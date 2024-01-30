Арсенал - Ноттінгем Форест онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Арсенал (Лондон) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Эмирейтс.
Дата проведення матчу: 23.11.2024
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь між Арсенал (Лондон) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда Ноттінгем Форест залишилася з поразкою . Зіткнення Ноттінгем Форест та Арсенал у попередньому футбольному матчі 30.01.2024 закінчилось з рахунком: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Нуну Эшпириту Санту розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Попередній поєдинок команди Арсенал був зіграний проти "Челсі" - 10.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту
Минулий поєдинок команди Ноттінгем Форест був зіграний проти "Ньюкасл" - 10.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ньюкасл".
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