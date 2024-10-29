Вікторія - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Вікторія (Сумы) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Кубок України 24-26 .
Дата проведення матчу: 30.10.2024
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь між Вікторія (Сумы) та командою ЛНЗ (Черкассы):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Вікторія, тоді як команда ЛНЗ залишилася з поразкою . Зіткнення Вікторія та ЛНЗ у попередньому футбольному матчі 23.08.2023 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Вікторія (Сумы)
Рік заснування Вікторія (Сумы): 2015
Країна: Украина
Тренер: Артем Радионов
Попередній поєдинок команди Вікторія був зіграний проти СК Полтава - 25.10.2024, у рамках турніру Перша ліга України 24-26 та закінчився перемогою команди СК Полтава.
Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб
Попередній матч команди ЛНЗ був зіграний проти Кривбас - 26.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.
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