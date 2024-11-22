Евертон - Брентфорд онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Брентфорд (Брентфорд) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Гудисон Парк.
Дата проведення матчу: 23.11.2024
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь між Евертон (Ливерпуль) та командою Брентфорд (Брентфорд):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Евертон, тоді як команда Брентфорд залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та Брентфорд у попередньому футбольному матчі 27.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Томас Франк розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч
Минулий матч команди Евертон був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 09.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк
Попередній поєдинок команди Брентфорд був зіграний проти "Борнмут" - 09.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брентфорд.
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