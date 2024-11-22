Манчестер Сіті - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

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Добрий вечір, пані та панове! Сьогодні, 23 листопада, у рамках 12-го туру АПЛ «Манчестер Сіті» приймає «Тоттенгем» на «Етіхаді». У господарів в активі 23 очки після 11 турів, а у гостей - 16 залікових пунктів після такої ж кількості поєдинків.