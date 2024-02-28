Саутгемптон - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Саутгемптон" - "Ліверпуль" 24.11.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Сент-Мэри.

Дата проведення матчу: 24.11.2024

Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда "Саутгемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Саутгемптон" у попередньому футбольному матчі 28.02.2024 закінчилось з рахунком: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)

Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885

Країна: Англия

Тренер: Рубен Сельес



Попередній матч команди "Саутгемптон" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 09.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Вулверхемптон" .

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Попередній поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Астон Вілла" - 09.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

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