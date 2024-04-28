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Наполі - Рома онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 24 листопада 2024, 19:00 - Stadio Diego Armando Maradona . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Давиде Масса
Рейтинг матчу:
Наполі
Неаполь
До початку
00 : 00 : 00
Рома
Рим
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Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Наполі
36%
Нічия
28%
Рома
36%
Цікаві факти
  • During the last 25 meetings with SSC Napoli playing at home, SSC Napoli have won 9 times, there have been 8 draws while AS Roma have won 8 times.
  • During the last 50 meetings, SSC Napoli have won 16 times, there have been 13 draws while AS Roma have won 21 times.
  • AS Roma's last away win against SSC Napoli was in 2018.
  • Last season's matches: 2-2 (SSC Napoli at home) and 2-0 (AS Roma at home).
  • Did you know that SSC Napoli scores 26% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that AS Roma scores 29% of their goals between the minutes 61-75?
  • AS Roma haven't won any of their last 9 away matches.
  • When playing at home, SSC Napoli have not lost to AS Roma in their last 6 encounters.
  • SSC Napoli haven't scored in 1 of their 6 home matches in Serie A this season.
  • AS Roma haven't scored in 2 of their 6 away matches in Serie A this season.
  • AS Roma's away record this season: 0-4-2.
  • Khvicha Kvaratskhelia is SSC Napoli's top scorer with 5 goals. Artem Dovbyk has scored 4 times for AS Roma.
  • A year ago, AS Roma were number 7 in the table with 18 points. Now they are number 12 with 13 points.
  • AS Roma have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • SSC Napoli wins 1st half in 28% of their matches, AS Roma in 36% of their matches.
  • SSC Napoli wins 28% of halftimes, AS Roma wins 36%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When SSC Napoli leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When AS Roma leads 0-1 away, they win in 41% of their matches.
  • When SSC Napoli is down 0-1 home, they win 23% of their matches.
  • When AS Roma is down 1-0 away, they win 13% of their matches.
  • In Serie A, SSC Napoli has better performance than AS Roma.
  • SSC Napoli's performance of the last 5 matches is better than AS Roma's.
  • SSC Napoli have lost just 1 of their last 5 games against AS Roma (in all competitions).
  • In the last 5 meetings SSC Napoli won 2, AS Roma won 1, 2 draws.
  • SSC Napoli have lost just 1 of their last 5 Serie A games against AS Roma.
  • AS Roma have won just 1 of their last 5 Serie A games against SSC Napoli.
  • SSC Napoli scores 1.2 goals in a match against AS Roma and AS Roma scores 1.2 goals against SSC Napoli (on average).
  • Average number of goals in meetings between SSC Napoli and AS Roma is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between SSC Napoli and AS Roma is 0.4.
  • Both teams haven't won their last match in Serie A.
  • SSC Napoli scores 1.55 goals when playing at home and AS Roma scores 1.26 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Наполі
12
Перемог
29
Ігор
10
Перемог
Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
28.04.2024 - 19:00 Наполі 2 - 2 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
23.12.2023 - 21:45 Рома 2 - 0 Завершено Наполі
Чемпіонат Італії 2022/2023
29.01.2023 - 21:45 Наполі 2 - 1 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2022/2023
23.10.2022 - 21:45 Рома 0 - 1 Завершено Наполі
Останні матчі - Наполі
Чемпіонат Італії 2024/2025
10.11.2024 - 21:45 Інтер 1 - 1 Завершено Наполі Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
03.11.2024 - 13:30 Наполі 0 - 3 Завершено Аталанта П
Чемпіонат Італії 2024/2025
29.10.2024 - 21:45 Мілан 0 - 2 Завершено Наполі В
Чемпіонат Італії 2024/2025
26.10.2024 - 16:00 Наполі 1 - 0 Завершено Лечче В
Чемпіонат Італії 2024/2025
20.10.2024 - 13:30 Емполі 0 - 1 Завершено Наполі В
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Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2024/2025
10.11.2024 - 16:00 Рома 2 - 3 Завершено Болонья П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
07.11.2024 - 19:45 Юніон Сент-Жілуаз 1 - 1 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
03.11.2024 - 19:00 Еллас Верона 3 - 2 Завершено Рома П
Чемпіонат Італії 2024/2025
31.10.2024 - 21:45 Рома 1 - 0 Завершено Торіно В
Чемпіонат Італії 2024/2025
27.10.2024 - 21:45 Фіорентина 5 - 1 Завершено Рома П
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Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Наполі
36%
Нічия
28%
Рома
36%
LIVE
Трансляція матчу Наполі - Рома
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Давіде Маса (Імперія, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 13-го туру італійської Серії А. На полі стадіону Дієго Армандо Марадона (Неаполь, Італія) зіграють неаполітанський Наполі та римська Рома.
Запасні: Марін, Раян, Даль, Гуммельс, Сангаре, Паредес, Ле Фе, Бальданці, Суле, Зелевські, Дібала.
Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Крістанте, Коне, Пізіллі — Пеллегріні, Ель Шаараві — Довбик.
Запасні: Контіні, Капріле, Жезус, Марін, Маццоккі, Спінаццола, Фолоруншо, Гілмор, Дзербін, Нгонге, Нерес, Распадорі, Сімеоне.
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Олівера — Замбо-Ангісса, Лоботка, Мактоміней — Політано, Лукаку, Кварацхелія.
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Анонс матчу Наполі - Рома 24.11.2024, Чемпіонат Італії

Протистояння між командою Наполі (Неаполь) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Stadio Diego Armando Maradona.

Дата проведення матчу: 24.11.2024
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Наполі (Неаполь) та командою Рома (Рим):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Наполі та Рома у попередньому футбольному матчі 28.04.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Наполі (Неаполь)
Рік заснування Наполі (Неаполь): 1926
Країна: Италия
Тренер: Франческо Кальцона

Попередній поєдинок команди Наполі був зіграний проти "Інтер" - 10.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Минулий поєдинок команди Рома був зіграний проти "Болонья" - 10.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Болонья".

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