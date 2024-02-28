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Саутгемптон - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 24 листопада 2024, 16:00 - Сент-Мэри . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Barrott, Samuel
Рейтинг матчу:
Саутгемптон
Саутгемптон
До початку
00 : 00 : 00
Ліверпуль
Ливерпуль
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Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Саутгемптон
29%
Нічия
33%
Ліверпуль
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Southampton FC and Liverpool FC is 1-2. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 25 meetings with Southampton FC playing at home, Southampton FC have won 8 times, there have been 5 draws while Liverpool FC have won 12 times. The goal difference is 43-33 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 51 meetings, Southampton FC have won 12 times, there have been 10 draws while Liverpool FC have won 29 times. The goal difference is 99-52 in favour of Liverpool FC.
  • Did you know that Liverpool FC scores 24% of their goals between the minutes 16-30?
  • Liverpool FC have a winning streak of 4 matches.
  • Liverpool FC haven't lost in their last 13 games.
  • Liverpool FC have lost none of their last 10 away matches.
  • Southampton FC haven't scored in 2 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 0 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's away record this season: 4-1-0.
  • Cameron Archer is Southampton FC's top scorer with 2 goals. Mohamed Salah has scored 8 times for Liverpool FC.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • Southampton FC wins 1st half in 43% of their matches, Liverpool FC in 52% of their matches.
  • Southampton FC wins 43% of halftimes, Liverpool FC wins 52%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 3 goals.
  • When Southampton FC leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When Southampton FC is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Southampton FC.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Southampton FC's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Southampton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Southampton FC won 0, Liverpool FC won 4, 1 draws.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Southampton FC.
  • Southampton FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Southampton FC scores 1.2 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 3.2 goals against Southampton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Southampton FC and Liverpool FC is 4.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Southampton FC and Liverpool FC is 2.8.
  • Southampton FC scores 2.15 goals when playing at home and Liverpool FC scores 2.14 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Саутгемптон
6
Перемог
25
Ігор
15
Перемог
Ліверпуль
Кубок Англії 2023/2024
28.02.2024 - 22:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Саутгемптон 4 - 4 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 17:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2021/2022
17.05.2022 - 21:45 Саутгемптон 1 - 2 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.11.2024 - 17:00 Вулверхемптон 2 - 0 Завершено Саутгемптон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 17:00 Саутгемптон 1 - 0 Завершено Евертон В
Кубок англійської ліги 2024/2025
29.10.2024 - 21:45 Саутгемптон 3 - 2 Завершено Сток Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.10.2024 - 17:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Саутгемптон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.10.2024 - 17:00 Саутгемптон 2 - 3 Завершено Лестер Сіті П
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.11.2024 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Астон Вілла В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.11.2024 - 22:00 Ліверпуль 4 - 0 Завершено Байєр В
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 17:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Кубок англійської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 21:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 3 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.10.2024 - 18:30 Арсенал 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Саутгемптон
29%
Нічия
33%
Ліверпуль
38%
LIVE
Трансляція матчу "Саутгемптон" - "Ліверпуль"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Арбітр — Семьюел Барротт.
Інфо
Стартовий склад Саутгемптона: Маккарті — Фрейзер, Стівенс (к), Гарвуд-Белліс, Вокер-Пітерс — Фернандеш, Лаллана, Даунс, Діблінг — Армстронг, Онуачу. Головний тренер — Расселл Мартін.
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля: Келлехер — Робертсон, ван Дейк (к), Конате, Бредлі — Гравенберх, Джонс — Гакпо, Собослай, Салах — Нуньєс. Головний тренер — Арне Слот.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 12-го раунду АПЛ між Саутгемптоном і Ліверпулем.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Саутгемптон" - "Ліверпуль" 24.11.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Сент-Мэри.

Дата проведення матчу: 24.11.2024
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда "Саутгемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Саутгемптон" у попередньому футбольному матчі 28.02.2024 закінчилось з рахунком: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Саутгемптон" - "Ліверпуль" можна подивитися 24.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Саутгемптон" - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Рубен Сельес

Попередній матч команди "Саутгемптон" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 09.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Вулверхемптон" .

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Попередній поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Астон Вілла" - 09.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

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