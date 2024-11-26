Монако - Бенфіка онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Монако - Бенфіка 27.11.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою Монако (Монако) та командою Бенфіка (Лиссабон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Луи Ii.

Дата проведення матчу: 27.11.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Монако (Монако) та командою Бенфіка (Лиссабон):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Бенфіка, тоді як команда Монако залишилася з поразкою . Зіткнення Бенфіка та Монако у попередньому футбольному матчі 04.11.2014 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Монако (Монако)

Рік заснування Монако (Монако): 1924

Країна: Франция

Тренер: Ади Хюттер



Попередній поєдинок команди Монако був зіграний проти Брест - 22.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Франції 2024/2025 та закінчився перемогою команди Монако.

Команда гостей

Назва: Бенфіка (Лиссабон)

Рік заснування Бенфика (Лиссабон): 1904

Країна: Португалия

Тренер: Руи Витория



Попередній поєдинок команди Бенфіка був зіграний проти Порту - 10.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Португалії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

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