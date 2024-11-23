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Тоттенхем - Рома онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 28 листопада 2024, 22:00 - Tottenham Hotspur Stadium . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Гленн Ниберг
Рейтинг матчу:
Тоттенхем
Лондон
1 - 0
Оновити
11'
Рома
Рим
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Хід матчу
5' Heung-min, Son
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
29%
Нічия
38%
Рома
33%
Цікаві факти
  • AS Roma haven't won any of their last 9 away matches.
  • When playing at home, Tottenham Hotspur have not conceded a goal so far this season.
  • Tottenham Hotspur have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • AS Roma have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Tottenham Hotspur wins 1st half in 36% of their matches, AS Roma in 35% of their matches.
  • Tottenham Hotspur wins 36% of halftimes, AS Roma wins 35%.
  • The winner of their last meeting was AS Roma.
  • On their last meeting AS Roma won by 1 goals.
  • When Tottenham Hotspur leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When AS Roma leads 0-1 away, they win in 41% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 0-1 home, they win 57% of their matches.
  • When AS Roma is down 1-0 away, they win 13% of their matches.
  • In UEFA Europa League, Tottenham Hotspur has better performance than AS Roma.
  • Tottenham Hotspur's performance of the last 5 matches is better than AS Roma's.
  • In the last 4 meetings Tottenham Hotspur won 2, AS Roma won 2, 0 draws.
  • Tottenham Hotspur scores 2.75 goals in a match against AS Roma and AS Roma scores 1.25 goals against Tottenham Hotspur (on average).
  • Average number of goals in meetings between Tottenham Hotspur and AS Roma is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Tottenham Hotspur and AS Roma is 2.5.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Europa League.
  • Both teams lost their last match.
  • Tottenham Hotspur scores 2.08 goals when playing at home and AS Roma scores 1.26 goals when playing away (on average).
  • Tottenham Hotspur have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Останні матчі - Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.11.2024 - 19:30 Манчестер Сіті 0 - 4 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
10.11.2024 - 16:00 Тоттенхем 1 - 2 Завершено Ипсвич Таун П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
07.11.2024 - 19:45 Галатасарай 3 - 2 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.11.2024 - 16:00 Тоттенхем 4 - 1 Завершено Астон Вілла В
Кубок англійської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 22:15 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
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Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2024/2025
24.11.2024 - 19:00 Наполі 1 - 0 Завершено Рома П
Чемпіонат Італії 2024/2025
10.11.2024 - 16:00 Рома 2 - 3 Завершено Болонья П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
07.11.2024 - 19:45 Юніон Сент-Жілуаз 1 - 1 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
03.11.2024 - 19:00 Еллас Верона 3 - 2 Завершено Рома П
Чемпіонат Італії 2024/2025
31.10.2024 - 21:45 Рома 1 - 0 Завершено Торіно В
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Головні події
ГООЛ! Heung-min, Son
5'
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
29%
Нічия
38%
Рома
33%
Склади команд
20
Фрейзер Форстер
14
Gray, Archie
33
Бен Девіс
6
Dragusin, Radu
23
Porro, Pedro
22
Johnson, Brennan
30
Родріго Бентанкур
29
Sarr, Pape Matar
7
Heung-min, Son
19
Домінік Соланке
21
Kulusevski, Dejan
99
Svilar, Mile
23
Mancini, Gianluca
15
Матс Хуммельс
5
N Dicka, Evan
19
Celik, Zeki
16
Paredes, Leandro
17
Kone, Manu
3
Angelino
21
Пауло Дібала
11
Артем Довбик
92
El Shaarawy, Stephan
