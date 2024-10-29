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Вікторія - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Кубок України - 30 жовтня 2024, 18:00
Рейтинг матчу:
Вікторія
Сумы
1 - 0
Оновити
43'
ЛНЗ
Черкассы
Хід матчу
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Вікторія
31%
Нічия
31%
ЛНЗ
38%
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Вікторія
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
ЛНЗ
Кубок України 23-25
23.08.2023 - 16:00 Вікторія 1 - 0 Завершено ЛНЗ
Останні матчі - Вікторія
Перша ліга України 24-26
25.10.2024 - 12:00 Вікторія 1 - 2 Завершено СК Полтава П
Перша ліга України 24-26
19.10.2024 - 13:30 ФК Кудрівка 0 - 2 Завершено Вікторія В
Перша ліга України 24-26
14.10.2024 - 13:00 Кремінь 0 - 3 Завершено Вікторія В
Перша ліга України 24-26
08.10.2024 - 12:00 Вікторія 0 - 0 Завершено Металург Н
Перша ліга України 24-26
04.10.2024 - 13:00 Вікторія 0 - 0 Завершено Діназ Н
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Останні матчі - ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.10.2024 - 16:50 Кривбас 3 - 1 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.10.2024 - 13:00 ЛНЗ 2 - 0 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.10.2024 - 15:30 Шахтар 5 - 1 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.09.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.09.2024 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Показати більше
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Вікторія
31%
Нічия
31%
ЛНЗ
38%
Трансляція
33'
Дайко здійснив тактичний фол проти Шарая, але уникнув при цьому жовтої картки.
31'
Сасовський увірвався в центр карного і ногою замкнув подачу з кутового. Позиція була перспективна, але мʼяч пішов сильно вище воріт.
28'
Жовта картка
Нонікашвілі був попереджений за запізнілий підкат. У мʼяч зіграти не встигав, а в ноги супернику вʼїхав.
23'
Після відмінної комбінації Наумець вийшов на ударну позицію, але надто довго готувався та залишив захиснику шанс заблокувати його спробу забити.
19'
Халайла з ближньої стійки головою підрізав у ближній кут, трохи вище воріт пройшов мʼяч.
15'
Вікторії важко боротися зі стандартами у виконанні Авагімяна. Поки вдається відбиватися Литвиненку та захисникам, але тиск на їхні ворота лише посилюється.
12'
Небезпечний момент
Бар класно вистрілив у лівий кут з дальньої дистанції, Литвиненко здійснив не менш класний сейв.
9'
Поки що дуже тяжко черкащанам проходити таку ешелоновану оборону сумчан.
7'
ЛНЗ забрав м'яч, але поки що катає його у центрі поля. Вікторія всією командою за лінією м'яча
5'
Дуже, що дуже інтригуючий у нас початок...
3'
Гоооол!!!
Охохо! 1:0! Вікторія! І знову прорив флангом, простріл і там заштовхали в сітку! Нич, здається, перший пробивав! У падінні, спочатку в перекладину, а потім за лінію воріт!
2'
І одразу Вікторія збігала в атаку, причому досить небезпечну – після прострілу з флангу захисники ЛНЗ не без проблем винесли м'яч куди подалі
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Зазначити, що формальним господарем поєдинку є Вікторія. Проте внаслідок постійних обстрілів русні Сум команди вирішили провести поєдинок на домашньому стадіоні ЛНЗ у Черкасах.
Інфо
Запасні ЛНЗ: Пеньков, Самойленко, Норенков, Пасіч, Муравський, Бойко, Ангелов, Тілль, Олійник, Яшарі, Момо, Ейнел
Інфо
Запасні Вікторії: Климов, Курелех, Рябий Артем, Рябий Денис, Данилюк, Масшталір, Шпирьонок, Євпак, Пономар, Ярош
Інфо
Стартовий склад ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Саліху, Дайко, Топалов, Нонікашвілі, Бар, Наумець, Авогімян, Молло, Халайла
Інфо
Стартовий склад "Вікторії": Литвиненко, Ульянов, Кравчук, Новотрясов, Корохов, Сасовський, Бойко, Книш, Чеглов, Шарай, Нич
Інфо
Матч розпочнеться о 18:00, судити гру буде Назарій Дьордь
Доброго вечора всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 1/8 фіналу Кубка України, в якому першоліговська Вікторія зіграє з ЛНЗ.
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Анонс матчу Вікторія - ЛНЗ 30.10.2024, Кубок України

Поєдинок між командою Вікторія (Сумы) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Кубок України 24-26 .

Дата проведення матчу: 30.10.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Вікторія (Сумы) та командою ЛНЗ (Черкассы):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Вікторія, тоді як команда ЛНЗ залишилася з поразкою . Зіткнення Вікторія та ЛНЗ у попередньому футбольному матчі 23.08.2023 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Вікторія - ЛНЗ можна подивитися 30.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Кубок України. Текстову трансляцію матчу Вікторія - ЛНЗ, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Вікторія (Сумы)
Рік заснування Вікторія (Сумы): 2015
Країна: Украина
Тренер: Артем Радионов

Попередній поєдинок команди Вікторія був зіграний проти СК Полтава - 25.10.2024, у рамках турніру Перша ліга України 24-26 та закінчився перемогою команди СК Полтава.

Команда гостей

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Попередній матч команди ЛНЗ був зіграний проти Кривбас - 26.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Слідкуйте за результатами матчу Вікторія - ЛНЗ онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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