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Лестер Сіті - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 23 листопада 2024, 14:30 - Кинг Пауэр Стэдиум . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Энди Медли
Рейтинг матчу:
Лестер Сіті
Лестер
-
Оновити
0'
Челсі
Лондон
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Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Лестер Сіті
32%
Нічия
32%
Челсі
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Leicester City and Chelsea FC is 1-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 20 meetings with Leicester City playing at home, Leicester City have won 4 times, there have been 6 draws while Chelsea FC have won 10 times. The goal difference is 39-24 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 41 meetings, Leicester City have won 7 times, there have been 12 draws while Chelsea FC have won 22 times. The goal difference is 78-45 in favour of Chelsea FC.
  • Did you know that Leicester City scores 36% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Chelsea FC scores 29% of their goals between the minutes 46-60?
  • Leicester City haven't won in their last 4 games.
  • Leicester City haven't won any of their last 3 games against Chelsea FC.
  • Leicester City haven't scored in 0 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 0 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Jamie Vardy is Leicester City's top scorer with 4 goals. Cole Palmer has scored 7 times for Chelsea FC.
  • Wilfred Ndidi has assisted the most goals for Leicester City with 4. Cole Palmer is Chelsea FC's biggest assister (5).
  • A year ago, Chelsea FC were number 10 in the table with 15 points. Now they are number 3 with 19 points.
  • Leicester City have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Leicester City wins 1st half in 41% of their matches, Chelsea FC in 40% of their matches.
  • Leicester City wins 41% of halftimes, Chelsea FC wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 2 goals.
  • When Leicester City leads 1-0 at home, they win in 92% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Leicester City is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 7% of their matches.
  • In Premier League, Leicester City has better performance than Chelsea FC.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Leicester City's.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 games against Leicester City (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Leicester City won 0, Chelsea FC won 4, 1 draws.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Leicester City.
  • Leicester City have won just 0 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Leicester City scores 1 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 2.6 goals against Leicester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Leicester City and Chelsea FC is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Leicester City and Chelsea FC is 1.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Leicester City scores 2.09 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.68 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Лестер Сіті
4
Перемог
21
Ігор
11
Перемог
Челсі
Кубок Англії 2023/2024
17.03.2024 - 14:45 Челсі 4 - 2 Завершено Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
11.03.2023 - 17:00 Лестер Сіті 1 - 3 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Челсі 2 - 1 Завершено Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.05.2022 - 22:00 Челсі 1 - 1 Завершено Лестер Сіті
Останні матчі - Лестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
10.11.2024 - 16:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Лестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 17:00 Ипсвич Таун 1 - 1 Завершено Лестер Сіті Н
Кубок англійської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 21:45 Манчестер Юнайтед 5 - 2 Завершено Лестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.10.2024 - 22:00 Лестер Сіті 1 - 3 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.10.2024 - 17:00 Саутгемптон 2 - 3 Завершено Лестер Сіті В
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
10.11.2024 - 18:30 Челсі 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Ліга конференцій 24-26
07.11.2024 - 22:00 Челсі 8 - 0 Завершено Ноа В
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.11.2024 - 18:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Челсі Н
Кубок англійської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 21:45 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.10.2024 - 16:00 Челсі 2 - 1 Завершено Ньюкасл В
Показати більше
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Лестер Сіті
32%
Нічия
32%
Челсі
36%
Склади команд
30
Hermansen, Mads
16
Kristiansen, Victor
5
Okoli, Caleb
3
Faes, Wout
2
Justin, James
6
Ndidi, Wilfred
8
Winks, Harry
24
Бубакарі Сумаре
35
McAteer, Kasey
9
Джеймі Варді
11
El Khannouss, Bilal
1
Sanchez, Robert
29
Fofana, Wesley
5
Badiashile, Benoit
6
Colwill, Levi
3
Cucurella, Marc
25
Caicedo, Moises
8
Fernandez, Enzo
11
Madueke, Noni
20
Palmer, Cole
14
Felix, Joao
15
Jackson, Nicolas
Стартовий склад
  • 35
    McAteer, Kasey
    Півзахисник
  • 9
    Джеймі Варді
    Форвард
  • 11
    El Khannouss, Bilal
    Півзахисник
  • 6
    Ndidi, Wilfred
    Півзахисник
  • 8
    Winks, Harry
    Півзахисник
  • 24
    Бубакарі Сумаре
    Півзахисник
  • 16
    Kristiansen, Victor
    Захисник
  • 5
    Okoli, Caleb
  • 3
    Faes, Wout
    Захисник
  • 2
    Justin, James
    Захисник
  • 30
    Hermansen, Mads
    Воротар
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Півзахисник
  • 11
    Madueke, Noni
    Півзахисник
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
  • 14
    Felix, Joao
    Форвард
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 29
    Fofana, Wesley
  • 5
    Badiashile, Benoit
    Захисник
  • 6
    Colwill, Levi
    Захисник
  • 3
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 1
    Sanchez, Robert
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Cooper, Steven
  • Maresca, Enzo
LIVE
Трансляція матчу "Лестер Сіті" - "Челсі"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Арбітр — Енді Медлі.
Запасні: Ворд (в), Аю, Дака, Де Кордова-Рід, Коуді, Мавідіді, Скіпп, Томас, Чудхурі.
Інфо
Стартовий склад Лестера: Германсен — Крістіансен, Околі, Фас, Джастін — Ндіді, Вінкс, Сумаре — Макетір, Варді (к), Ель-Ханнус. Головний тренер — Стівен Купер.
Запасні: Беттінеллі (в), Йоргенсен (в), Тосін, Вейга, Дьюсбері-Голл, Лавія, Мудрик, Нкунку, Санчо.
Інфо
Стартовий склад Челсі: Санчес — Кукурелья, Колвілл, Бадьяшиль, Фофана — Фернандес (к), Кайседо — Фелікс, Палмер, Мадуеке — Джексон. Головний тренер — Енцо Мареска.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 12-го раунду АПЛ між Лестер Сіті та Челсі.
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Анонс матчу "Лестер Сіті" - "Челсі" 23.11.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Лестер Сіті" (Лестер) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Кинг Пауэр Стэдиум.

Дата проведення матчу: 23.11.2024
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Лестер Сіті" (Лестер) та командою "Челсі" (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда "Лестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та "Лестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 17.03.2024 закінчилось з наступним результатом: 4:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Cooper, Steven и Maresca, Enzo розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Лестер Сіті" - "Челсі" можна подивитися 23.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Лестер Сіті" - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Лестер Сіті" (Лестер)
Рік заснування "Лестер Сіті" (Лестер): 1884
Країна: Англия
Тренер: Энцо Мареска

Минулий поєдинок команди "Лестер Сіті" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 10.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Минулий матч команди "Челсі" був зіграний проти Арсенал - 10.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Лестер Сіті" - "Челсі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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