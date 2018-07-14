  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Динамо - Вікторія Дивитися онлайн
У тренді

Динамо - Вікторія онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 28 листопада 2024, 19:45 - Фолькспаркштадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Бранку Годинью, Луиш Мигель
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
0 - 0
Оновити
перерыв
Вікторія
Пльзень
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
71 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
65%
Нічия
20%
Вікторія
15%
Цікаві факти
  • FC Dynamo Kyiv have a losing streak of 4 matches in UEFA Europa League.
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • FC Dynamo Kyiv have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 1st half in 47% of their matches, FC Viktoria Plzen in 43% of their matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 47% of halftimes, FC Viktoria Plzen wins 43%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Dynamo Kyiv leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When FC Viktoria Plzen leads 0-1 away, they win in 87% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When FC Viktoria Plzen is down 1-0 away, they win 30% of their matches.
  • In UEFA Europa League, FC Viktoria Plzen has better performance than FC Dynamo Kyiv.
  • FC Viktoria Plzen's performance of the last 5 matches is better than FC Dynamo Kyiv's.
  • FC Dynamo Kyiv scores 1.97 goals when playing at home and FC Viktoria Plzen scores 1.87 goals when playing away (on average).
  • FC Dynamo Kyiv have won 3 home matches in a row.
  • FC Viktoria Plzen have a winning streak of 3 matches.
Особисті зустрічі
Динамо
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Вікторія
Контрольные матчи сборной 2017/2018
14.07.2018 - 16:30 Динамо 2 - 0 Завершено Вікторія
Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.11.2024 - 15:30 Динамо 3 - 1 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.11.2024 - 18:00 Динамо 2 - 1 Завершено Полісся В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
07.11.2024 - 22:00 Динамо 0 - 4 Завершено Ференцварош П
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.11.2024 - 18:00 Інгулець 5 - 2 Завершено Динамо П
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 15:30 Ворскла 1 - 2 Завершено Динамо В
Показати більше
Останні матчі - Вікторія
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
07.11.2024 - 22:00 Вікторія 2 - 1 Завершено Реал Сосьєдад В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
24.10.2024 - 19:45 ПАОК 2 - 2 Завершено Вікторія Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
03.10.2024 - 22:00 Вікторія 0 - 0 Завершено Лудогорець Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
26.09.2024 - 22:00 Айнтрахт 3 - 3 Завершено Вікторія Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
29.08.2024 - 21:45 Гарт оф Мідлотіан 0 - 1 Завершено Вікторія В
Показати більше
Хто переможе?
71 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
65%
Нічия
20%
Вікторія
15%
Склади команд
1
Георгій Бущан
32
Taras, Mykhavko
4
Popov, Denys
40
Bilovar, Kristian
2
Vivcharenko, Kostiantyn
10
Микола Шапаренко
6
Brazhko, Vladimir
20
Олександр Караваєв
15
Rubchynskyi, Valentyn
29
Buyalskiy, Vitaliy
11
Vanat, Vladyslav
16
Jedlicka, Martin
40
Dweh, Sampson
3
Markovic, Svetozar
21
Jemelka, Vaclav
22
Lopes Cruz, Carlos Eduardo
6
Cerv, Lukas
23
Kalvach, Lukas
31
Sulc, Pavel
19
Souare, Cheick Oumar
11
Матей Видра
33
Jirka, Erik
Стартовий склад
  • 11
    Vanat, Vladyslav
    Форвард
  • 15
    Rubchynskyi, Valentyn
    Півзахисник
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 2
    Vivcharenko, Kostiantyn
    Захисник
  • 10
    Микола Шапаренко
    Півзахисник
  • 6
    Brazhko, Vladimir
    Півзахисник
  • 20
    Олександр Караваєв
    Форвард
  • 32
    Taras, Mykhavko
    Захисник
  • 4
    Popov, Denys
  • 40
    Bilovar, Kristian
    Захисник
  • 1
    Георгій Бущан
    Воротар
  • 33
    Jirka, Erik
    Захисник
  • 11
    Матей Видра
    Форвард
  • 22
    Lopes Cruz, Carlos Eduardo
    Півзахисник
  • 6
    Cerv, Lukas
    Півзахисник
  • 23
    Kalvach, Lukas
    Півзахисник
  • 31
    Sulc, Pavel
    Півзахисник
  • 19
    Souare, Cheick Oumar
  • 40
    Dweh, Sampson
    Захисник
  • 3
    Markovic, Svetozar
    Захисник
  • 21
    Jemelka, Vaclav
    Захисник
  • 16
    Jedlicka, Martin
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Shovkovskiy, Oleksandr
  • Koubek, Miroslav
Статистика матчу
Удари повз
4
1
Блоковано ударів
2
9
Штрафні
4
4
Фоли
8
62%
Володіння м'ячем
38%
2
Удари в отвір
2
1
Кутові
1
2
Сейви
2
Офсайди
1
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу Динамо - Вікторія
