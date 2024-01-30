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Арсенал - Ноттінгем Форест онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 23 листопада 2024, 17:00 - Эмирейтс
Головний суддя: Саймон Хупер
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
1 - 0
Оновити
перерыв
Ноттінгем Форест
Ноттингем
Хід матчу
15' Saka, Bukayo 24' Жоржиньйо 31' Jesus, Gabriel 44' Saka, Bukayo
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
35%
Нічия
31%
Ноттінгем Форест
35%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 6 times, there have been 1 draws while Nottingham Forest have won 0 times. The goal difference is 18-3 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 16 meetings, Arsenal FC have won 10 times, there have been 2 draws while Nottingham Forest have won 4 times. The goal difference is 31-14 in favour of Arsenal FC.
  • Last season Arsenal FC won both games against Nottingham Forest (2-1 at home and 2-1 away).
  • Did you know that Arsenal FC scores 22% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Nottingham Forest scores 33% of their goals between the minutes 61-75?
  • Arsenal FC haven't lost in any of their last 13 home matches.
  • Nottingham Forest have lost none of their last 9 away matches.
  • When playing at home, Arsenal FC have not lost to Nottingham Forest in their last 7 encounters.
  • Arsenal FC have received 3 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Arsenal FC haven't scored in 0 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • Nottingham Forest haven't scored in 0 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 3-2-0.
  • Nottingham Forest's away record this season: 3-2-0.
  • Kai Havertz is Arsenal FC's top scorer with 4 goals. Chris Wood has scored 8 times for Nottingham Forest.
  • Bukayo Saka has assisted the most goals for Arsenal FC with 7. Elliot Anderson is Nottingham Forest's biggest assister (3).
  • A year ago, Nottingham Forest were number 15 in the table with 9 points. Now they are number 5 with 19 points.
  • Nottingham Forest have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 52% of their matches, Nottingham Forest in 20% of their matches.
  • Arsenal FC wins 52% of halftimes, Nottingham Forest wins 20%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 1 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Nottingham Forest leads 0-1 away, they win in 58% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Nottingham Forest is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Premier League, Nottingham Forest has better performance than Arsenal FC.
  • Nottingham Forest's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 3, Nottingham Forest won 2, 0 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Nottingham Forest.
  • Nottingham Forest have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC scores 1.8 goals in a match against Nottingham Forest and Nottingham Forest scores 0.8 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Nottingham Forest is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Nottingham Forest is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Arsenal FC scores 2.43 goals when playing at home and Nottingham Forest scores 1.62 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Арсенал
3
Перемог
5
Ігор
2
Перемог
Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.01.2024 - 21:30 Ноттінгем Форест 1 - 2 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.08.2023 - 15:00 Арсенал 2 - 1 Завершено Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.05.2023 - 19:30 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.10.2022 - 16:00 Арсенал 5 - 0 Завершено Ноттінгем Форест
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2024/2025
10.11.2024 - 18:30 Челсі 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
06.11.2024 - 22:00 Інтер 1 - 0 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 14:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Арсенал П
Кубок англійської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 21:45 Престон Норт Енд 0 - 3 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.10.2024 - 18:30 Арсенал 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
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Останні матчі - Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2024/2025
10.11.2024 - 16:00 Ноттінгем Форест 1 - 3 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 3 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.10.2024 - 22:00 Лестер Сіті 1 - 3 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.10.2024 - 22:00 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.10.2024 - 16:00 Челсі 1 - 1 Завершено Ноттінгем Форест Н
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Головні події
Saka, Bukayo
44'
Jesus, Gabriel
31'
Жоржиньйо
24'
ГООЛ! Saka, Bukayo
15'
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
35%
Нічия
31%
Ноттінгем Форест
35%
Склади команд
22
Raya, David
33
Calafiori, Riccardo
6
Magalhaes, Gabriel
2
Saliba, William
12
Timber, Jurrien
23
Мікель Меріно
20
Жоржиньйо
8
Odegaard, Martin
19
Trossard, Leandro
9
Jesus, Gabriel
7
Saka, Bukayo
26
Sels, Matz
34
Aina, Ola
31
Нікола Міленковіч
5
Murillo
19
Moreno, Alex
22
Yates, Ryan
16
Dominguez, Nicolas
21
Elanga, Anthony
18
Ward Prowse, James
14
Каллум Хадсон-Одой
9
Awoniyi, Taiwo
Стартовий склад
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 9
    Jesus, Gabriel
    Форвард
    31
  • 7
    Saka, Bukayo
    44 15
  • 23
    Мікель Меріно
    Півзахисник
  • 20
    Жоржиньйо
    Півзахисник
    24
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 33
    Calafiori, Riccardo
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 12
    Timber, Jurrien
    Захисник
  • 22
    Raya, David
    Воротар
  • 9
    Awoniyi, Taiwo
    Форвард
  • 21
    Elanga, Anthony
    Форвард
  • 18
    Ward Prowse, James
  • 14
    Каллум Хадсон-Одой
  • 22
    Yates, Ryan
    Півзахисник
  • 16
    Dominguez, Nicolas
    Півзахисник
  • 34
    Aina, Ola
  • 31
    Нікола Міленковіч
    Захисник
  • 5
    Murillo
  • 19
    Moreno, Alex
  • 26
    Sels, Matz
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Нуну Эшпириту Санту
Статистика матчу
7
Штрафні
8
4
Фоли
6
4
Удари в отвір
5
Кутові
4
Офсайди
1
Сейви
3
73%
Володіння м'ячем
27%
4
Блоковано ударів
3
ЖК
2
Удари повз
2
Трансляція
Арсенал домінував у першому таймі, тож рахунок цілком закономірний. Могли й більше забити "каноніри", але Селс, поки що, рятує, а у Ноттінгема є тільки небезпечні стандарти й усе на тому.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+5'
Жовта картка
Айну попередили за фол проти Троссара на правому фланзі атаки.
