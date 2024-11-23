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Ипсвич Таун - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 24 листопада 2024, 18:30 - Портмэн Роад Стэдиум . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Ипсвич Таун
0 - 1
Оновити
23'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хід матчу
2' Rashford, Marcus
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Ипсвич Таун
29%
Нічия
33%
Манчестер Юнайтед
38%
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings, Ipswich Town have won 1 times, there have been 2 draws while Manchester United have won 6 times. The goal difference is 24-5 in favour of Manchester United.
  • Did you know that Ipswich Town scores 33% of their goals between the minutes 0-15? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Manchester United scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Ipswich Town have played 5 home matches in a row without winning.
  • Manchester United haven't lost in their last 4 games.
  • Manchester United haven't won any of their last 5 away matches.
  • Ipswich Town haven't won any of their last 4 games against Manchester United.
  • Ipswich Town haven't scored in 2 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 2 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Ipswich Town's home record this season: 0-3-2.
  • Liam Delap is Ipswich Town's top scorer with 6 goals. Alejandro Garnacho has scored 3 times for Manchester United.
  • Leif Davis has assisted the most goals for Ipswich Town with 2. Bruno Fernandes is Manchester United's biggest assister (3).
  • A year ago, Manchester United were number 8 in the table with 18 points. Now they are number 13 with 15 points.
  • Ipswich Town have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Manchester United have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Ipswich Town wins 1st half in 31% of their matches, Manchester United in 38% of their matches.
  • Ipswich Town wins 31% of halftimes, Manchester United wins 38%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 3 goals.
  • When Ipswich Town leads 1-0 at home, they win in 63% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Ipswich Town is down 0-1 home, they win 30% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Ipswich Town.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Ipswich Town's.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 games against Ipswich Town (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Ipswich Town won 0, Manchester United won 4, 1 draws.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Ipswich Town.
  • Ipswich Town have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Ipswich Town scores 0.2 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 2.2 goals against Ipswich Town (on average).
  • Average number of goals in meetings between Ipswich Town and Manchester United is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Ipswich Town and Manchester United is 1.6.
  • Ipswich Town scores 1.78 goals when playing at home and Manchester United scores 1.58 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Останні матчі - Ипсвич Таун
Чемпіонат Англії 2024/2025
10.11.2024 - 16:00 Тоттенхем 1 - 2 Завершено Ипсвич Таун В
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 17:00 Ипсвич Таун 1 - 1 Завершено Лестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.10.2024 - 17:00 Брентфорд 4 - 3 Завершено Ипсвич Таун П
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.10.2024 - 17:23 Ипсвич Таун 0 - 2 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.10.2024 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 4 - 1 Завершено Ипсвич Таун П
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
10.11.2024 - 16:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Лестер Сіті В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
07.11.2024 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено ПАОК В
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.11.2024 - 18:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Челсі Н
Кубок англійської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 21:45 Манчестер Юнайтед 5 - 2 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.10.2024 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
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Новини команд
Іпсвіч – Манчестер Юнайтед. Де і коли дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу АПЛ 23.11.2024 в 22:23 Іпсвіч – Манчестер Юнайтед. Де і коли дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу АПЛ Чи зможе Кіран Маккенна продовжити свою хорошу серію?
