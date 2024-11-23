Сельта - Барселона онлайн трансляція матчу

Матч між командою Сельта (Виго) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Стадион Балаидос.
Дата проведення матчу: 23.11.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між Сельта (Виго) та командою "Барселона" (Барселона):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Сельта залишилася з поразкою . Зіткнення Сельта та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 17.02.2024 закінчилось з рахунком: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Клаудио Джиралдез Гонсалес и Flick, Hansi розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Сельта (Виго)
Рік заснування Сельта (Виго): 1923
Країна: Испания
Тренер: Клаудио Хиральдес
Попередній поєдинок команди Сельта був зіграний проти Бетіс - 10.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
Минулий матч команди "Барселона" був зіграний проти Реал Сосьєдад - 10.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.
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