45+2'
Офсайд
Офсайд у Саки під час передачі на правий фланг штрафного.
45'
Інфо
Наступний потрійний свисток арбітра прозвучить щонайменше через 5 хв.
44'
Жовта картка
Саку попередили за нібито удар у голову Єйтса, який сам полетів у нього біля технічної зони. Цікаво.
42'
Небезпечний момент
Жезус отримав пас на правий фланг штрафного, залишив під удар Саці, той бив у дальній, але Селс парирував.
40'
Небезпечний момент
Тімбер на правому фланзі штрафного залишив м'яч під удар Саці, того блокували, після чого Букайо скинув відскок назад на Троссара, той бив у праву дев'ятку, але Селс парирував на кутовий.
39'
Кутовий
Кутовий від Саки з правого флангу вибили за межі штрафного.
37'
Подача штрафного від Прауса з лівого флангу завершилась ударом головою від Домінгеса над воротами з відхиленням корпусу.
35'
Щось трапилось із Айною в зоні перед чужим штрафним.
33'
Невдале переведення Мурільйо з центру поля на лівий фланг атаки на Одої.
31'
Жовта картка
Жезус наступив на ногу Домінгесу, який атакував його на м'ячі перед штрафним Арсеналу.
29'
Фол на лівому фланзі атаки від Домінгеса проти Тімбера.
27'
Небезпечний момент
Едегор зіграв із правого флангу до штрафного на Саку, той продовжив у захисника суперників, але відскок забрав Меріно й перевів м'яч ліворуч під удар Жезусу, який закрутив повз праву стійку.
25'
Небезпечний момент
Подача від Прауса штрафного з правого флангу завершилась ударом головою від Єйтса над воротами на межі воротарського.
23'
Жовта картка
Фол Жоржиньо на лівому фланзі оборони проти Еланги.
20'
Жезус на лівому фланзі штрафного скинув під простріл Троссару, але пас того блокували.
17'
Ноттінгем продовжує сидіти глибокого в обороні.
15'
Гоооол!!!
ГОЛ! Зміщення з правого флангу вздовж штрафного Сака завершив ударом під поперечину.
13'
Арсенал продовжує тиснути на чужій половині.
11'
Простріл із лівого флангу від Троссара не пустили до Жезуса.
9'
Гості намагаються тримати м'яч під контролем у центрі поля.
8'
Інфо
Таки офсайд у Меріно.
7'
Офсайд міг бути ще в Меріно.
6'
Шукають, чи був там той офсайд.
5'
Офсайд
Офсайд! Подача Едегора із штрафного з правого флангу завершилась ударом головою від Меріно, який на лінії воріт зупинив захисник, після чого Тімбер із офсайду добив.
3'
Одої в центрі штрафного не влучив по м'ячу під час прострілу Еланги з правого флангу.
2'
Небезпечний момент
Жоржиньо від правого кута штрафного виконав передачу в центр, де Троссар підставив ногу, але влучив просто у воротаря перед собою.
1'
Арсенал атакує вже з перших хвилин гри.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Мігель, Морато, Тоффоло, Болі, Вуд, Морейра, Сілва, Соса.
Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Морено — Єйтс, Домінгес — Еланга, Ворд-Праус, Гадсон-Одої — Авонії.
Запасні: Нето, Ківьор, Зінченко, Парті, Гаверц, Райс, Нванері, Мартінеллі, Стерлінг.
Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Магальяес, Калафіорі — Едегор, Жоржиньо, Меріно — Сака, Жезус, Троссар.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Ноттінгем Форест іде п'ятим із 5 перемогами, 4 нічиїми та 2 поразками — 19 очок.
Інфо
Арсенал іде четвертим із 5 перемогами, 4 нічиїми та 2 поразками — 19 очок.
Саймон Гупер (Свіндон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 12-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Емірейтс (Лондон, Англія) зіграють лондонський Арсенал та Ноттінгем Форест.
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Анонс матчу Арсенал - Ноттінгем Форест 23.11.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою Арсенал (Лондон) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 23.11.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Арсенал (Лондон) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда Ноттінгем Форест залишилася з поразкою . Зіткнення Ноттінгем Форест та Арсенал у попередньому футбольному матчі 30.01.2024 закінчилось з рахунком: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Нуну Эшпириту Санту розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - Ноттінгем Форест можна подивитися 23.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - Ноттінгем Форест, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Попередній поєдинок команди Арсенал був зіграний проти "Челсі" - 10.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Минулий поєдинок команди Ноттінгем Форест був зіграний проти "Ньюкасл" - 10.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - Ноттінгем Форест онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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