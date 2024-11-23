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ПСВ - Шахтар онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 27 листопада 2024, 22:00 - Филипс . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Урс Шнидер
Рейтинг матчу:
ПСВ
Эйндховен
До початку
00 : 00 : 00
Шахтар
Донецк
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Хто переможе?
42 Користувачів зробило свій вибір
ПСВ
26%
Нічия
31%
Шахтар
43%
Цікаві факти
  • PSV Eindhoven have won 3 home matches in a row.
  • PSV Eindhoven haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 5 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 6 games.
  • When playing away, FC Shakhtar Donetsk have not scored a goal so far this season.
  • PSV Eindhoven have scored at least one goal for 29 consecutive matches.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • PSV Eindhoven wins 1st half in 51% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 47% of their matches.
  • PSV Eindhoven wins 51% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 47%.
  • When PSV Eindhoven leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When PSV Eindhoven is down 0-1 home, they win 42% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Champions League, PSV Eindhoven has better performance than FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than PSV Eindhoven's.
  • PSV Eindhoven scores 2.73 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 1.77 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Останні матчі - ПСВ
Чемпіонат Нідерландів 2024/2025
23.11.2024 - 22:00 ПСВ 5 - 0 Завершено Гронінген В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.11.2024 - 19:45 ПСВ 4 - 0 Завершено Жирона В
Чемпіонат Нідерландів 2024/2025
02.11.2024 - 19:45 Аякс 3 - 2 Завершено ПСВ П
Чемпіонат Нідерландів 2024/2025
26.10.2024 - 19:45 ПСВ 6 - 0 Завершено Зволле В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.10.2024 - 22:00 Парі Сен-Жермен 1 - 1 Завершено ПСВ Н
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Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 24-26
23.11.2024 - 18:00 Шахтар 6 - 0 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.11.2024 - 15:30 Шахтар 3 - 1 Завершено Зоря В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
06.11.2024 - 19:45 Шахтар 2 - 1 Завершено Янг Бойз В
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.11.2024 - 18:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Чорноморець В
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 18:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Зоря В
Показати більше
Хто переможе?
42 Користувачів зробило свій вибір
ПСВ
26%
Нічия
31%
Шахтар
43%
LIVE
Трансляція матчу ПСВ - Шахтар
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Запасні: Фесюн, Франьїч, Азарові, Вінісіус, Грам, Степаненко, Швед, Марлон, Педріньйо да Сілва, Невертон, Траоре, Егіналду.
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Криськів, Судаков — Зубков, Сікан, Кевін.
Запасні: Дроммел, Схікс, Обіспо, Пепі, Тіл, Бабаді, Лосано, Ланд, Оппегорд, Ледезма.
ПСВ: Бенітес — Карсдорп, Фламінго, Боскальї, Дамс — Тілльман, Жуніор, Сайбарі — Бакайоко, де Йонг, Ланг.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Шахтар до цього зіграв унічию з Болоньєю (0:0), програв Аталанті (0:3) та Арсеналу (0:1), а також обіграв Янг Бойз (2:1).
Інфо
ПСВ до цього програв Ювентусу (1:3), зіграв унічию із Спортінгом (1:1) та ПСЖ (1:1), а також обіграв Жирону (4:0).
Урс Шнідер (Швейцарія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 5-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Філіпс (Ейндговен, Нідерланди) зіграють нідерландський ПСВ та донецький Шахтар.
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Анонс матчу ПСВ - Шахтар 27.11.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою ПСВ (Эйндховен) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Филипс.

Дата проведення матчу: 27.11.2024
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ПСВ - Шахтар можна подивитися 27.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу ПСВ - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ПСВ (Эйндховен)
Рік заснування ПСВ (Эйндховен): 1913
Країна: Нидерланды
Тренер: Филлип Коку

Минулий поєдинок команди ПСВ був зіграний проти Гронінген - 23.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Нідерландів 2024/2025 та закінчився перемогою команди ПСВ.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Попередній матч команди Шахтар був зіграний проти Інгулець - 23.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 24-26 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу ПСВ - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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