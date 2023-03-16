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Спортинг - Арсенал онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 26 листопада 2024, 22:00 - Эштадиу Жозе Алваладе . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Шимон Марчиняк
Рейтинг матчу:
Спортинг
Лиссабон
До початку
00 : 00 : 00
Арсенал
Лондон
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Спортинг
36%
Нічия
32%
Арсенал
32%
Цікаві факти
  • Sporting Lisbon have a winning streak of 9 matches.
  • Sporting Lisbon haven't lost in their last 18 games.
  • Sporting Lisbon have won 15 home matches in a row.
  • Sporting Lisbon haven't lost in any of their last 31 home matches.
  • When playing away, Arsenal FC have not scored a goal so far this season.
  • Sporting Lisbon have scored at least one goal for 46 consecutive matches.
  • Sporting Lisbon wins 1st half in 65% of their matches, Arsenal FC in 53% of their matches.
  • Sporting Lisbon wins 65% of halftimes, Arsenal FC wins 53%.
  • The winner of their last meeting was Sporting Lisbon.
  • On their last meeting Sporting Lisbon won by 2 goals.
  • When Sporting Lisbon leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Sporting Lisbon is down 0-1 home, they win 100% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Sporting Lisbon has better performance than Arsenal FC.
  • Sporting Lisbon's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
  • In the last 4 meetings Sporting Lisbon won 1, Arsenal FC won 1, 2 draws.
  • Sporting Lisbon scores 0.75 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 1 goals against Sporting Lisbon (on average).
  • Average number of goals in meetings between Sporting Lisbon and Arsenal FC is 1.75.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Sporting Lisbon and Arsenal FC is 0.75.
  • Sporting Lisbon scores 3.24 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.73 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Спортинг
1
Перемог
4
Ігор
1
Перемог
Арсенал
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
16.03.2023 - 22:00 Арсенал 1 - 2 Завершено Спортинг
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
09.03.2023 - 19:45 Спортинг 2 - 2 Завершено Арсенал
Ліга Європи УЄФА 2018
08.11.2018 - 22:00 Арсенал 0 - 0 Завершено Спортинг
Ліга Європи УЄФА 2018
25.10.2018 - 19:55 Спортинг 0 - 1 Завершено Арсенал
Останні матчі - Спортинг
Чемпіонат Португалії 2024/2025
10.11.2024 - 20:45 Брага 2 - 4 Завершено Спортинг В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.11.2024 - 22:00 Спортинг 4 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Португалії 2024/2025
26.10.2024 - 22:30 Фамалікан 0 - 3 Завершено Спортинг В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.10.2024 - 22:00 Штурм 0 - 2 Завершено Спортинг В
Кубок Португалії 2024/2025
18.10.2024 - 22:15 Портимоненсе 1 - 2 Завершено Спортинг В
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.11.2024 - 17:00 Арсенал 3 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2024/2025
10.11.2024 - 18:30 Челсі 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
06.11.2024 - 22:00 Інтер 1 - 0 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 14:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Арсенал П
Кубок англійської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 21:45 Престон Норт Енд 0 - 3 Завершено Арсенал В
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Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Спортинг
36%
Нічия
32%
Арсенал
32%
Склади команд
1
Israel, Franco
25
Goncalo Inacio
26
Diomande, Ousmane
3
St. Juste, Jeremiah
20
Araujo, Maxi
5
Morita, Hidemasa
42
Hjulmand, Morten
57
Quenda, Geovany
17
Trincao, Francisco
9
Gyokeres, Viktor
10
Edwards, Marcus
22
Raya, David
12
Timber, Jurrien
2
Saliba, William
6
Magalhaes, Gabriel
33
Calafiori, Riccardo
8
Odegaard, Martin
5
Partey, Thomas
41
Rice, Declan
7
Saka, Bukayo
29
Havertz, Kai
11
Martinelli, Gabriel
Стартовий склад
  • 17
    Trincao, Francisco
    Форвард
  • 9
    Gyokeres, Viktor
    Форвард
  • 10
    Edwards, Marcus
  • 20
    Araujo, Maxi
    Захисник
  • 5
    Morita, Hidemasa
    Півзахисник
  • 42
    Hjulmand, Morten
    Півзахисник
  • 57
    Quenda, Geovany
    Форвард
  • 25
    Goncalo Inacio
    Захисник
  • 26
    Diomande, Ousmane
    Захисник
  • 3
    St. Juste, Jeremiah
    Захисник
  • 1
    Israel, Franco
    Воротар
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 12
    Timber, Jurrien
    Захисник
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 33
    Calafiori, Riccardo
    Захисник
  • 22
    Raya, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Перейра, Жоау
  • Arteta, Mikel
LIVE
Трансляція матчу "Спортинг" - Арсенал
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В ефірі
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Трансляція
Інфо
Українець Олександр Зінченко залишився у запасі.
Інфо
"Арсенал" (стартовий склад):Рая - Габріель, Едегор, Гаверц, Калафіорі, Партей, Мартінеллі, Райс, Сака, Саліба, Тімбер
Інфо
"Спортінг" (стартовий склад): Ізраель - Діоманде, Кенда, Араухо, Едвардс, Моріта, Сен-Жюст, Трінкау, Юльманн, Інасіу, Дьокереш
Інфо
Історія зустрічей команд налічує шість матчів, чотири з яких в основний час завершилися внічию, а ще два – перемогою "Арсенала".
У минулому турі ЛЧ португальці здивували всіх - перемога над "Манчестер Сіті" - 4:1. Лондонці в своєму минулому матчі поступилися "Інтеру" - 0:1.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу п'ятого туру Ліги чемпіонів, в якому "Спортінг" прийматиме "Арсенал". Гра розпочнеться о 22:00.
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Анонс матчу "Спортинг" - Арсенал 26.11.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Спортинг" (Лиссабон) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Эштадиу Жозе Алваладе.

Дата проведення матчу: 26.11.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Спортинг" (Лиссабон) та командою Арсенал (Лондон):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Спортинг", тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Спортинг" у попередньому футбольному матчі 16.03.2023 закінчилось з таким рахунком: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Спортинг" - Арсенал можна подивитися 26.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Спортинг" - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Спортинг" (Лиссабон)
Рік заснування "Спортинг" (Лиссабон): 1906
Країна: Португалия
Тренер: Жорже Жезуш

Минулий поєдинок команди "Спортинг" був зіграний проти Брага - 10.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Португалії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Спортинг".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Минулий матч команди Арсенал був зіграний проти Ноттінгем Форест - 23.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу "Спортинг" - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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