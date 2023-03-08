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Баварія - Парі Сен-Жермен онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 26 листопада 2024, 22:00 - Альянц Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Истван Ковач
Рейтинг матчу:
Баварія
Мюнхен
До початку
00 : 00 : 00
Парі Сен-Жермен
Париж
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Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Баварія
32%
Нічия
32%
Парі Сен-Жермен
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Bayern Munich and Paris Saint-Germain is 1-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings, Bayern Munich have won 6 times, there have been 0 draws while Paris Saint-Germain have won 2 times. The goal difference is 13-8 in favour of Bayern Munich.
  • Did you know that Bayern Munich scores 27% of their goals between the minutes 61-75?
  • Bayern Munich have a winning streak of 5 matches.
  • Bayern Munich have won 3 home matches in a row.
  • Bayern Munich haven't lost in any of their last 13 home matches.
  • Paris Saint-Germain haven't won any of their last 3 games against Bayern Munich.
  • Bayern Munich have kept a clean sheet in 5 matches in a row.
  • Bayern Munich have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Paris Saint-Germain have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Bayern Munich wins 1st half in 50% of their matches, Paris Saint-Germain in 49% of their matches.
  • Bayern Munich wins 50% of halftimes, Paris Saint-Germain wins 49%.
  • The winner of their last meeting was Bayern Munich.
  • On their last meeting Bayern Munich won by 2 goals.
  • When Bayern Munich leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain leads 0-1 away, they win in 89% of their matches.
  • When Bayern Munich is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Paris Saint-Germain is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Bayern Munich has better performance than Paris Saint-Germain.
  • Bayern Munich's performance of the last 5 matches is better than Paris Saint-Germain's.
  • Bayern Munich have lost just 1 of their last 5 games against Paris Saint-Germain (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Bayern Munich won 4, Paris Saint-Germain won 1, 0 draws.
  • Bayern Munich scores 1.4 goals in a match against Paris Saint-Germain and Paris Saint-Germain scores 0.6 goals against Bayern Munich (on average).
  • Average number of goals in meetings between Bayern Munich and Paris Saint-Germain is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Bayern Munich and Paris Saint-Germain is 0.8.
  • Bayern Munich scores 2.54 goals when playing at home and Paris Saint-Germain scores 2.44 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Баварія
5
Перемог
7
Ігор
2
Перемог
Парі Сен-Жермен
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
08.03.2023 - 22:00 Баварія 2 - 0 Завершено Парі Сен-Жермен
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.02.2023 - 22:00 Парі Сен-Жермен 0 - 1 Завершено Баварія
Ліга чемпіонів УЄФА 2020/2021
13.04.2021 - 22:00 Парі Сен-Жермен 0 - 1 Завершено Баварія
Ліга чемпіонів УЄФА 2020/2021
07.04.2021 - 22:00 Баварія 2 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен
Останні матчі - Баварія
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
22.11.2024 - 21:30 Баварія 3 - 0 Завершено Аугсбург В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
09.11.2024 - 16:30 Санкт-Паулі 0 - 1 Завершено Баварія В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
06.11.2024 - 22:15 Баварія 1 - 0 Завершено Бенфіка В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
02.11.2024 - 16:30 Баварія 3 - 0 Завершено Уніон В
Кубок Німеччини 2024/2025
30.10.2024 - 21:45 Майнц 0 - 4 Завершено Баварія В
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Останні матчі - Парі Сен-Жермен
Чемпіонат Франції 2024/2025
22.11.2024 - 22:00 Парі Сен-Жермен 3 - 0 Завершено Тулуза В
Чемпіонат Франції 2024/2025
09.11.2024 - 22:00 Анже 2 - 4 Завершено Парі Сен-Жермен В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
06.11.2024 - 22:00 Парі Сен-Жермен 1 - 2 Завершено Атлетіко П
Чемпіонат Франції 2024/2025
02.11.2024 - 18:00 Парі Сен-Жермен 1 - 0 Завершено Ланс В