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Є, за що зачепитись у першому таймі для Динамо, але загалом тенденція продовжується. Забити команда Шовковського все ніяк не може, а три центральних позаду не вберігають від небезпеки.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Жовта картка
Фол від Марковича ліворуч у захисті проти Рубчинського.
44'
Небезпечний момент
Шапаренко в центрі штрафного завершив передачу Ваната з правого флангу ударом у дотик, але низом спрямував м'яч до рук воротаря.
42'
Видрі не дали розігнатись із м'ячем через лівий фланг атаки.
39'
Гості не відмовляються від контролю на нашій половині.
36'
Ванат не наздогнав пас до лівого флангу атаки.
33'
Затримується м'яч у центрі поля.
31'
Над воротами вистрілив Ірка на правому фланзі штрафного з гострого кута.
29'
Офсайд
Закинули до лівого флангу штрафного на Суаре, але той із офсайду в ближній низом не переграв воротаря.
26'
Небезпечний момент
Ірка в дотик завершував передачу до правого флангу штрафного ударом низом, але Бущан намертво забрав.
26'
Небезпечний момент
Шульц провів контратаку в центральній зоні, яку завершив дальнім ударом до рук Бущана.
25'
Небезпечний момент
Контратака від Рубчинського з лівого флангу розвинулась пасом у центр на Шапаренка, той зіграв на Буяльського, який здалеку пробив у центр воріт у воротаря.
22'
Михавко сфолив ззаду проти Черва в центрі поля на високому м'ячу.
19'
Помітно невдалим вийшов дальній удар із лівого флангу у Суаре.
17'
Попов сфолив проти Ірки неподалік власного штрафного.
15'
Ірка з правого флангу прострілив на ближню, де Бущан зіграв ногами.
13'
Нічого із своїх атак Динамо так і не витиснуло.
11'
Спроба від Динамо знову затягнути м'яч на чужу половину.
9'
Вівчаренко прострілив із лівого флангу, м'яч у штрафному відскочив на Буяльського, але той пробив у захисника.
8'
Єдлічка забрав спробу дальнього удару із центральної зони низом від Бражка.
8'
Михавко вибив за межі штрафного подачу з правого флангу від Каду.
6'
Ємелка налетів на Рубчинського на чужій половині.
5'
Дуже довго тримає м'яч Динамо перед простими передачами.
3'
Калвах із лівого флангу штрафного з відскоку завдав удару в захисника.
1'
Агресивний початок гри від Вікторії.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Вікторія до цього зіграла внічию проти Айнтрахта (3:3), Лудогорця (0:0), ПАОКа (2:2) та виграла у Реала Сосьєдад (2:1).
Інфо
Динамо до цього програло Лаціо (0:3), Гоффенгайму (0:2), Ромі (0:1) та Ференцварошу (0:4).
Запасні: Тврдонь, Баєр, Гейда, Палуска, Рікардінью, Копіц, Сойка, Москера, Панош, Гавел, Слончик, Вашулін.
Вікторія Пльзень: Єдлічка — Две, Маркович, Ємелка — Каду, Черв, Калвах, Шульц, Суаре — Видра — Ірка.
Запасні: Нещерет, Моргун, Дячук, Волошин, Кабаєв, Малиш, Тимчик, Герреро, Брагару, Михайленко.
Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Біловар, Попов, Михавко, Вівчаренко — Бражко, Рубчинський — Буяльський, Ванат, Шапаренко.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Луїш Годінью (Португалія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 5-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА. На полі стадіону Фолькспаркштадіон (Гамбург, Німеччина) зіграють Динамо Київ та чеська Вікторія Пльзень.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 17:30 - Сьогодні Астана Астана 1 Віторія Віторія 1 Завершено 22:00 - Вчора Derby County Derby County 1 Суонсі Суонсі 2 Завершено 22:00 - Вчора ПСВ ПСВ 3 Шахтар Шахтар 2 Завершено 22:00 - Вчора Ліверпуль Ліверпуль 2 Реал Реал 0 Завершено 22:00 - Вчора Динамо Динамо 0 Боруссія Боруссія 3

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 5 000 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Динамо - Вікторія 28.11.2024, Ліга Європи УЄФА

Протистояння між командою Динамо (Киев) та командою Вікторія (Пльзень) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Фолькспаркштадион.

Дата проведення матчу: 28.11.2024
Час початку матчу: 19:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Динамо (Киев) та командою Вікторія (Пльзень):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Вікторія залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Вікторія у попередньому футбольному матчі 14.07.2018 закінчилось з рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Shovkovskiy, Oleksandr и Koubek, Miroslav розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Вікторія можна подивитися 28.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Динамо - Вікторія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Попередній матч команди Динамо був зіграний проти Чорноморець - 23.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Вікторія (Пльзень)
Рік заснування Виктория (Пльзень): 1911
Країна: Чехия
Тренер: Карел Крейчи

Попередній поєдинок команди Вікторія був зіграний проти Реал Сосьєдад - 07.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Вікторія.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Вікторія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга Європи УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.