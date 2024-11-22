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Ворскла - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 23 листопада 2024, 13:00 - Ворскла имени Алексея Бутовского
Головний суддя: Mykhailo, Ryda
Рейтинг матчу:
Ворскла
Полтава
До початку
00 : 00 : 00
ЛНЗ
Черкассы
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
35%
Нічия
38%
ЛНЗ
27%
Цікаві факти
  • Last season's matches: 0-0 (FC Vorskla Poltava at home) and 1-0 (LNZ Cherkasy at home).
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that LNZ Cherkasy scores 40% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 3 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • LNZ Cherkasy haven't scored in 1 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Artem Chelyadin has assisted the most goals for FC Vorskla Poltava with 2. Muharrem Jashari is LNZ Cherkasy's biggest assister (3).
  • A year ago, LNZ Cherkasy were number 11 in the table with 13 points. Now they are number 6 with 18 points.
  • FC Vorskla Poltava wins 1st half in 20% of their matches, LNZ Cherkasy in 11% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 20% of halftimes, LNZ Cherkasy wins 11%.
  • The winner of their last meeting was LNZ Cherkasy.
  • On their last meeting LNZ Cherkasy won by 1 goals.
  • When FC Vorskla Poltava leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy is down 1-0 away, they win 23% of their matches.
  • In Premier League, LNZ Cherkasy has better performance than FC Vorskla Poltava.
  • LNZ Cherkasy's performance of the last 5 matches is better than FC Vorskla Poltava's.
  • FC Vorskla Poltava scores 1.13 goals when playing at home and LNZ Cherkasy scores 1.21 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ворскла
0
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
24.05.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 0 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.11.2023 - 17:00 Ворскла 0 - 0 Завершено ЛНЗ
Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.11.2024 - 15:30 Чорноморець 0 - 1 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.11.2024 - 13:00 Ворскла 0 - 1 Завершено Колос П
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 15:30 Ворскла 1 - 2 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.10.2024 - 15:30 Верес 2 - 2 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.10.2024 - 13:40 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Ворскла П
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Останні матчі - ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.11.2024 - 13:00 ЛНЗ 0 - 1 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.11.2024 - 18:00 Зоря 1 - 2 Завершено ЛНЗ В
Кубок України 24-26
30.10.2024 - 19:20 Вікторія 3 - 2 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.10.2024 - 16:50 Кривбас 3 - 1 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.10.2024 - 13:00 ЛНЗ 2 - 0 Завершено Інгулець В
Показати більше
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
35%
Нічия
38%
ЛНЗ
27%
Склади команд
Стартовий склад
  • 40
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 7
    Isenko, Pavlo
    Воротар
  • 29
    Андрій Бацула
    Захисник
  • 25
    Gucek, Luka
    Захисник
  • 27
    Krupskyi, Illia
  • 6
    Sklyar, Oleksandr
    Півзахисник
  • 38
    Cheliadin, Artem
    Півзахисник
  • 33
    Myakushko, Sergiy
    Півзахисник
  • 11
    Kane, Ibrahim
    Півзахисник
  • 22
    Микола Ковталюк
    Форвард
  • 77
    Onomigho, Samson
    Форвард
  • 21
    Kucherenko, Yevhenii
    Воротар
  • 33
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
  • 5
    Salihu, Hajdin
    Захисник
  • 4
    Dajko, Ajdi
    Захисник
  • 18
    Олександр Каплієнко
    Захисник
  • 15
    Jashari, Muharrem
    Півзахисник
  • 10
    Boyko, Vitaliy
    Півзахисник
  • 19
    de Albuquerque Magnata Cordeiro, Italo
    Форвард
  • 23
    Дмитро Топалов
    Півзахисник
  • 20
    Mollo Bessala, Guy Merlin
    Форвард
  • 22
    Momoh, Francis
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Maksimov, Yuriy
  • Andres Carrasco
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Останні матчі
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Анонс матчу Ворскла - ЛНЗ 23.11.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Ворскла (Полтава) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведення матчу: 23.11.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Ворскла (Полтава) та командою ЛНЗ (Черкассы):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь ЛНЗ, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення ЛНЗ та Ворскла у попередньому футбольному матчі 24.05.2024 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Maksimov, Yuriy и Andres Carrasco розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ворскла - ЛНЗ можна подивитися 23.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Ворскла - ЛНЗ, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Минулий матч команди Ворскла був зіграний проти Чорноморець - 08.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Команда гостей

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Минулий поєдинок команди ЛНЗ був зіграний проти Оболонь - 09.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Оболонь.

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