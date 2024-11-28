Манчестер Юнайтед - Буде-Глімт онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Буде-Глімт 28.11.2024, Ліга Європи УЄФА

Протистояння між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Буде-Глімт (Будё) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 28.11.2024

Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Рубен Аморим и Knutsen, Kjetil розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Країна: Англия

Тренер: Эрик тен Хаг



Минулий поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Ипсвич Таун - 24.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Буде-Глімт (Будё)

Рік заснування Будё-Глимт (Будё): 1916

Країна: Норвегия



Попередній матч команди Буде-Глімт був зіграний проти Карабах - 07.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карабах.

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