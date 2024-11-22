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Манчестер Сіті - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 23 листопада 2024, 19:30 - Этихад . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Джон Брукс
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
0 - 0
Оновити
7'
Тоттенхем
Лондон
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Хід матчу
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
30%
Нічия
35%
Тоттенхем
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Tottenham Hotspur is 1-2. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 29 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 12 times, there have been 6 draws while Tottenham Hotspur have won 11 times. The goal difference is 55-43 in favour of Manchester City.
  • During the last 62 meetings, Manchester City have won 23 times, there have been 9 draws while Tottenham Hotspur have won 30 times. The goal difference is 94-88 in favour of Manchester City.
  • Last season's matches: 3-3 (Manchester City at home) and 0-2 (Tottenham Hotspur at home).
  • Did you know that Manchester City scores 32% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Tottenham Hotspur scores 26% of their goals between the minutes 46-60?
  • Manchester City have lost 4 matches in a row.
  • Manchester City have won 4 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 11 home matches.
  • Tottenham Hotspur have lost 3 away matches in a row.
  • Manchester City haven't scored in 0 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • Tottenham Hotspur haven't scored in 1 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Manchester City's home record this season: 4-1-0.
  • A year ago, Tottenham Hotspur were number 2 in the table with 26 points. Now they are number 10 with 16 points.
  • Manchester City have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Tottenham Hotspur have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Manchester City wins 1st half in 53% of their matches, Tottenham Hotspur in 34% of their matches.
  • Manchester City wins 53% of halftimes, Tottenham Hotspur wins 34%.
  • The winner of their last meeting was Tottenham Hotspur.
  • On their last meeting Tottenham Hotspur won by 1 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur leads 0-1 away, they win in 61% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Tottenham Hotspur.
  • Tottenham Hotspur's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
  • In the last 5 meetings Manchester City won 2, Tottenham Hotspur won 2, 1 draws.
  • Manchester City scores 1.4 goals in a match against Tottenham Hotspur and Tottenham Hotspur scores 1.2 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Tottenham Hotspur is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Tottenham Hotspur is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Manchester City scores 2.41 goals when playing at home and Tottenham Hotspur scores 1.96 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
16
Перемог
30
Ігор
11
Перемог
Тоттенхем
Кубок англійської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 22:15 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.05.2024 - 22:00 Тоттенхем 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Кубок Англії 2023/2024
26.01.2024 - 22:00 Тоттенхем 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 18:30 Манчестер Сіті 3 - 3 Завершено Тоттенхем
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.11.2024 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.11.2024 - 22:00 Спортинг 4 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Кубок англійської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 22:15 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.10.2024 - 17:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Саутгемптон В
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Останні матчі - Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2024/2025
10.11.2024 - 16:00 Тоттенхем 1 - 2 Завершено Ипсвич Таун П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
07.11.2024 - 19:45 Галатасарай 3 - 2 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.11.2024 - 16:00 Тоттенхем 4 - 1 Завершено Астон Вілла В
Кубок англійської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 22:15 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.10.2024 - 16:00 Крістал Пелес 1 - 0 Завершено Тоттенхем П
Показати більше
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
30%
Нічия
35%
Тоттенхем
35%
Склади команд
31
Едерсон
24
Gvardiol, Josko
25
Мануель Аканджі
5
Джон Стоунз
2
Кайл Уокер
19
Ілкай Гюндоган
82
Lewis, Rico
47
Foden, Phil
20
Silva, Bernardo
26
Savinho
9
Haaland, Erling
1
Vicario, Guglielmo
23
Porro, Pedro
6
Dragusin, Radu
33
Бен Девіс
13
Udogie, Destiny
8
Ів Біссума
29
Sarr, Pape Matar
21
Kulusevski, Dejan
10
Maddison, James
7
Heung-min, Son
19
Домінік Соланке
Стартовий склад
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 26
    Savinho
  • 19
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 82
    Lewis, Rico
    Захисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
  • 19
    Домінік Соланке
    Форвард
  • 21
    Kulusevski, Dejan
  • 10
    Maddison, James
    Півзахисник
  • 7
    Heung-min, Son
  • 8
    Ів Біссума
    Форвард
  • 29
    Sarr, Pape Matar
    Півзахисник
  • 23
    Porro, Pedro
    Захисник
  • 6
    Dragusin, Radu
    Захисник
  • 33
    Бен Девіс
    Захисник
  • 13
    Udogie, Destiny
    Захисник
  • 1
    Vicario, Guglielmo
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Анге Постекоглу
Статистика матчу
1
Штрафні
Фоли
1
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - "Тоттенхем"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
1'
Жовта картка
Уже на 30-й секунді жовта картка в нас. Біссума просто б'є по ногах ззаду Фодена і зриває атаку.
Інфо
"Тоттенгем": Вікаріо, Порро, Дрегушин, Девіс, Удоджі, Сарр, Біссума, Медісон, Кулусевскі, Сон (к), Соланке
Інфо
"Манчестер Сіті": 31. Едерсон, 2. Вокер (к), 5. Стоунз, 25. Аканджі, 24. Гвардіол, 82. Льюїс, 19. Гюндоган, 20. Бернарду Сілва, 26. Савіньо, 47. Фоден, 9. Голанд
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! Сьогодні, 23 листопада, у рамках 12-го туру АПЛ «Манчестер Сіті» приймає «Тоттенгем» на «Етіхаді». У господарів в активі 23 очки після 11 турів, а у гостей - 16 залікових пунктів після такої ж кількості поєдинків.
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Тоттенхем" 23.11.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 23.11.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Тоттенхем" (Лондон):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Тоттенхем", тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 30.10.2024 закінчилось з такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Анге Постекоглу розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Тоттенхем" можна подивитися 23.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Тоттенхем", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Минулий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 09.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Команда гостей

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу

Минулий поєдинок команди "Тоттенхем" був зіграний проти Ипсвич Таун - 10.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ипсвич Таун.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - "Тоттенхем" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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