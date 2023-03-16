Спортинг - Арсенал онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Спортинг" (Лиссабон) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Эштадиу Жозе Алваладе.
Дата проведення матчу: 26.11.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між командами "Спортинг" (Лиссабон) та командою Арсенал (Лондон):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Спортинг", тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Спортинг" у попередньому футбольному матчі 16.03.2023 закінчилось з таким рахунком: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Спортинг" (Лиссабон)
Рік заснування "Спортинг" (Лиссабон): 1906
Країна: Португалия
Тренер: Жорже Жезуш
Минулий поєдинок команди "Спортинг" був зіграний проти Брага - 10.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Португалії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Спортинг".
Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Минулий матч команди Арсенал був зіграний проти Ноттінгем Форест - 23.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.
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