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Мілан - Ювентус онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 23 листопада 2024, 19:03 - Джузеппе Меацца . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Даниеле Киффи
Рейтинг матчу:
Мілан
Милан
0 - 0
Оновити
34'
Ювентус
Турин
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Хід матчу
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
36%
Нічия
32%
Ювентус
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AC Milan and Juventus Turin when AC Milan is playing at home is 1-1. 9 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between AC Milan and Juventus Turin is 1-1. 13 matches have ended with this result.
  • During the last 39 meetings with AC Milan playing at home, AC Milan have won 13 times, there have been 13 draws while Juventus Turin have won 13 times.
  • During the last 80 meetings, AC Milan have won 21 times, there have been 26 draws while Juventus Turin have won 33 times.
  • Last season's matches: 0-1 (AC Milan at home) and 0-0 (Juventus Turin at home).
  • Did you know that AC Milan scores 25% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that Juventus Turin scores 29% of their goals between the minutes 16-30?
  • Juventus Turin haven't lost in their last 5 games.
  • Juventus Turin have lost none of their last 7 away matches.
  • AC Milan haven't scored in 1 of their 5 home matches in Serie A this season.
  • Juventus Turin haven't scored in 1 of their 5 away matches in Serie A this season.
  • Juventus Turin's away record this season: 3-2-0.
  • Christian Pulisic is AC Milan's top scorer with 5 goals. Dusan Vlahovic has scored 6 times for Juventus Turin.
  • A year ago, Juventus Turin were number 2 in the table with 29 points. Now they are number 6 with 24 points.
  • Juventus Turin have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • AC Milan wins 1st half in 43% of their matches, Juventus Turin in 31% of their matches.
  • AC Milan wins 43% of halftimes, Juventus Turin wins 31%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When AC Milan leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Juventus Turin leads 0-1 away, they win in 87% of their matches.
  • When AC Milan is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Juventus Turin is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Serie A, Juventus Turin has better performance than AC Milan.
  • AC Milan's performance of the last 5 matches is better than Juventus Turin's.
  • In the last 5 meetings AC Milan won 2, Juventus Turin won 2, 1 draws.
  • AC Milan have lost just 1 of their last 5 Serie A games against Juventus Turin.
  • Juventus Turin have won just 1 of their last 5 Serie A games against AC Milan.
  • AC Milan scores 1 goals in a match against Juventus Turin and Juventus Turin scores 0.6 goals against AC Milan (on average).
  • Average number of goals in meetings between AC Milan and Juventus Turin is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AC Milan and Juventus Turin is 1.
  • AC Milan scores 2.14 goals when playing at home and Juventus Turin scores 1.54 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Мілан
6
Перемог
32
Ігор
19
Перемог
Ювентус
Чемпіонат Італії 2023/2024
27.04.2024 - 19:00 Ювентус 0 - 0 Завершено Мілан
Чемпіонат Італії 2023/2024
22.10.2023 - 21:45 Мілан 0 - 1 Завершено Ювентус
Чемпіонат Італії 2022/2023
28.05.2023 - 21:45 Ювентус 0 - 1 Завершено Мілан
Чемпіонат Італії 2022/2023
08.10.2022 - 19:00 Мілан 2 - 0 Завершено Ювентус
Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2024/2025
09.11.2024 - 19:00 Кальярі 3 - 3 Завершено Мілан Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.11.2024 - 22:00 Реал 1 - 3 Завершено Мілан В
Чемпіонат Італії 2024/2025
02.11.2024 - 21:45 Монца 0 - 1 Завершено Мілан В
Чемпіонат Італії 2024/2025
29.10.2024 - 21:45 Мілан 0 - 2 Завершено Наполі П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.10.2024 - 19:45 Мілан 3 - 1 Завершено Брюгге В
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Останні матчі - Ювентус
Чемпіонат Італії 2024/2025
09.11.2024 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершено Торіно В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.11.2024 - 22:00 Лілль 1 - 1 Завершено Ювентус Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
02.11.2024 - 19:00 Удінезе 0 - 2 Завершено Ювентус В
Чемпіонат Італії 2024/2025
30.10.2024 - 21:45 Ювентус 2 - 2 Завершено Parma Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
27.10.2024 - 19:00 Інтер 4 - 4 Завершено Ювентус Н
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Новини команд
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Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
36%
Нічия
32%
Ювентус
32%
Склади команд
16
Maignan, Mike
19
Hernandez, Theo
46
Gabbia, Matteo
28
Thiaw, Malick
22
Емерсон
14
Reijnders, Tijani
29
Fofana, Youssouf
10
Leao, Rafael
8
Рубен Лофтус-Чік
80
Musah, Yunus
7
Альваро Мората
29
Di Gregorio, Michele
37
Savona, Nicolo
15
Kalulu, Pierre
4
Gatti, Federico
27
Андреа Камбіассо
5
Мануель Локателлі
19
Thuram, Kephren
7
Conceicao, Francisco
16
McKennie, Weston
10
Yildiz, Kenan
8
Koopmeiners, Teun
