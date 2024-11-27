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Ліверпуль - Реал онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 27 листопада 2024, 22:00 - Энфилд . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Летексье, Франсуа
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
До початку
00 : 00 : 00
Реал
Мадрид
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Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
36%
Нічия
29%
Реал
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Real Madrid is 0-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 10 meetings, Liverpool FC have won 2 times, there have been 1 draws while Real Madrid have won 7 times. The goal difference is 17-9 in favour of Real Madrid.
  • Liverpool FC's last home win against Real Madrid was in 2009.
  • Liverpool FC have a winning streak of 4 matches in UEFA Champions League.
  • Did you know that Liverpool FC scores 40% of their goals between the minutes 61-75?
  • Liverpool FC have a winning streak of 5 matches.
  • Liverpool FC haven't lost in their last 14 games.
  • Liverpool FC have won 7 home matches in a row.
  • Liverpool FC haven't won any of their last 3 games against Real Madrid.
  • When playing at home, Liverpool FC have not conceded a goal so far this season.
  • Luis Diaz is Liverpool FC's top scorer with 3 goals. Vinicius Junior has scored 4 times for Real Madrid.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 51% of their matches, Real Madrid in 40% of their matches.
  • Liverpool FC wins 51% of halftimes, Real Madrid wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 1 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 68% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Liverpool FC has better performance than Real Madrid.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Real Madrid's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against Liverpool FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 0, Real Madrid won 4, 1 draws.
  • Liverpool FC scores 0.6 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 2 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Real Madrid is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Real Madrid is 1.2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Liverpool FC scores 2.61 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.74 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
0
Перемог
8
Ігор
7
Перемог
Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
15.03.2023 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершено Ліверпуль
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
21.02.2023 - 22:00 Ліверпуль 2 - 5 Завершено Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
28.05.2022 - 22:36 Ліверпуль 0 - 1 Завершено Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2020/2021
14.04.2021 - 22:00 Ліверпуль 0 - 0 Завершено Реал
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
24.11.2024 - 16:00 Саутгемптон 2 - 3 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.11.2024 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Астон Вілла В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.11.2024 - 22:00 Ліверпуль 4 - 0 Завершено Байєр В
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 17:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Кубок англійської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 21:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 3 Завершено Ліверпуль В
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
09.11.2024 - 15:00 Реал 4 - 0 Завершено Осасуна В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.11.2024 - 22:00 Реал 1 - 3 Завершено Мілан П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
26.10.2024 - 22:00 Реал 0 - 4 Завершено Барселона П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.10.2024 - 22:00 Реал 5 - 2 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
19.10.2024 - 22:00 Сельта 1 - 2 Завершено Реал В
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
36%
Нічия
29%
Реал
36%
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - Реал
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Інфо
Арбітр матчу з Франції: Франсуа Летексьє
Головний тренер Реал Мадриду: Карло Анчелотті
На лаві запасних: де Льянос, Агуадо, Вальєхо, Гарсія Г., Гарсія Ф., Ендрік, Лукас, Лунін, Себальйос, Фран, Янез
Інфо
Стартовий склад Реал Мадриду (4-3-3): Куртуа - Менді, Рюдігер, Асенсіо, Вальверде - Беллінгем, Камавінга, Модрич - Діас, Мбаппе, Гюлер
Головний тренер Ліверуля: Арне Слот
На лаві запасних: Александер-Арнольд, Гакпо, Гомес, Девіс, Елліотт, Ендо, Кванса, Мортон, Собослай, Ярош
Інфо
Стартовий склад Ліверпуля (4-3-3): Келлехер - Робертсон, Ван Дейк, Конате, Бредлі - Макаллістер, Гравенберх, Джонс - Діас, Нуньєс, Салах
Ліверпуль - єдина команда в поточному сезоні Ліги чемпіонів, котра виграла чотири стартові поєдинки і напередодні раунду лідирувала в турнірній таблиці. На рахунку Реалу по дві перемоги та нічиї, що дозволяє їм займати лише 21-е місце напередодні поєдинку
Матч пройде у Ліверпулі на Енфілді та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу п'ятого раунду Етапу ліг Ліги чемпіонів, в якому Ліверпуль прийме у гостях Реал Мадрид
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Останні матчі
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Анонс матчу "Ліверпуль" - Реал 27.11.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Протистояння між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 27.11.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою Реал (Мадрид):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда "Ліверпуль" залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 15.03.2023 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - Реал можна подивитися 27.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Попередній поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Саутгемптон" - 24.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Минулий матч команди Реал був зіграний проти Осасуна - 09.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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