Стартовий склад
  • 7
    Heung-min, Son
    5
  • 19
    Домінік Соланке
    Форвард
  • 21
    Kulusevski, Dejan
  • 22
    Johnson, Brennan
    Півзахисник
  • 30
    Родріго Бентанкур
    Півзахисник
  • 29
    Sarr, Pape Matar
    Півзахисник
  • 14
    Gray, Archie
    Півзахисник
  • 33
    Бен Девіс
    Захисник
  • 6
    Dragusin, Radu
    Захисник
  • 23
    Porro, Pedro
    Захисник
  • 20
    Фрейзер Форстер
    Воротар
  • 21
    Пауло Дібала
    Форвард
  • 11
    Артем Довбик
    Форвард
  • 92
    El Shaarawy, Stephan
  • 19
    Celik, Zeki
  • 16
    Paredes, Leandro
  • 17
    Kone, Manu
    Півзахисник
  • 3
    Angelino
    Захисник
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
  • 15
    Матс Хуммельс
    Захисник
  • 5
    N Dicka, Evan
    Захисник
  • 99
    Svilar, Mile
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Анге Постекоглу
  • Клаудио Раньери
Статистика матчу
1
Штрафні
1
1
Фоли
1
1
Удари в отвір
Удари повз
1
LIVE
Трансляція матчу "Тоттенхем" - Рома
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
10'
Невеличка пауза у грі. Коне отримав ушкодження і попросив лікарів вийти на поле
8'
Вовки не пригнічилися після пропущеного голу і пішли активно атакувати
5'
Гоооол!!!
ГОЛ! Сон відкриває рахунок! Капітан Шпор розвів м'яч і голкіпера по різних кутках пробивши у правий від себе кут, а Свілар стрибнув у протилежний! Рахунок стає 1:0 на користь Тоттенгема
4'
Буде пенальті у ворота Роми! Арбітр зафіксував порушення правил з боку Гуммельса і вказав на пенальті
4'
Гленн Нюберг почекав підказки від асистентів, після чого пішов сам переглядати повтор
3'
Сарр впав у карному майданчику у боротьбі з Гуммельсом, але свисток арбітра мовчить
1'
Свисток
Гленн Нюберг дав стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу зі Швеції: Гленн Нюберг
Головний тренер Роми: Клаудіо Раньєрі
На лаві запасних: Абдулхамід, Бальданці, Буба Абубакар, Залевський, Крістанте, Ле Фе, Марін, Пеллегріні, Пізіллі, Раян, Салемакерс, Суле
Інфо
Стартовий склад Роми (3-4-3): Свілар - Н'Діка, Гуммельс, Манчіні (с) - Анхеліно, Коне, Паредес, Челік - Ель-Шаараві, Довбик, Дібала
Головний тренер Тоттенгем Готспур: Анге Постекоглу
На лаві запасних: Бергвалль, Біссума, Вайтмен, Вернер, Вільямс-Барнетт, Гарді, Кінг, Меддісон, Олусесі, Остін, Удогі
Інфо
Стартовий склад Тоттенгем Готспур (4-3-3): Форестер - Грей, Девіс, Дрегушин, Порро - Джонсон, Бентанкур, Сарр - Сон, Соланке, Кулушевскі
Тоттенгем непогано стартував у поточному сезоні Ліги Європи вигравши три матчі та один програвши. Напередодні раунду Шпори займали сьоме місце турнірної таблиці з відставання у три очки від лідера. В Роми старт куди гірший і з чотирьох матчів вони виграли лише один, і ще два зіграли унічию. Напередодні поточного туру Вовки розташовувалися на 20-й сходинці турнірної таблиці
Матч пройде у Лондоні на Тоттенгем Готспур Стедіум та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу п'ятого раунду Етапу ліг Ліги Європи, в якому Тоттенгем Готспур прийме у гостях Рому
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Анонс матчу "Тоттенхем" - Рома 28.11.2024, Ліга Європи УЄФА

Поєдинок між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведення матчу: 28.11.2024
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Анге Постекоглу и Клаудио Раньери розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Тоттенхем" - Рома можна подивитися 28.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Тоттенхем" - Рома, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу

Минулий матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 23.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Попередній поєдинок команди Рома був зіграний проти Наполі - 24.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Наполі.

Слідкуйте за результатами матчу "Тоттенхем" - Рома онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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