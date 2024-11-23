Рух - Лівий Берег онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Рух (Львов) та командою Лівий Берег (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Skif Stadium.
Дата проведення матчу: 24.11.2024
Час початку матчу: 18:00
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев
Минулий матч команди Рух був зіграний проти Верес - 10.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Верес.
Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Левый Берег (Киев): 2017
Країна: Украина
Попередній поєдинок команди Лівий Берег був зіграний проти Інгулець - 08.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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