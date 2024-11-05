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Штурм - Жирона онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 27 листопада 2024, 19:45 - Вёртерзеештадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Третий
Головний суддя: Рохит Сагги
Рейтинг матчу:
Штурм
Грац
0 - 0
Оновити
27'
Жирона
Жирона
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Хід матчу
20' Gazibegovic, Jusuf
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Штурм
27%
Нічия
30%
Жирона
43%
Цікаві факти
  • SK Sturm Graz have a losing streak of 4 matches in UEFA Champions League.
  • When playing at home, SK Sturm Graz have not scored a goal so far this season.
  • When playing away, Girona FC have not scored a goal so far this season.
  • SK Sturm Graz have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • SK Sturm Graz wins 1st half in 39% of their matches, Girona FC in 41% of their matches.
  • SK Sturm Graz wins 39% of halftimes, Girona FC wins 41%.
  • When SK Sturm Graz leads 1-0 at home, they win in 82% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When SK Sturm Graz is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Girona FC has better performance than SK Sturm Graz.
  • SK Sturm Graz's performance of the last 5 matches is better than Girona FC's.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • SK Sturm Graz scores 1.68 goals when playing at home and Girona FC scores 1.3 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Останні матчі - Штурм
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.11.2024 - 22:00 Боруссія 1 - 0 Завершено Штурм П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.10.2024 - 22:00 Штурм 0 - 2 Завершено Спортинг П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
02.10.2024 - 22:00 Штурм 0 - 1 Завершено Брюгге П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
19.09.2024 - 22:00 Брест 2 - 1 Завершено Штурм П
Ліга конференцій 2023/2024
14.03.2024 - 22:00 Лілль 1 - 1 Завершено Штурм Н
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Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
23.11.2024 - 19:30 Жирона 4 - 1 Завершено Еспаньол В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
10.11.2024 - 19:30 Хетафе 0 - 1 Завершено Жирона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.11.2024 - 19:45 ПСВ 4 - 0 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 24-26
02.11.2024 - 17:15 Жирона 4 - 3 Завершено Леганес В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
26.10.2024 - 19:30 Лас-Пальмас 1 - 0 Завершено Жирона П
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Головні події
Gazibegovic, Jusuf
20'
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Штурм
27%
Нічия
30%
Жирона
43%
Склади команд
Стартовий склад
  • 20
    Jatta, Seedy
    Форвард
  • 10
    Kiteishvili, Otar
    Півзахисник
  • 18
    Biereth, Mika
    Форвард
  • 15
    Boving Vick, William
    Форвард
  • 21
    Chukwuani, Tochi Phil
    Півзахисник
  • 8
    Yalcouye, Malick
    Півзахисник
  • 24
    Lavalee, Dimitri
    Захисник
  • 35
    Geyrhofer, Niklas
    Захисник
  • 47
    Aiwu, Emanuel
    Захисник
  • 22
    Gazibegovic, Jusuf
    Захисник
    20
  • 53
    Khudyakov, Daniil
    Воротар
  • 19
    Miovski, Bojan
    Форвард
  • 8
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 20
    Bryan Gil
    Півзахисник
  • 6
    Van De Beek, Donny
    Півзахисник
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
  • 14
    Оріоль Ромеу
    Півзахисник
  • 3
    Gutierrez, Miguel
  • 16
    Frances, Alejandro
    Захисник
  • 15
    Juanpe
    Захисник
  • 18
    Krejci, Ladislav
    Півзахисник
  • 17
    Blind, Daley
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Saumel, Jurgen
  • Мишел
Статистика матчу
1
Штрафні
2
2
Фоли
1
Удари повз
2
1
Кутові
2
2
Удари в отвір
Блоковано ударів
1
Сейви
2
1
ЖК
33%
Володіння м'ячем
67%
LIVE
Трансляція матчу Штурм - Жирона
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В ефірі
MEGOGO Футбол Третій
Трансляція
23'
20'
Жовта картка
Газібегович отримав абсолютно непотрібну жовту за фол на чужій половині поля.
19'
Бевінг пішов з флангу в центр і пробив у лівий ніжки кут. Без проблем для Гассаніги.
15'
Міовський відгукнувся на навіс Циганкова від лицьової, але пробив головою вкрай невдало.
10'
Хіль своєю активністю заробив кутовий. Циганков подав, а Крейчі пробив головою. В площину не влучив.
5'
Циганков заробив штрафний і сам же його виконав. Ніхто з партнерів не зміг відгукнутися на верхову передачу.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Рохіт Саггі (Норвегія).
Інфо
Стартовий склад Штурму: Худяков — Лавалі, Гайгофер, Емануель, Газібегович — Чуквуані — Бевінг, Ялькує — Кітеїшвілі (к) — Джатта, Біерет. Головний тренер — Юрген Зоймель.
Інфо
Стартовий склад Жирони: Гассаніга — Блінд, Крейчі, Хуанпе (к), Франсес — Гутьєррес, Ромеу, Мартін — Хіль, Циганков — Міовський. Головний тренер — Мічел.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 5-го туру Ліги чемпіонів Штурм – Жирона.
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Анонс матчу Штурм - Жирона 27.11.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Штурм (Грац) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Вёртерзеештадион.

Дата проведення матчу: 27.11.2024
Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд Saumel, Jurgen и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Штурм - Жирона можна подивитися 27.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Штурм - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Штурм (Грац)
Рік заснування Штурм (Грац): 1909
Країна: Австрия

Минулий матч команди Штурм був зіграний проти "Боруссія" - 05.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Боруссія".

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Минулий матч команди Жирона був зіграний проти Еспаньол - 23.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Жирона.

Слідкуйте за результатами матчу Штурм - Жирона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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