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Рух - Лівий Берег онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 24 листопада 2024, 18:00 - Skif Stadium
Рейтинг матчу:
Рух
Львов
До початку
00 : 00 : 00
Лівий Берег
Киев
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Рух
33%
Нічия
33%
Лівий Берег
33%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 50% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Levy Bereg Kyiv haven't won in their last 8 games.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 2 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • FC Levy Bereg Kyiv haven't scored in 5 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • FC Levy Bereg Kyiv have not managed to score in their last 8 matches.
  • FC Rukh Lviv wins 1st half in 27% of their matches, FC Levy Bereg Kyiv in 17% of their matches.
  • FC Rukh Lviv wins 27% of halftimes, FC Levy Bereg Kyiv wins 17%.
  • When FC Rukh Lviv leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Levy Bereg Kyiv's.
  • FC Levy Bereg Kyiv has streak of 8 matches with 0 scored goals.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Rukh Lviv scores 1.57 goals when playing at home and FC Levy Bereg Kyiv scores 1.31 goals when playing away (on average).
  • Roman Didyk has more yellow cards (4) than any other player at FC Rukh Lviv. Yevhen Banada has collected 5 for FC Levy Bereg Kyiv.
Прогноз на матч
Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.11.2024 - 13:00 Верес 2 - 0 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.11.2024 - 15:30 Кривбас 1 - 1 Завершено Рух Н
Кубок України 2024/2025
29.10.2024 - 18:00 Рух 1 - 0 Завершено Карпати В
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.10.2024 - 15:30 Рух 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.10.2024 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершено Карпати П
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Останні матчі - Лівий Берег
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.11.2024 - 18:00 Лівий Берег 0 - 0 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.11.2024 - 15:30 Карпати 3 - 0 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.10.2024 - 13:00 Лівий Берег 0 - 2 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.10.2024 - 18:00 Полісся 0 - 0 Завершено Лівий Берег Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.10.2024 - 18:00 Колос 0 - 0 Завершено Лівий Берег Н
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Рух
33%
Нічия
33%
Лівий Берег
33%
Трансляція
Головний тренер Лівого Берегу: Віталій Первак
На лаві запасних: Фастов, Дударенко, Самар, Співаков, Косовський, Приходько, Галас, Непейпієв, Кобзар, Сухоручко
Інфо
Стартовий склад Лівого Берегу (4-2-4): Механів - Сідней, Семенов, Якимів, Астахов - Дедух, Банада - Когут І., Синиця, Когут М., Войцеховський
Головний тренер Руха: Віталій Пономарьов
На лаві запасних: Герета, Ванівський, Лях, Товарницький, Кітела, Підгурський, Семотюк, Плюман, Притула, Руніч, Климчук
Інфо
Стартовий склад Руху (4-1-4-1): Ледвій - Роман, Холод, Слюбик, Сич - Дідик - Клайвер, Федор, Карабін, Квасниця - Краснопір
Рух зіграв дванадцять матчів і з трьома перемогами та шістьма нічиїми йде десятим у турнірній таблиці з відривом у три очки від плей-офф зони вильоту. Лівий Берег має дев'ять очок за дві перемоги та три нічиї та йде на чотирнадцятому місці з відставанням у два бали від безпечної зони після тринадцяти поєдинків
Матч пройде у Львові на Арені Львів та розпочнеться о 18:00
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу чотирнадцятого туру Української Прем'єр-ліги, в якому Рух прийме у гостях Лівий Берег
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Анонс матчу Рух - Лівий Берег 24.11.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Рух (Львов) та командою Лівий Берег (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 24.11.2024
Час початку матчу: 18:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Минулий матч команди Рух був зіграний проти Верес - 10.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Верес.

Команда гостей

Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Левый Берег (Киев): 2017
Країна: Украина

Попередній поєдинок команди Лівий Берег був зіграний проти Інгулець - 08.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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