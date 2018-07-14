Динамо - Вікторія онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Динамо (Киев) та командою Вікторія (Пльзень) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Фолькспаркштадион.
Дата проведення матчу: 28.11.2024
Час початку матчу: 19:45
Історія протистоянь між командами Динамо (Киев) та командою Вікторія (Пльзень):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Вікторія залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Вікторія у попередньому футбольному матчі 14.07.2018 закінчилось з рахунком: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Shovkovskiy, Oleksandr и Koubek, Miroslav розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский
Попередній матч команди Динамо був зіграний проти Чорноморець - 23.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.
Назва: Вікторія (Пльзень)
Рік заснування Виктория (Пльзень): 1911
Країна: Чехия
Тренер: Карел Крейчи
Попередній поєдинок команди Вікторія був зіграний проти Реал Сосьєдад - 07.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Вікторія.
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