ПСВ - Шахтар онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ПСВ - Шахтар 27.11.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою ПСВ (Эйндховен) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Филипс.

Дата проведення матчу: 27.11.2024

Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ПСВ (Эйндховен)

Рік заснування ПСВ (Эйндховен): 1913

Країна: Нидерланды

Тренер: Филлип Коку



Минулий поєдинок команди ПСВ був зіграний проти Гронінген - 23.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Нідерландів 2024/2025 та закінчився перемогою команди ПСВ.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



Попередній матч команди Шахтар був зіграний проти Інгулець - 23.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 24-26 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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