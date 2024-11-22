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Евертон - Брентфорд онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 23 листопада 2024, 17:00 - Гудисон Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Крис Кавана
Рейтинг матчу:
Евертон
Ливерпуль
0 - 0
Оновити
перерыв
Брентфорд
Брентфорд
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Хід матчу
41' Norgaard, Christian
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
32%
Нічия
36%
Брентфорд
32%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, Everton FC have won 4 times, there have been 2 draws while Brentford FC have won 2 times. The goal difference is 13-8 in favour of Everton FC.
  • Last season Everton FC won both games against Brentford FC (1-0 at home and 3-1 away).
  • In Premier League, Brentford FC have lost their last 5 away matches.
  • Did you know that Everton FC scores 40% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Brentford FC scores 23% of their goals between the minutes 16-30?
  • Brentford FC have lost 4 away matches in a row.
  • Brentford FC haven't won any of their last 3 games against Everton FC.
  • Everton FC haven't scored in 2 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • Brentford FC haven't scored in 1 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Brentford FC's away record this season: 0-0-5.
  • Dwight McNeil is Everton FC's top scorer with 3 goals. Bryan Mbeumo has scored 8 times for Brentford FC.
  • Michael Keane has more yellow cards (4) than any other player at Everton FC. Kristoffer Ajer has collected 3 for Brentford FC.
  • A year ago, Everton FC were number 20 in the table with 3 points. Now they are number 16 with 10 points.
  • Brentford FC have conceded a goal in each of their last 11 matches.
  • Brentford FC have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Everton FC wins 1st half in 22% of their matches, Brentford FC in 32% of their matches.
  • Everton FC wins 22% of halftimes, Brentford FC wins 32%.
  • The winner of their last meeting was Everton FC.
  • On their last meeting Everton FC won by 1 goals.
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 69% of their matches.
  • When Brentford FC leads 0-1 away, they win in 28% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When Brentford FC is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, Brentford FC has better performance than Everton FC.
  • Brentford FC's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • Everton FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Everton FC have lost just 1 of their last 5 games against Brentford FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Everton FC won 3, Brentford FC won 1, 1 draws.
  • Everton FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Brentford FC.
  • Brentford FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC scores 1.6 goals in a match against Brentford FC and Brentford FC scores 1 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Brentford FC is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Brentford FC is 1.4.
  • Everton FC scores 1.25 goals when playing at home and Brentford FC scores 1.48 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Евертон
4
Перемог
7
Ігор
2
Перемог
Брентфорд
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.04.2024 - 19:30 Евертон 1 - 0 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.09.2023 - 19:30 Брентфорд 1 - 3 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 17:00 Евертон 1 - 0 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Брентфорд 0 - 0 Завершено Евертон
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.11.2024 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 0 - 0 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 17:00 Саутгемптон 1 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.10.2024 - 19:30 Евертон 1 - 1 Завершено Фулгем Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.10.2024 - 17:23 Ипсвич Таун 0 - 2 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.10.2024 - 19:30 Евертон 0 - 0 Завершено Ньюкасл Н
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Останні матчі - Брентфорд
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.11.2024 - 17:00 Брентфорд 3 - 2 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2024/2025
04.11.2024 - 22:00 Фулгем 2 - 1 Завершено Брентфорд П
Кубок англійської ліги 2024/2025
29.10.2024 - 22:00 Брентфорд 1 - 1 Завершено Sheffield Wednesday Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.10.2024 - 17:00 Брентфорд 4 - 3 Завершено Ипсвич Таун В
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.10.2024 - 17:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Брентфорд П
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Головні події
