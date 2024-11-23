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Сельта - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 23 листопада 2024, 22:00 - Стадион Балаидос . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Цесар Сото Градо
Рейтинг матчу:
Сельта
Виго
0 - 1
Оновити
перерыв
Барселона
Барселона
Дивитись трансляцію
Хід матчу
3' Martin, Gerard 15' Raphinha
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Сельта
33%
Нічия
29%
Барселона
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between RC Celta de Vigo and FC Barcelona when RC Celta de Vigo is playing at home is 2-2. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between RC Celta de Vigo and FC Barcelona is 2-2. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 26 meetings with RC Celta de Vigo playing at home, RC Celta de Vigo have won 9 times, there have been 7 draws while FC Barcelona have won 10 times. The goal difference is 46-40 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 52 meetings, RC Celta de Vigo have won 11 times, there have been 14 draws while FC Barcelona have won 27 times. The goal difference is 108-65 in favour of FC Barcelona.
  • Last season FC Barcelona won both games against RC Celta de Vigo (3-2 at home and 2-1 away).
  • Did you know that RC Celta de Vigo scores 30% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that FC Barcelona scores 25% of their goals between the minutes 16-30?
  • RC Celta de Vigo haven't scored in 1 of their 7 home matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 1 of their 8 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's away record this season: 6-0-2.
  • Oscar Mingueza has assisted the most goals for RC Celta de Vigo with 5. Lamine Yamal is FC Barcelona's biggest assister (7).
  • A year ago, RC Celta de Vigo were number 18 in the table with 7 points. Now they are number 11 with 17 points.
  • RC Celta de Vigo wins 1st half in 30% of their matches, FC Barcelona in 48% of their matches.
  • RC Celta de Vigo wins 30% of halftimes, FC Barcelona wins 48%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When RC Celta de Vigo leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When RC Celta de Vigo is down 0-1 home, they win 43% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 36% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than RC Celta de Vigo.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than RC Celta de Vigo's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against RC Celta de Vigo (in all competitions).
  • In the last 5 meetings RC Celta de Vigo won 1, FC Barcelona won 4, 0 draws.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against RC Celta de Vigo.
  • RC Celta de Vigo have won just 1 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • RC Celta de Vigo scores 1.2 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 2 goals against RC Celta de Vigo (on average).
  • Average number of goals in meetings between RC Celta de Vigo and FC Barcelona is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between RC Celta de Vigo and FC Barcelona is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • RC Celta de Vigo scores 1.57 goals when playing at home and FC Barcelona scores 2.26 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Сельта
6
Перемог
27
Ігор
14
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.02.2024 - 19:30 Сельта 1 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
23.09.2023 - 19:30 Барселона 3 - 2 Завершено Сельта
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.06.2023 - 22:00 Сельта 2 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
09.10.2022 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Сельта
Останні матчі - Сельта
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
10.11.2024 - 15:00 Бетіс 2 - 2 Завершено Сельта Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
04.11.2024 - 22:00 Сельта 1 - 0 Завершено Хетафе В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
19.10.2024 - 22:00 Сельта 1 - 2 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
05.10.2024 - 19:30 Лас-Пальмас 0 - 1 Завершено Сельта В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
29.09.2024 - 15:00 Сельта 1 - 1 Завершено Жирона Н
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
10.11.2024 - 22:00 Реал Сосьєдад 1 - 0 Завершено Барселона П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
06.11.2024 - 22:00 Црвена Звезда 2 - 5 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
03.11.2024 - 17:15 Барселона 3 - 1 Завершено Еспаньол В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
26.10.2024 - 22:00 Реал 0 - 4 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
23.10.2024 - 22:00 Барселона 4 - 1 Завершено Баварія В
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Головні події
15'
Raphinha ГООЛ!
3'
Martin, Gerard
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Сельта
33%
Нічия
29%
Барселона
38%
Склади команд
13
Вiсенте Гуаїта
20
Alonso, Marcos
2
Starfelt, Carl
32
Rodriguez, Javi
30
Alvarez, Hugo
8
Beltran, Fran
6
Moriba, Ilaix
3
Mingueza, Oscarla
10
Яго Аспас
17
Bamba, Jonathan
9
Douvikas, Anastasios
13
Pena, Inaki
23
Kounde, Jules
2
Cubarsi, Pau
5
Martinez, Inigo
35
Martin, Gerard
17
Casado, Marc
8
Pedri
11
Raphinha
20
Olmo, Dani
6
Gavi
9
Роберт Левандовскі
Стартовий склад
  • 9
    Douvikas, Anastasios
    Форвард
  • 10
    Яго Аспас
    Форвард
  • 17
    Bamba, Jonathan
    Форвард
  • 30
    Alvarez, Hugo
    Півзахисник
  • 8
    Beltran, Fran
    Півзахисник
  • 6
    Moriba, Ilaix
    Півзахисник
  • 3
    Mingueza, Oscarla
