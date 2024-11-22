Ворскла - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ворскла - ЛНЗ 23.11.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Ворскла (Полтава) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведення матчу: 23.11.2024

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Ворскла (Полтава) та командою ЛНЗ (Черкассы):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь ЛНЗ, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення ЛНЗ та Ворскла у попередньому футбольному матчі 24.05.2024 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Maksimov, Yuriy и Andres Carrasco розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)

Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955

Країна: Украина

Тренер: Сергей Долганский



Минулий матч команди Ворскла був зіграний проти Чорноморець - 08.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Команда гостей

Назва: ЛНЗ (Черкассы)

Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006

Країна: Украина

Тренер: Олег Дулуб



Минулий поєдинок команди ЛНЗ був зіграний проти Оболонь - 09.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Оболонь.

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