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Манчестер Сіті - Феєноорд онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 26 листопада 2024, 22:00 - Этихад . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Раду Петереску
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Феєноорд
Роттердам
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
33%
Нічия
29%
Феєноорд
38%
Цікаві факти
  • Did you know that Manchester City scores 40% of their goals between the minutes 0-15?
  • Manchester City have lost 4 matches in a row.
  • Manchester City have won 4 home matches in a row.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 11 home matches.
  • Feyenoord Rotterdam have a winning streak of 5 matches away from home.
  • Feyenoord Rotterdam have lost none of their last 10 away matches.
  • Feyenoord Rotterdam haven't won any of their last 3 games against Manchester City.
  • When playing at home, Manchester City have not conceded a goal so far this season.
  • Matheus Nunes has assisted the most goals for Manchester City with 2. Igor Paixao is Feyenoord Rotterdam's biggest assister (3).
  • Manchester City have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Manchester City wins 1st half in 52% of their matches, Feyenoord Rotterdam in 50% of their matches.
  • Manchester City wins 52% of halftimes, Feyenoord Rotterdam wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 1 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When Feyenoord Rotterdam leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Feyenoord Rotterdam is down 1-0 away, they win 37% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Manchester City has better performance than Feyenoord Rotterdam.
  • Feyenoord Rotterdam's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 3 games against Feyenoord Rotterdam (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Manchester City won 3, Feyenoord Rotterdam won 0, 0 draws.
  • Manchester City scores 2.33 goals in a match against Feyenoord Rotterdam and Feyenoord Rotterdam scores 0.33 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Feyenoord Rotterdam is 2.67.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Feyenoord Rotterdam is 1.67.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • Manchester City scores 2.45 goals when playing at home and Feyenoord Rotterdam scores 2.38 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
2
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Феєноорд
Ліга чемпіонів УЄФА 2017/2018
21.11.2017 - 21:45 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Феєноорд
Ліга чемпіонів УЄФА 2017/2018
13.09.2017 - 21:45 Феєноорд 0 - 4 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.11.2024 - 19:30 Манчестер Сіті 0 - 4 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.11.2024 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.11.2024 - 22:00 Спортинг 4 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Кубок англійської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 22:15 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
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Останні матчі - Феєноорд
Чемпіонат Нідерландів 2024/2025
23.11.2024 - 19:45 Феєноорд 3 - 0 Завершено Херенвеен В
Чемпіонат Нідерландів 2024/2025
10.11.2024 - 13:15 Алмере 1 - 4 Завершено Феєноорд В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
06.11.2024 - 22:00 Феєноорд 1 - 3 Завершено Зальцбург П
Чемпіонат Нідерландів 2024/2025
02.11.2024 - 22:00 Феєноорд 3 - 2 Завершено АЗ В
Чемпіонат Нідерландів 2024/2025
30.10.2024 - 19:00 Феєноорд 0 - 2 Завершено Аякс П
Показати більше
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
33%
Нічия
29%
Феєноорд
38%
Склади команд
31
Едерсон
24
Gvardiol, Josko
6
Натан Аке
25
Мануель Аканджі
82
Lewis, Rico
27
Nunes, Matheus
19
Ілкай Гюндоган
20
Silva, Bernardo
10
Grealish, Jack
9
Haaland, Erling
47
Foden, Phil
22
Тімон Велленройтер
2
Nieuwkoop, Bart
18
Trauner, Gernot
33
Hancko, David
5
Smal, Gijs
4
In-beom, Hwang
27
Milambo, Antoni
8
Timber, Quinten
23
Hadj Moussa, Anis
19
Carranza, Julian
14
Paixao, Igor
Стартовий склад
  • 10
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 27
    Nunes, Matheus
    Півзахисник
  • 19
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 82
    Lewis, Rico
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
  • 23
    Hadj Moussa, Anis
    Форвард
  • 19
    Carranza, Julian
    Форвард
  • 14
    Paixao, Igor
    Форвард
  • 4
    In-beom, Hwang
    Півзахисник
  • 27
    Milambo, Antoni
    Півзахисник
  • 8
    Timber, Quinten
    Півзахисник
  • 2
    Nieuwkoop, Bart
    Захисник
  • 18
    Trauner, Gernot
  • 33
    Hancko, David
    Захисник
  • 5
    Smal, Gijs
    Захисник
  • 22
    Тімон Велленройтер
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Priske, Brian
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - Феєноорд
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Запасні: Бейлов, Ка, Белен, Гонсалес, Зеррукі, Іванушец, Мітчелл, Зехіл, Хіменес, Лотомба, Редмонд.
Феєнорд: Велленройтер — Ньївкоп, Траунер, Ганцко, Смал — Ін Бом, Міламбо, Тімбер — Хадж-Мусса, Карранса, Пайшан.
Запасні: Ортега, Карсон, Вокер, Діаш, Де Брюйне, Савіо, Райт, Сімпсон-П’юсі, О’Райлі, Макейті, Вілсон-Есбранд.
Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Аканджі, Аке, Гвардіол — Сілва, Гюндоган, Нунес — Фоден, Голанд, Гріліш.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Феєнорд до цього програв Баєру (0:4), виграв у Жирони (3:2) та Бенфіки (3:1), а також програв РБ Зальцбург (1:3).
Інфо
Манчестер Сіті до цього зіграв унічию проти Інтера (0:0), обіграв Слован (4:0) та Спарту (5:0), а також програв Спортінгу (1:4).
Раду Петреску (Бухарест, Румунія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 5-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Етіхад (Манчестер, Англія) зіграють Манчестер Сіті та ротердамський Феєнорд.
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Останні матчі
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Феєноорд 26.11.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Протистояння між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Феєноорд (Роттердам) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 26.11.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Феєноорд (Роттердам):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Феєноорд залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Феєноорд у попередньому футбольному матчі 21.11.2017 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Феєноорд можна подивитися 26.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Феєноорд , хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Минулий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Тоттенхем" - 23.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Команда гостей

Назва: Феєноорд (Роттердам)
Рік заснування Фейеноорд (Роттердам): 1908
Країна: Нидерланды
Тренер: Джованни ван Бронкхорст

Попередній поєдинок команди Феєноорд був зіграний проти Херенвеен - 23.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Нідерландів 2024/2025 та закінчився перемогою команди Феєноорд .

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - Феєноорд онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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