  • 20
    Alonso, Marcos
    Захисник
  • 2
    Starfelt, Carl
    Захисник
  • 32
    Rodriguez, Javi
  • 13
    Вiсенте Гуаїта
    Воротар
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 11
    Raphinha
    Захисник
    15
  • 20
    Olmo, Dani
    Півзахисник
  • 6
    Gavi
  • 17
    Casado, Marc
    Півзахисник
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 2
    Cubarsi, Pau
    Захисник
  • 5
    Martinez, Inigo
    Захисник
  • 35
    Martin, Gerard
    Захисник
    3
  • 13
    Pena, Inaki
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Клаудио Джиралдез Гонсалес
  • Flick, Hansi
Статистика матчу
1
ЖК
1
6
Удари повз
2
4
Кутові
Удари в отвір
3
5
Штрафні
5
1
Офсайди
2
1
Блоковано ударів
2
Сейви
1
4
Фоли
3
37%
Володіння м'ячем
63%
LIVE
Трансляція матчу Сельта - "Барселона"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Барселона мала залишитись у меншості за підсумком першого тайму, але що коїть цей арбітр Сото Градо... А так — Барса ще й відскочила добряче, бо Сельта лише дивом не забивала, хоча моментів була ціла купа й ще трошки зверху.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+2'
Жовта картка
Аспас попереджений за емоції.
45+1'
Арбітр просто вибачив зараз Мартіна.
45'
Інфо
Щонайменше, командам належить зіграти в цьому таймі ще 1 хв.
45'
Мартін у підкаті полетів у ноги Аспасу на лівому фланзі атаки.
42'
Ольмо отримав по обличчю відмашкою від Родрігеса біля лівого кута чужого штрафного.
41'
Офсайд
Офсайд у Левандовські під час передачі до правого флангу штрафного від Рафіньї, після чого поляк перекинув воротаря з гострого кута.
39'
Дувікас пролетів у центрі штрафного повз простріл Бамба на завершення ривку лівим флангом контратаки.
36'
Аспас у центральному колі переїхав Гаві.
33'
Перед чужим штрафним Моріба сфолив проти Касадо.
31'
Іньїго перервав передачу з лівого флангу від Дувікаса.
28'
Падіння Аспаса на лівому фланзі штрафного в боротьбі проти Мартіна арбітр заграв.
25'
Касадо з відскоку перед штрафним запустив дальній удар над воротами.
23'
Дувікас вирізав із лівого флангу на ближній кут воротарського, але Бамба в підкаті пробив над воротами.
22'
Левандовські грудьми перевів передачу з правого флангу в центрі штрафного на Рафінью, але в того не вийшов удар злету.
20'
Небезпечний момент
Моріба виконав шалений удар зльоту з відскоку від подачі з лівого флангу далеко за межами штрафного, але з-під поперечини Пенья витягнув на кутовий.
19'
Небезпечний момент
Альварес на дальній замикав простріл Моріба з лівого флангу штрафного, але Мартін блокував повз ліву стійку.
17'
Кунде витіснив за бокову Бамба, коли той просувався через лівий фланг атаки.
15'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кунде з власної половини закинув за спину Мінгесі на хід Рафіньї до штрафного, який потім того-таки Мінгесу прибрав і пробив у дальній низом.
12'
Рафінья ударом із правого флангу штрафного влучив у ноги Педрі.
11'
Помилка Кунде під час прийому передачі на правий фланг оборони.
9'
Офсайд
Мінгеса головою скинув м'яч у офсайд на Дувікаса до межі штрафного.
7'
Моріба на лівому фланзі атаки сфолив проти Гаві.
5'
Сельта починає з потужних атак.
4'
Небезпечний момент
Мінгеса на правому фланзі штрафного отримав закидання з глибини від Алонсо, у дотик перевів у центр на Аспаса, але партнер пробив повз ворота зльоту.
3'
Жовта картка
Підкат від Мартіна перед власним штрафним пішов у ноги Родрігеса.
1'
Тримається м'яч неподалік від центральної лінії на старті.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Щесни, Кочен, Бальде, Торре, Фермін, Віктор, де Йонг, Форт, Дарвіх, Домінгес, Гільєрмо, Кортес.
Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Мартін — Гаві, Касадо — Рафінья, Педрі, Ольмо — Левандовські.
Запасні: Вільяр, Іглесіас, Серві, А. Мартінес, Дуран, Рістич, Манкільйо, Альєнде, Домінгес, Д. Родрігес, Сотело.
Сельта: Гуайта — Х. Родрігес, Старфельт, Алонсо — Мінгеса, Белтран, Моріба, Альварес — Аспас, Дувікас, Бамба.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Барселона йде першою з 11 перемогами та 2 поразками — 33 очки.
Інфо
Сельта йде одинадцятою з 5 перемогами, 2 нічиїми та 6 поразками — 17 очок.
Сесар Сото Градо (Ріохо, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 14-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Балаїдос (Віго, Іспанія) зіграють Сельта та каталонська Барселона.
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Анонс матчу Сельта - "Барселона" 23.11.2024, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Сельта (Виго) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Стадион Балаидос.

Дата проведення матчу: 23.11.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Сельта (Виго) та командою "Барселона" (Барселона):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Сельта залишилася з поразкою . Зіткнення Сельта та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 17.02.2024 закінчилось з рахунком: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Клаудио Джиралдез Гонсалес и Flick, Hansi розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Сельта - "Барселона" можна подивитися 23.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Сельта - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Сельта (Виго)
Рік заснування Сельта (Виго): 1923
Країна: Испания
Тренер: Клаудио Хиральдес

Попередній поєдинок команди Сельта був зіграний проти Бетіс - 10.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Минулий матч команди "Барселона" був зіграний проти Реал Сосьєдад - 10.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

Слідкуйте за результатами матчу Сельта - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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