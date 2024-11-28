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Манчестер Юнайтед - Буде-Глімт онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 28 листопада 2024, 22:00 - Олд Траффорд . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Visser, Lawrence
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 - 0
Оновити
11'
Буде-Глімт
Будё
Дивитись трансляцію
Хід матчу
1' Garnacho, Alejandro
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
29%
Нічия
35%
Буде-Глімт
35%
Цікаві факти
  • Manchester United haven't lost in their last 4 games.
  • Manchester United haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Bodoe/Glimt haven't won in their last 4 games.
  • Bodoe/Glimt have lost none of their last 5 away matches.
  • Christian Eriksen has assisted the most goals for Manchester United with 2. Ulrik Saltnes is Bodoe/Glimt's biggest assister (2).
  • Manchester United have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Bodoe/Glimt have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Bodoe/Glimt have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Manchester United wins 1st half in 36% of their matches, Bodoe/Glimt in 33% of their matches.
  • Manchester United wins 36% of halftimes, Bodoe/Glimt wins 33%.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When Bodoe/Glimt leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Bodoe/Glimt is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In UEFA Europa League, Bodoe/Glimt has better performance than Manchester United.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Bodoe/Glimt's.
  • Manchester United scores 2 goals when playing at home and Bodoe/Glimt scores 1.79 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
24.11.2024 - 18:30 Ипсвич Таун 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
10.11.2024 - 16:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Лестер Сіті В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
07.11.2024 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено ПАОК В
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.11.2024 - 18:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Челсі Н
Кубок англійської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 21:45 Манчестер Юнайтед 5 - 2 Завершено Лестер Сіті В
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Останні матчі - Буде-Глімт
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
07.11.2024 - 19:45 Буде-Глімт 1 - 2 Завершено Карабах П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
23.10.2024 - 17:30 Брага 1 - 2 Завершено Буде-Глімт В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
03.10.2024 - 22:00 Юніон Сент-Жілуаз 0 - 0 Завершено Буде-Глімт Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
25.09.2024 - 19:45 Буде-Глімт 3 - 2 Завершено Порту В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
28.08.2024 - 22:00 Црвена Звезда 2 - 0 Завершено Буде-Глімт П
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Головні події
ГООЛ! Garnacho, Alejandro
1'
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
29%
Нічия
35%
Буде-Глімт
35%
Склади команд
24
Андре Онана
6
Martinez, Lisandro
4
De Ligt, Matthijs
3
Mazraoui, Noussair
12
Malacia, Tyrell
8
Fernandes, Bruno
25
Ugarte, Manuel
21
Antony
17
Garnacho, Alejandro
9
Hojlund, Rasmus
7
Мейсон Маунт
12
Микита Хайкін
5
Wembangomo, Brice
6
Gundersen, Jostein
4
Bjortuft, Odin Luras
15
Bjorkan, Fredrik
26
Evjen, Hakon
7
Berg, Patrick
19
Fet, Sondre
77
Zinckernagel, Philip
21
Helmersen, Andreas
23
Hauge, Jens
Стартовий склад
  • 17
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
    1
  • 9
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 7
    Мейсон Маунт
    Півзахисник
  • 12
    Malacia, Tyrell
    Захисник
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 25
    Ugarte, Manuel
    Півзахисник
  • 21
    Antony
    Форвард
  • 6
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 4
    De Ligt, Matthijs
  • 3
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
  • 77
    Zinckernagel, Philip
    Форвард
  • 21
    Helmersen, Andreas
    Форвард
  • 23
    Hauge, Jens
    Півзахисник
  • 26
    Evjen, Hakon
    Півзахисник
  • 7
    Berg, Patrick
  • 19
    Fet, Sondre
    Півзахисник
  • 5
    Wembangomo, Brice
    Захисник
  • 6
    Gundersen, Jostein
  • 4
    Bjortuft, Odin Luras
    Захисник
  • 15
    Bjorkan, Fredrik
  • 12
    Микита Хайкін
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Рубен Аморим
  • Knutsen, Kjetil
Статистика матчу
1
Удари в отвір
Штрафні
1
1
Фоли
65%
Володіння м'ячем
35%
Удари повз
1
Кутові
1
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" - Буде-Глімт
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
1'
Гоооол!!!
Манчестер Юнайтед відкриває рахунок уже на першій хвилині! Груба помилка Хайкіна призвела до того, що Гейлунд відібрав у нього мʼяч, а Гарначо вразив порожні ворота.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад МЮ: Онана — Мартінес, Де Лігт, Мазраві — Маласія, Фернандеш (к), Угарте, Антоні — Гарначо, Гейлунд, Маунт. Головний тренер — Рубен Аморім.
Інфо
Стартовий склад Буде-Глімт:
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 5-го раунду Ліги Європи між Манчестер Юнайтед і Буде-Глімт.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Буде-Глімт 28.11.2024, Ліга Європи УЄФА

Протистояння між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Буде-Глімт (Будё) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 28.11.2024
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Рубен Аморим и Knutsen, Kjetil розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Буде-Глімт можна подивитися 28.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Буде-Глімт, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Минулий поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Ипсвич Таун - 24.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Буде-Глімт (Будё)
Рік заснування Будё-Глимт (Будё): 1916
Країна: Норвегия

Попередній матч команди Буде-Глімт був зіграний проти Карабах - 07.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карабах.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - Буде-Глімт онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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