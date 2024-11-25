Манчестер Сіті - Феєноорд онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Феєноорд 26.11.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Протистояння між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Феєноорд (Роттердам) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 26.11.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Феєноорд (Роттердам):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда Феєноорд залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та Феєноорд у попередньому футбольному матчі 21.11.2017 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Феєноорд можна подивитися 26.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - Феєноорд , хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Минулий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Тоттенхем" - 23.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Команда гостей

Назва: Феєноорд (Роттердам)

Рік заснування Фейеноорд (Роттердам): 1908

Країна: Нидерланды

Тренер: Джованни ван Бронкхорст



Попередній поєдинок команди Феєноорд був зіграний проти Херенвеен - 23.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Нідерландів 2024/2025 та закінчився перемогою команди Феєноорд .

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - Феєноорд онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.