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Барселона - Брест онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 26 листопада 2024, 22:00 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Ирфан Пельто
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
До початку
00 : 00 : 00
Брест
Брест
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
44%
Нічия
28%
Брест
28%
Цікаві факти
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches in UEFA Champions League.
  • Did you know that FC Barcelona scores 33% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Barcelona have won 10 home matches in a row.
  • Stade Brest 29 have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 49% of their matches, Stade Brest 29 in 29% of their matches.
  • FC Barcelona wins 49% of halftimes, Stade Brest 29 wins 29%.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Stade Brest 29 leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Stade Brest 29 is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Stade Brest 29 has better performance than FC Barcelona.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Stade Brest 29's.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Barcelona scores 2.56 goals when playing at home and Stade Brest 29 scores 1.65 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
23.11.2024 - 22:00 Сельта 2 - 2 Завершено Барселона Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
10.11.2024 - 22:00 Реал Сосьєдад 1 - 0 Завершено Барселона П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
06.11.2024 - 22:00 Црвена Звезда 2 - 5 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
03.11.2024 - 17:15 Барселона 3 - 1 Завершено Еспаньол В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
26.10.2024 - 22:00 Реал 0 - 4 Завершено Барселона В
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Останні матчі - Брест
Чемпіонат Франції 2024/2025
22.11.2024 - 20:00 Монако 3 - 2 Завершено Брест П
Чемпіонат Франції 2024/2025
10.11.2024 - 18:00 Монпельє 3 - 1 Завершено Брест П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
06.11.2024 - 22:00 Спарта 1 - 2 Завершено Брест В
Чемпіонат Франції 2024/2025
02.11.2024 - 20:00 Брест 0 - 1 Завершено Ніцца П
Чемпіонат Франції 2024/2025
26.10.2024 - 20:00 Реймс 1 - 2 Завершено Брест В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
44%
Нічия
28%
Брест
28%
Склади команд
13
Pena, Inaki
35
Martin, Gerard
5
Martinez, Inigo
2
Cubarsi, Pau
23
Kounde, Jules
17
Casado, Marc
8
Pedri
16
Lopez, Fermín
20
Olmo, Dani
9
Роберт Левандовскі
11
Raphinha
40
Марко Бізот
7
Кенні Лала
5
Брендан Шардонне
25
Le Cardinal, Julien
22
Массадіо Айдара
45
Camara, Mahdi
6
Fernandes, Edimilson
8
Magnetti, Hugo
9
Doumbia, Kamory
19
Ajorque, Ludovic
17
Sima, Abdallah
Стартовий склад
  • 20
    Olmo, Dani
    Півзахисник
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 11
    Raphinha
    Захисник
  • 16
    Lopez, Fermín
    Форвард
  • 17
    Casado, Marc
    Півзахисник
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 35
    Martin, Gerard
    Захисник
  • 5
    Martinez, Inigo
    Захисник
  • 2
    Cubarsi, Pau
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 13
    Pena, Inaki
    Воротар
  • 19
    Ajorque, Ludovic
  • 17
    Sima, Abdallah
    Форвард
  • 9
    Doumbia, Kamory
    Півзахисник
  • 45
    Camara, Mahdi
    Півзахисник
  • 6
    Fernandes, Edimilson
    Півзахисник
  • 8
    Magnetti, Hugo
  • 7
    Кенні Лала
    Захисник
  • 5
    Брендан Шардонне
    Захисник
  • 25
    Le Cardinal, Julien
    Захисник
  • 22
    Массадіо Айдара
    Захисник
  • 40
    Марко Бізот
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Flick, Hansi
  • Roy, Eric
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Брест
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
Інфо
Арбітр — Ірфан Пельто (Боснія та Герцеговина).
Інфо
Стартовий склад Барселони: Пенья — Мартін, Іньїго, Кубарсі, Кунде — Касадо, Педрі — Ольмо, Фермін, Рафінья (к) — Левандовський. Головний тренер — Гансі Флік.
Інфо
Стартовий склад Бреста: Бізот — Айдара, Ле Кардіналь, Шардонне (к), Ляля — Фернандеш — Маньєтті, Камара — Думбія — Сіма, Ажорк. Головний тренер — Ерік Руа.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 4-го туру Ліги чемпіонів Барселона – Брест.
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Анонс матчу "Барселона" - Брест 26.11.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Протистояння між командою "Барселона" (Барселона) та командою Брест (Брест) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 26.11.2024
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Брест можна подивитися 26.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Брест, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Минулий матч команди "Барселона" був зіграний проти Сельта - 23.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Брест (Брест)
Рік заснування Брест (Брест): 1950
Країна: Франция
Тренер: Эрик Руа

Минулий поєдинок команди Брест був зіграний проти Монако - 22.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Франції 2024/2025 та закінчився перемогою команди Монако.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Брест онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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