Чемпіонат Франції 2024/2025
27.10.2024 - 21:45 Марсель 0 - 3 Завершено Парі Сен-Жермен В
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Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Баварія
32%
Нічия
32%
Парі Сен-Жермен
36%
Склади команд
1
Мануель Нойєр
19
Davies, Alphonso
3
Min-jae, Kim
2
Upamecano, Dayot
27
Конрад Лаймер
8
Леон Горецка
6
Kimmich, Joshua
11
Кінгслі Коман
42
Musiala, Jamal
10
Лерой Сане
9
Kane, Harry
39
Safonov, Matvey
2
Hakimi, Achraf
5
Маркіньйос
51
Pacho, Willian
25
Mendes, Nuno
8
Ruiz, Fabian
17
Vitinha
87
Neves, Joao
33
Zaire-Emery, Warren
10
Усман Дембеле
29
Barcola, Bradley
Стартовий склад
  • 9
    Kane, Harry
  • 11
    Кінгслі Коман
    Півзахисник
  • 42
    Musiala, Jamal
    Півзахисник
  • 10
    Лерой Сане
    Півзахисник
  • 8
    Леон Горецка
    Півзахисник
  • 6
    Kimmich, Joshua
    Захисник
  • 19
    Davies, Alphonso
    Півзахисник
  • 3
    Min-jae, Kim
    Захисник
  • 2
    Upamecano, Dayot
    Захисник
  • 27
    Конрад Лаймер
    Півзахисник
  • 1
    Мануель Нойєр
    Воротар
  • 33
    Zaire-Emery, Warren
    Півзахисник
  • 10
    Усман Дембеле
    Форвард
  • 29
    Barcola, Bradley
    Форвард
  • 8
    Ruiz, Fabian
    Півзахисник
  • 17
    Vitinha
    Півзахисник
  • 87
    Neves, Joao
    Півзахисник
  • 2
    Hakimi, Achraf
    Захисник
  • 5
    Маркіньйос
    Захисник
  • 51
    Pacho, Willian
    Півзахисник
  • 25
    Mendes, Nuno
    Захисник
  • 39
    Safonov, Matvey
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Компани, Венсан
  • Луис Энрике
LIVE
Трансляція матчу "Баварія" - "Парі Сен-Жермен"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
Арбітр матчу з Румунії: Іштван Ковач
Головний тренер Парі Сен-Жермен: Луїс Енріке
На лаві запасних: Беральдо, Асенсіо, Доннарумма, Дуе, Заг, Коло Муані, Лі Кан, Рамос, Тенас, Шкріняр
Інфо
Стартовий склад Парі Сен-Жермен (4-3-3): Сафонов - Мендеш, Пачо, Маркіньйос, Хакімі - Невес, Вітінья, Руїс - Барколя, Дембеле, Заїр-Емері
Головний тренер Баварії Мюнхен: Венсан Компані
На лаві запасних: Бое, Геррейро, Гнабрі, Даєр, Мюллер, Олісе, Перец, Тель, Шмітт, Ібрагімович
Інфо
Стартовий склад Баварії Мюнхен (4-2-3-1): Ноєр - Девіс, Кім, Упамекано, Лаймер - Горецка, Кімміх - Коман, Мусіала, Сане - Кейн
Обидві команди доволі невпевнено стартували у новому сезоні Ліги чемпіонів і не зуміли підтвердити статус фаворита турніру. У Баварії по дві перемоги та поразки, а у ПСЖ лише одна перемога та одна нічия. Напередодні матчу, з урахуванням паралельних поєдинків німці займають дев'ятнадцяте місце турнірної таблиці, а парижани - двадцять п'яте
Матч пройде у Мюнхені на Альянц Арені та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу п'ятого раунду Етапу ліг Ліги чемпіонів, в якому Баварія Мюнхен прийме у гостях Парі Сен-Жермен
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Анонс матчу "Баварія" - "Парі Сен-Жермен" 26.11.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою "Баварія" (Мюнхен) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 26.11.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Баварія" (Мюнхен) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Баварія", тоді як команда "Парі Сен-Жермен" залишилася з поразкою . Зіткнення "Баварія" та "Парі Сен-Жермен" у попередньому футбольному матчі 08.03.2023 закінчилось з наступним результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Баварія" - "Парі Сен-Жермен" можна подивитися 26.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Баварія" - "Парі Сен-Жермен", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Баварія" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Томас Тухель

Попередній матч команди "Баварія" був зіграний проти Аугсбург - 22.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Команда гостей

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)
Рік заснування "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Країна: Франция
Тренер: Луис Энрике

Попередній поєдинок команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти "Тулуза" - 22.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Франції 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

Слідкуйте за результатами матчу "Баварія" - "Парі Сен-Жермен" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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