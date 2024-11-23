Тоттенхем - Рома онлайн трансляція матчу

Тоттенгем непогано стартував у поточному сезоні Ліги Європи вигравши три матчі та один програвши. Напередодні раунду Шпори займали сьоме місце турнірної таблиці з відставання у три очки від лідера. В Роми старт куди гірший і з чотирьох матчів вони виграли лише один, і ще два зіграли унічию. Напередодні поточного туру Вовки розташовувалися на 20-й сходинці турнірної таблиці