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Іпсвіч – Манчестер Юнайтед. Дивитись онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу АПЛ 24.11.2024 в 10:24 Іпсвіч – Манчестер Юнайтед. Дивитись онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу АПЛ Нова ера на "Олд Траффорд"
Головні події
2'
Rashford, Marcus ГООЛ!
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Ипсвич Таун
29%
Нічия
33%
Манчестер Юнайтед
38%
Склади команд
1
Muric, Arijanet
3
Davis, Leif
15
Burgess, Cameron
26
O'Shea, Dara
40
Tuanzebe, Axel
12
Cajuste, Jens-Lys
5
Morsy, Sam
23
Szmodics, Sammie
20
Hutchinson, Omari
7
Уес Бернс
19
Delap, Liam
24
Андре Онана
20
Dalot, Diogo
35
Джонні Еванс
4
De Ligt, Matthijs
16
Diallo, Amad
18
Карлос Каземiро
14
Крістіан Еріксен
3
Mazraoui, Noussair
8
Fernandes, Bruno
17
Garnacho, Alejandro
10
Rashford, Marcus
Стартовий склад
  • 19
    Delap, Liam
    Форвард
  • 23
    Szmodics, Sammie
    Півзахисник
  • 20
    Hutchinson, Omari
    Півзахисник
  • 7
    Уес Бернс
    Форвард
  • 12
    Cajuste, Jens-Lys
    Півзахисник
  • 5
    Morsy, Sam
    Півзахисник
  • 3
    Davis, Leif
    Захисник
  • 15
    Burgess, Cameron
    Захисник
  • 26
    O'Shea, Dara
    Захисник
  • 40
    Tuanzebe, Axel
  • 1
    Muric, Arijanet
    Воротар
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
    2
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 17
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 16
    Diallo, Amad
    Форвард
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 3
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 35
    Джонні Еванс
    Захисник
  • 4
    De Ligt, Matthijs
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • McKenna, Kieran
  • Рубен Аморим
Статистика матчу
1
Удари в отвір
1
62%
Володіння м'ячем
38%
1
Удари повз
2
1
Кутові
Сейви
1
2
Штрафні
1
1
Фоли
2
LIVE
Трансляція матчу Ипсвич Таун - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
19'
Діалло отримав на фланзі по ногах. Потрібна допомога лікарів автору асисту
18'
Гарначо трохи з кута намагався викрутити м'яч під дальню штангу - трохи не влучив
16'
Каземіро закинув м'яч у зону суперника. Ідея непогана, але от партнери її не зрозуміли, ніхто туди не пішов...
14'
Іпсвіч зараз більше володіє м'ячем. Рахунок змушує...
11'
Небезпечний момент
Бернс знову активний на правому фланзі господарів. Ще один прохід із прострілом на лінію штрафного. Там Смодич із ходу пробив, але Онана тягне! Момент, як не крути!
9'
Небезпечний момент
А ось хороша атака господарів пройшла - гострий простріл із флангу, який ніхто замкнути так і не зумів. Але гостро було...
7'
Діалло знову пройшов флангом, але цього разу віддав трохи назад під удар Еріксену, який метрів з 25-ти пробив мимо
5'
Кутовий
Кутовий подав Іпсвіч, але впевнено відбилися манкуніанці від навісу
4'
Дуже швидко Аморім почав в Англії. Ну і Іпсвіч поки що приходить до тями
2'
Гоооол!!!
Гооол! Ось так початок! 2-а хвилина! І гол! Правим флангом промчав Діалло на швидкості, прострілив, і Рашфорд замикає простріл!
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
На полі вже команди
І це, на пам'ятаємо, дебют Рубена Аморіма як менеджера МЮ
Інфо
Стартовий склад Манчестер Юнайтед: Онана, де Лігт, Еванс, Мазрауї, Дало, Каземіро, Фернандеш, Еріксен, Гарначо, Діалло, Рашфорд
Інфо
Стартовий склад Іпсвіча: Мурич, Туанзебе, О'Ші, Бургесс, Девіс, Морсі, Каюсте, Бернс, Хатчінсон, Смодич, Делап
У МЮ 15 балів і 12 місце в таблиці
Іпсвіч перебуває в підвалі таблиці - 19 місце та 8 очок
Інфо
Матч розпочнеться о 18:30, судити гру буде Ентоні Тейлор
Добрий вечір усім шанувальникам англійського футболу! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 12-го туру АПЛ, в якому Іпсвіч прийме Манчестер Юнайтед
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Анонс матчу Ипсвич Таун - "Манчестер Юнайтед" 24.11.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою Ипсвич Таун та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Портмэн Роад Стэдиум.

Дата проведення матчу: 24.11.2024
Час початку матчу: 18:30

Для здобуття перемоги тренери команд McKenna, Kieran и Рубен Аморим розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ипсвич Таун - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 24.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Ипсвич Таун - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ипсвич Таун

Попередній матч команди Ипсвич Таун був зіграний проти "Тоттенхем" - 10.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ипсвич Таун.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Попередній матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Лестер Сіті" - 10.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу Ипсвич Таун - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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