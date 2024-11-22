Лестер Сіті - Челсі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Лестер Сіті" - "Челсі" 23.11.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Лестер Сіті" (Лестер) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Кинг Пауэр Стэдиум.

Дата проведення матчу: 23.11.2024

Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Лестер Сіті" (Лестер) та командою "Челсі" (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда "Лестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та "Лестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 17.03.2024 закінчилось з наступним результатом: 4:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Cooper, Steven и Maresca, Enzo розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Лестер Сіті" (Лестер)

Рік заснування "Лестер Сіті" (Лестер): 1884

Країна: Англия

Тренер: Энцо Мареска



Минулий поєдинок команди "Лестер Сіті" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 10.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Минулий матч команди "Челсі" був зіграний проти Арсенал - 10.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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