Стартовий склад
  • 7
    Альваро Мората
    Форвард
  • 10
    Leao, Rafael
    Форвард
  • 8
    Рубен Лофтус-Чік
    Форвард
  • 80
    Musah, Yunus
    Півзахисник
  • 14
    Reijnders, Tijani
    Півзахисник
  • 29
    Fofana, Youssouf
  • 19
    Hernandez, Theo
  • 46
    Gabbia, Matteo
  • 28
    Thiaw, Malick
    Півзахисник
  • 22
    Емерсон
    Захисник
  • 16
    Maignan, Mike
    Воротар
  • 8
    Koopmeiners, Teun
    Півзахисник
  • 7
    Conceicao, Francisco
    Форвард
  • 16
    McKennie, Weston
  • 10
    Yildiz, Kenan
    Півзахисник
  • 5
    Мануель Локателлі
    Півзахисник
  • 19
    Thuram, Kephren
    Півзахисник
  • 37
    Savona, Nicolo
    Захисник
  • 15
    Kalulu, Pierre
    Захисник
  • 4
    Gatti, Federico
    Захисник
  • 27
    Андреа Камбіассо
    Півзахисник
  • 29
    Di Gregorio, Michele
Запасні гравці
Тренери
  • Фонсека, Паулу
  • Тьяго Мотта
Статистика матчу
7
Штрафні
1
1
Фоли
7
Удари повз
2
Блоковано ударів
1
Удари в отвір
1
1
Сейви
43%
Володіння м'ячем
57%
1
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу "Мілан" - Ювентус
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
32'
Футболісти продовжують грати без воріт. Хочеться бачити моменти, а не боротьбу у центрі поля.
28'
Жовта картка
А ось і попередження для гостей. Жовту за грубу гру проти Морати отримав Гатті.
26'
Жовта картка
Рафа Леау за симуляцію отримує перше попередження у нашому протистоянні.
23'
Не уважно зіграли захисники "Мілана" і пробивав Їлдіз, але у площину воріт турецький атакувальний футболіст не влучив.
20'
У господарів поля м'яч взагалі не тримається. Проте, і в "Ювентуса" у позиційній грі нічого не виходить.
17'
Гатті пробивав з-за меж штрафної, але прямо у руки голкіперу. Це був першйи удар у площину воріт.
15'
Напевно, це очікуваний розвиток подій, адже важливість результату цього протистояння для команд складно переоцінити.
12'
У господарів поля в атаці поки що нічого не виходить. Варто віддати належне футболістам "Ювентуса", які грамотно обороняються.
9'
Перша акцентована атака у гостей, але Консейсау з вигідної позиції не зміг пробити по воротам.
6'
Багато боротьби у центрі полі, але конструктиву футболістам обох команд не вистачає. Темп поки що повільний.
3'
На перших хвилинах ніхто не хоче ризикувати. Більше активно грають господарі, але без просування вперед поки.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Ювентус" (стартовий склад): Ді Грегоріо - Гатті, Калюлю, Камб'ясо, Консейсау, Копмайнерс, Локателлі, Маккенні, Савона, Їлдіз, Тюрам
Інфо
"Мілан" (стартовий склад): Меньян - Габбія, Емерсон, Ернандес, Леау, Лофтус-Чік, Муса, Рейндерс, Мората, Тіаф, Фофана
Інфо
У гостей суттєві кадрові проблеми. Лідер атаки "Ювентуса" Душан Влахович вилетів через травму. Іншого форварда Аркадіуша Міліка немає давно. У "Мілану" давно відсутні захисник Флоренці, опорник Беннасер та форвард Йович.
Попереднього сезону у лізі "Ювентус" переміг "Мілан" в гостях з рахунком 1:0, вдома зігравши 0:0, позаминулого "Мілан" виграв обидва матчі - 2:0 вдома та 1:0 в гостях, у сезоні до цього команди обмінялися нічиїми, а у двох сезонах до цього – перемогами.
Запрошуємо вболівальників італійського футболу на матч 13-го туру Серії А. "Мілан" прийматиме "Ювентус". Гра розпочнеться о 19:00.
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Останні матчі
Завершено 17:30 - Сьогодні Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 3 Алмере Алмере 0 Завершено 17:15 - Сьогодні Атлетіко Атлетіко 2 Алавес Алавес 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Росс Каунти Росс Каунти 2 Motherwell Motherwell 0 Завершено 17:00 - Сьогодні Брюгге Брюгге 7 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 0 Завершено 17:00 - Сьогодні Рексем Рексем 3 Эксетер Сити Эксетер Сити 0

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Анонс матчу "Мілан" - Ювентус 23.11.2024, Чемпіонат Італії

Протистояння між командою "Мілан" (Милан) та командою Ювентус (Турин) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 23.11.2024
Час початку матчу: 19:03

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Мілан" (Милан) та командою Ювентус (Турин):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Ювентус та "Мілан" у попередньому футбольному матчі 27.04.2024 закінчилось з рахунком: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Фонсека, Паулу и Тьяго Мотта розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Мілан" - Ювентус можна подивитися 23.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу "Мілан" - Ювентус, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Мілан" (Милан)
Рік заснування "Мілан" (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Попередній матч команди "Мілан" був зіграний проти "Кальярі" - 09.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Ювентус (Турин)
Рік заснування Ювентус (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Минулий поєдинок команди Ювентус був зіграний проти Торіно - 09.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ювентус.

Слідкуйте за результатами матчу "Мілан" - Ювентус онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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