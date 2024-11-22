Манчестер Сіті - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Этихад.
Дата проведення матчу: 23.11.2024
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь між клубами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Тоттенхем" (Лондон):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Тоттенхем", тоді як команда "Манчестер Сіті" залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 30.10.2024 закінчилось з такими результатами: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Анге Постекоглу розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Минулий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 09.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.
Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу
Минулий поєдинок команди "Тоттенхем" був зіграний проти Ипсвич Таун - 10.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ипсвич Таун.
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