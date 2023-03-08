Баварія - Парі Сен-Жермен онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Баварія" - "Парі Сен-Жермен" 26.11.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою "Баварія" (Мюнхен) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 26.11.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Баварія" (Мюнхен) та командою "Парі Сен-Жермен" (Париж):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Баварія", тоді як команда "Парі Сен-Жермен" залишилася з поразкою . Зіткнення "Баварія" та "Парі Сен-Жермен" у попередньому футбольному матчі 08.03.2023 закінчилось з наступним результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Баварія" (Мюнхен)

Рік заснування "Баварія" (Мюнхен): 1900

Країна: Германия

Тренер: Томас Тухель



Попередній матч команди "Баварія" був зіграний проти Аугсбург - 22.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Команда гостей

Назва: "Парі Сен-Жермен" (Париж)

Рік заснування "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970

Країна: Франция

Тренер: Луис Энрике



Попередній поєдинок команди "Парі Сен-Жермен" був зіграний проти "Тулуза" - 22.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Франції 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Парі Сен-Жермен".

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