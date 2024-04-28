Наполі - Рома онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Наполі - Рома 24.11.2024, Чемпіонат Італії

Протистояння між командою Наполі (Неаполь) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Stadio Diego Armando Maradona.

Дата проведення матчу: 24.11.2024

Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Наполі (Неаполь) та командою Рома (Рим):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Наполі та Рома у попередньому футбольному матчі 28.04.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Наполі - Рома можна подивитися 24.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Наполі - Рома, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Наполі (Неаполь)

Рік заснування Наполі (Неаполь): 1926

Країна: Италия

Тренер: Франческо Кальцона



Попередній поєдинок команди Наполі був зіграний проти "Інтер" - 10.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)

Рік заснування Рома (Рим): 1927

Країна: Италия

Тренер: Даниэле Де Росси



Минулий поєдинок команди Рома був зіграний проти "Болонья" - 10.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Болонья".

Слідкуйте за результатами матчу Наполі - Рома онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Італії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.