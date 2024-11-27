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Гайденгайм - Челсі онлайн трансляція матчу

Ліга конференцій - 28 листопада 2024, 19:45 - Фойт-Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Сердар Гозубуюк
Рейтинг матчу:
Гайденгайм
Хайденхайм-на-Бренце
0 - 0
Оновити
перерыв
Челсі
Лондон
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Хід матчу
1' Badiashile, Benoit 41' Traore, Omar
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Гайденгайм
30%
Нічия
30%
Челсі
39%
Цікаві факти
  • 1. FC Heidenheim have a winning streak of 3 matches in UEFA Conference League.
  • Chelsea FC have a winning streak of 3 matches in UEFA Conference League.
  • Did you know that Chelsea FC scores 25% of their goals between the minutes 46-60?
  • 1. FC Heidenheim wins 1st half in 29% of their matches, Chelsea FC in 41% of their matches.
  • 1. FC Heidenheim wins 29% of halftimes, Chelsea FC wins 41%.
  • When 1. FC Heidenheim leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 69% of their matches.
  • When 1. FC Heidenheim is down 0-1 home, they win 23% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 8% of their matches.
  • In UEFA Conference League, 1. FC Heidenheim has better performance than Chelsea FC.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than 1. FC Heidenheim's.
  • 1. FC Heidenheim scores 2.35 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.72 goals when playing away (on average).
  • Chelsea FC haven't lost in their last 4 games.
Прогноз на матч
Останні матчі - Гайденгайм
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
23.11.2024 - 16:30 Байєр 5 - 2 Завершено Гайденгайм П
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
10.11.2024 - 20:30 Гайденгайм 1 - 3 Завершено Вольфсбург П
Ліга конференцій 2024/2025
07.11.2024 - 22:00 Гарт оф Мідлотіан 0 - 2 Завершено Гайденгайм В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
02.11.2024 - 16:30 Хольштайн 1 - 0 Завершено Гайденгайм П
Кубок Німеччини 2024/2025
30.10.2024 - 19:00 Герта 2 - 1 Завершено Гайденгайм П
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.11.2024 - 14:30 Лестер Сіті 1 - 2 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
10.11.2024 - 18:30 Челсі 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Ліга конференцій 24-26
07.11.2024 - 22:00 Челсі 8 - 0 Завершено Ноа В
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.11.2024 - 18:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Челсі Н
Кубок англійської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 21:45 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Челсі П
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Головні події
Traore, Omar
41'
1'
Badiashile, Benoit
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Гайденгайм
30%
Нічия
30%
Челсі
39%
Склади команд
1
Кевін Мюллер
30
Theuerkauf, Norman
4
Siersleben, Tim
6
Mainka, Patrick
23
Traore, Omar
33
Maloney, