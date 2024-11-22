Евертон - Брентфорд онлайн трансляція матчу

22.11.2024 в 19:20 Евертон – Брентфорд. Анонс та прогноз матчу 12-го туру АПЛ на 23.11.2024 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "Евертоном" та "Брентфордом" у рамках чемпіонату Англії