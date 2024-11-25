Барселона - Брест онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Барселона" - Брест 26.11.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Протистояння між командою "Барселона" (Барселона) та командою Брест (Брест) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 26.11.2024

Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)

Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899

Країна: Испания

Тренер: Хави



Минулий матч команди "Барселона" був зіграний проти Сельта - 23.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Брест (Брест)

Рік заснування Брест (Брест): 1950

Країна: Франция

Тренер: Эрик Руа



Минулий поєдинок команди Брест був зіграний проти Монако - 22.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Франції 2024/2025 та закінчився перемогою команди Монако.

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