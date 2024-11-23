Рух - Лівий Берег онлайн трансляція матчу

Рух зіграв дванадцять матчів і з трьома перемогами та шістьма нічиїми йде десятим у турнірній таблиці з відривом у три очки від плей-офф зони вильоту. Лівий Берег має дев'ять очок за дві перемоги та три нічиї та йде на чотирнадцятому місці з відставанням у два бали від безпечної зони після тринадцяти поєдинків