41'
Norgaard, Christian
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
32%
Нічия
36%
Брентфорд
32%
Склади команд
1
Джордан Пікфорд
19
Віталій Миколенко
32
Branthwaite, Jarrad
6
Tarkowski, James
18
Young, Ashley
16
Абдулайе Дукуре
27
Gueye, Idrissa Gana
10
Ndiaye, Iliman
7
McNeil, Dwight
29
Lindstrom, Jesper
9
Calvert-Lewin, Dominic
1
Flekken, Mark
4
Van den Berg, Sepp
22
Collins, Nathan
5
Pinnock, Ethan
23
Lewis-Potter, Keane
8
Jensen, Mathias
6
Norgaard, Christian
27
Janelt, Vitaly
19
Mbeumo, Bryan
11
Wissa, Yoane
24
Damsgaard, Mikkel
Стартовий склад
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
  • 10
    Ndiaye, Iliman
    Півзахисник
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 29
    Lindstrom, Jesper
    Півзахисник
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
  • 27
    Gueye, Idrissa Gana
    Півзахисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 18
    Young, Ashley
    Півзахисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 19
    Mbeumo, Bryan
  • 11
    Wissa, Yoane
    Форвард
  • 24
    Damsgaard, Mikkel
    Півзахисник
  • 8
    Jensen, Mathias
    Півзахисник
  • 6
    Norgaard, Christian
    Півзахисник
    41
  • 27
    Janelt, Vitaly
    Півзахисник
  • 4
    Van den Berg, Sepp
    Захисник
  • 22
    Collins, Nathan
    Захисник
  • 5
    Pinnock, Ethan
    Захисник
  • 23
    Lewis-Potter, Keane
    Форвард
  • 1
    Flekken, Mark
Запасні гравці
Тренери
  • Шон Дайч
  • Томас Франк
Статистика матчу
3
Удари в отвір
1
5
Удари повз
1
5
Блоковано ударів
2
5
Кутові
4
1
Сейви
3
6
Штрафні
5
1
Офсайди
1
4
Фоли
5
ЧК
1
LIVE
Трансляція матчу Евертон - Брентфорд
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
45+4'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано 3 хвилини.
42'
Червона картка
Після перегляду відеоповтору Кавана вилучив Норгора з поля! Дуже небезпечно зіграв данець проти Пікфорда, міг зламати ногу супернику.
36'
Небезпечний момент
Вісса не реалізував вихід один на один! Пікфорд блискуче зіграв, вискочивши з лінії та парирував ногою удар конголезця.
33'
Мʼяч після пострілу Макніла з межі штрафного зачепив захисника та пролетів поруч зі стійкою.
31'
Ндіає проігнорував забігання Миколенка, пішов у центр і пробив. Невдало, просто в захисника.
26'
Небезпечний момент
Макніл запустив Калверта-Льюїна в прорив, той втік від захисників і завдав небезпечного удару в ближній кут. Флеккен здійснив сейв ногою.
20'
Макніл протягнув мʼяч через коридор, який утворився в захисті Брентфорда, але надто довго готував удар. Піннок постелився в підкаті і заблокував.
10'
Досить небезпечно виглядав простріл Мбемо з правого флангу, але Вісса не встиг на мʼяч. Той дістався Пікфорду.
8'
Макніл хотів постелити мʼяч у дальній кут з-за штрафного, вийшло вкрай неточно. Довелося перепросити перед партнерами.
6'
Ще одна спроба забити здалеку від Гує. Цього разу підправити мʼяч було нікому, тому він пролетів повз площину.
4'
Небезпечний момент
Флеккен рятує ворота своєї команди! Гує вистрілив з підбору, а Калверт-Льюїн непередбачувано підправив мʼяч у ближній кут. Непросто було зреагувати, але кіпер Брентфорда впорався.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Єгор Ярмолюк присутній на лаві запасних Брентфорда.
Інфо
Арбітр — Кріс Кавана.
Інфо
Стартовий склад Евертона: Пікфорд — Миколенко, Брентвейт, Тарковскі (к), Янг — Дукуре, Гує — Ндіає, Макніл, Ліндстрем — Калверт-Льюїн. Головний тренер — Шон Дайч.
Інфо
Стартовий склад Брентфорда: Флеккен — Льюїс-Поттер, Піннок, Коллінз, ван ден Берг — Янельт, Норгор (к), Єнсен — Дамсгор, Вісса, Мбемо. Головний тренер — Томас Франк.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 12-го туру АПЛ Евертон – Брентфорд.
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Анонс матчу Евертон - Брентфорд 23.11.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Брентфорд (Брентфорд) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 23.11.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Евертон (Ливерпуль) та командою Брентфорд (Брентфорд):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Евертон, тоді як команда Брентфорд залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та Брентфорд у попередньому футбольному матчі 27.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Томас Франк розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - Брентфорд можна подивитися 23.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - Брентфорд, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Минулий матч команди Евертон був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 09.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

Попередній поєдинок команди Брентфорд був зіграний проти "Борнмут" - 09.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

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