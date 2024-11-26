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Монако - Бенфіка онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 27 листопада 2024, 22:00 - Луи Ii . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Obrenovic, Rade
Рейтинг матчу:
Монако
Монако
До початку
00 : 00 : 00
Бенфіка
Лиссабон
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Хто переможе?
16 Користувачів зробило свій вибір
Монако
31%
Нічия
38%
Бенфіка
31%
Цікаві факти
  • Did you know that AS Monaco scores 30% of their goals between the minutes 61-75?
  • AS Monaco wins 1st half in 32% of their matches, SL Benfica in 48% of their matches.
  • AS Monaco wins 32% of halftimes, SL Benfica wins 48%.
  • The winner of their last meeting was SL Benfica.
  • On their last meeting SL Benfica won by 1 goals.
  • When AS Monaco leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When SL Benfica leads 0-1 away, they win in 90% of their matches.
  • When AS Monaco is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When SL Benfica is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In UEFA Champions League, AS Monaco has better performance than SL Benfica.
  • SL Benfica's performance of the last 5 matches is better than AS Monaco's.
  • SL Benfica have lost just 0 of their last 3 games against AS Monaco (in all competitions).
  • In the last 3 meetings AS Monaco won 0, SL Benfica won 2, 1 draws.
  • AS Monaco scores 0.67 goals in a match against SL Benfica and SL Benfica scores 1.33 goals against AS Monaco (on average).
  • Average number of goals in meetings between AS Monaco and SL Benfica is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AS Monaco and SL Benfica is 1.
  • AS Monaco scores 1.57 goals when playing at home and SL Benfica scores 1.38 goals when playing away (on average).
  • AS Monaco have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Монако
0
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Бенфіка
Ліга чемпіонів УЄФА 2014/2015
04.11.2014 - 21:45 Бенфіка 1 - 0 Завершено Монако
Ліга чемпіонів УЄФА 2014/2015
22.10.2014 - 21:45 Монако 0 - 0 Завершено Бенфіка
Останні матчі - Монако
Чемпіонат Франції 2024/2025
22.11.2024 - 20:00 Монако 3 - 2 Завершено Брест В
Чемпіонат Франції 2024/2025
09.11.2024 - 18:00 Страсбур 1 - 3 Завершено Монако В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.11.2024 - 22:00 Болонья 0 - 1 Завершено Монако В
Чемпіонат Франції 2024/2025
01.11.2024 - 20:00 Монако 0 - 1 Завершено Анже П
Чемпіонат Франції 2024/2025
27.10.2024 - 18:00 Ніцца 2 - 1 Завершено Монако П
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Останні матчі - Бенфіка
Чемпіонат Португалії 2024/2025
10.11.2024 - 22:45 Бенфіка 4 - 1 Завершено Порту В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
06.11.2024 - 22:15 Баварія 1 - 0 Завершено Бенфіка П
Кубок португальської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 22:15 Бенфіка 3 - 0 Завершено Santa Clara В
Чемпіонат Португалії 2024/2025
27.10.2024 - 20:00 Бенфіка 5 - 0 Завершено Rio Ave В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
23.10.2024 - 22:00 Бенфіка 1 - 3 Завершено Феєноорд П
Показати більше
Хто переможе?
16 Користувачів зробило свій вибір
Монако
31%
Нічия
38%
Бенфіка
31%
LIVE
Трансляція матчу Монако - Бенфіка
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Анонс матчу Монако - Бенфіка 27.11.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою Монако (Монако) та командою Бенфіка (Лиссабон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Луи Ii.

Дата проведення матчу: 27.11.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Монако (Монако) та командою Бенфіка (Лиссабон):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Бенфіка, тоді як команда Монако залишилася з поразкою . Зіткнення Бенфіка та Монако у попередньому футбольному матчі 04.11.2014 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Монако (Монако)
Рік заснування Монако (Монако): 1924
Країна: Франция
Тренер: Ади Хюттер

Попередній поєдинок команди Монако був зіграний проти Брест - 22.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Франції 2024/2025 та закінчився перемогою команди Монако.

Команда гостей

Назва: Бенфіка (Лиссабон)
Рік заснування Бенфика (Лиссабон): 1904
Країна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Попередній поєдинок команди Бенфіка був зіграний проти Порту - 10.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Португалії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

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