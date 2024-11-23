Мілан - Ювентус онлайн трансляція матчу

Попереднього сезону у лізі "Ювентус" переміг "Мілан" в гостях з рахунком 1:0, вдома зігравши 0:0, позаминулого "Мілан" виграв обидва матчі - 2:0 вдома та 1:0 в гостях, у сезоні до цього команди обмінялися нічиїми, а у двох сезонах до цього – перемогами.