
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.11.2024 - 18:00 Інгулець 5 - 2 Завершено Динамо П
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 15:30 Ворскла 1 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.10.2024 - 18:00 Динамо 1 - 1 Завершено Шахтар Н
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Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.11.2024 - 15:30 Чорноморець 0 - 1 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.11.2024 - 18:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.10.2024 - 15:30 Рух 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.10.2024 - 15:30 Чорноморець 1 - 1 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.10.2024 - 15:30 Чорноморець 1 - 0 Завершено Оболонь В
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Головні події
ГООЛ! Vanat, Vladyslav
16'
Хто переможе?
42 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
50%
Нічия
24%
Чорноморець
26%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Георгій Бущан
    Воротар
  • 2
    Vivcharenko, Kostiantyn
    Захисник
  • 4
    Popov, Denys
  • 6
    Brazhko, Vladimir
    Півзахисник
  • 10
    Микола Шапаренко
    Півзахисник
  • 11
    Vanat, Vladyslav
    Форвард
    16
  • 20
    Олександр Караваєв
    Форвард
  • 22
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 32
    Taras, Mykhavko
    Захисник
  • 40
    Bilovar, Kristian
    Захисник
  • 1
    Артур Рудько
    Воротар
  • 6
    Gomes, Caio
    Захисник
  • 7
    Іван Петряк
    Півзахисник
  • 8
    Sporn, Jon
    Півзахисник
  • 9
    Олексій Хобленко
    Форвард
  • 14
    Siheiev, Kyrylo
    Півзахисник
  • 16
    Biloshevskyi, Bohdan Olehovych
    Захисник
  • 34
    Latsabidze, Luka
    Півзахисник
  • 44
    Jarju, Moses
    Захисник
  • 77
    Kysil, Yaroslav
    Захисник
  • 86
    Udod, Danylo
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Shovkovskiy, Oleksandr
  • Бабич, Александр
LIVE
Трансляція матчу Динамо - Чорноморець
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В ефірі
2+2
Трансляція
43'
Ух як... Біловар на фланзі розвернув двох суперників. Прикольний епізод... Лайк Крістіану за фінт!
41'
Шапаренко пробив метрів із 23-х. Але дуже м'який удар, у руки Рудьку
40'
А Бущан абсолютно замерз... Киянам потрібно хоч іноді відпасовувати своєму кіперу
38'
Михавко зазнав ушкодження, причому в чужому штрафному майданчику. Але все нормально із захисником киян
36'
Інфо
7:1 статистика ударів на цю хвилину. Причому єдиний удар у площину від киян виявився гольовим
35'
Ух, Буяльський показав техніку. Першим дотиком і прийняв м'яч, перекинув Жаржу, пробив, щоправда, мимо вийшло, тому що кут був досить гострий. Але майстерність показав
32'
Заробили моряки штрафний на фланзі. Петряк довго готувався, але подав просто в руки Бущану
30'
Динамо нікуди не поспішає і грає за рахунком. Нагадаємо, що на тижні киянам ще грати в Лізі Європи
27'
Небезпечний момент
Ух, Шапаренко абсолютно один залишився на 11 метрів, але не зміг нормально обробити Миколай після закидання з флангу. Продовжує дивно грати оборона моряків... Як його залишили геть одного?
25'
Ну а Динамо, не особливо поспішаючи, продовжує катати м'яч
24'
Офсайд
Ось пішло дальнє закидання на Хобленка, але в офсайді форвард моряків
23'
Ну а Чорноморець поки не може навіть перейти на чужу половину поля. Явні проблеми у моряків у створенні
20'
Динамо знову з м'ячем. Чорноморець дуже часто помиляється біля своїх воріт, потрапляючи під пресинг
18'
Награло Динамо на гол... Подивимося, як відреагують моряки
15'
Гоооол!!!
Гооол! Забиває Динамо! Сігєєв віддав невдалий пас метрах за 30-ти від своїх воріт, Попов (опинився тут) перехопив, Буяльський швидко віддав на Ваната, який метрів з 15-ти дав під штангу! 1:0!
13'
Ось Кабаєв навісив з флангу, але у Бражка удар головою в боротьбі не вийшов
12'
Зараз уже явна перевага у киян, намагається піддавлювати Динамо
11'
Кутовий
Кутовий подав Буяльський - не найкращим чином, не перебив першого суперника
10'
Небезпечний момент
І ще момент у киян! Рудько не найкращим чином зіграв на виході, в падінні ногою видавши пас на Караваєва, який метрів з 30-ти не зміг влучити у вже порожні ворота!
8'
Небезпечний момент
Ух ти! А ось і момент! Після прострілу з флангу трохи назад Бражко двічі пробивав! Перший удар був заблокований, а потім хавбек дав у штангу!
7'
Більше володіють м'ячем кияни, але поки що без особливих загострень
5'
Ось перша осмислена атака Динамо, Бражко з флангу прострілив, але Ванат не встиг на цей простріл
4'
Досить спокійний початок у нас. Більше в центрі поля вовтузяться команди
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
0 градусів у Києві та досить вітряно. Погода не дуже футбольна
А ось Бутко у Чорноморця сьогодні точно не зіграє - Богдан захворів. Як і Янаков, у якого м'язова травма
Цікаво, що Динамо на цей матч вийде зі схемою в три центрбеки
Інфо
Запасні Чорноморця: Кінгслі, Вічний, Савченко, Арсіч, Хромей, Пшеничнюк, Шевцов, Габелок, Скиба, Васильєв
Інфо
Стартовий склад Чорноморця: Рудько, Лацабідзе, Мозес, Удод, Білошевський, Кисіль, Шпорн, Сігєєв, Кайо Гомес, Петряк, Хобленко
Інфо
Запасні Динамо: Нещерет, Моргун, Дячук, Волошин, Рубчинський, Малиш, Саленко, Тимчик, Герреро, Дубінчак, Брагару, Михайленко
Інфо
Стартовий склад Динамо: Бущан, Вівчаренко, Попов, Михавко, Біловар, Бражко, Караваєв, Кабаєв, Буяльський, Шапаренко, Ванат
В одеситів наразі 12 очок і 13-те місце в таблиці
Кияни очолюють турнірну таблицю, маючи в активі 32 очки після 12 матчів
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судити гру буде Максим Козиряцький
Добрий день усім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 14-го туру УПЛ, в якому Динамо прийме Чорноморець
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Анонс матчу Динамо - Чорноморець 23.11.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Динамо (Киев) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 23.11.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Динамо (Киев) та командою Чорноморець (Одесса):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 02.03.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Shovkovskiy, Oleksandr и Бабич, Александр розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Чорноморець можна подивитися 23.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Динамо - Чорноморець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Попередній матч команди Динамо був зіграний проти Полісся - 10.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Минулий поєдинок команди Чорноморець був зіграний проти Ворскла - 08.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ворскла.

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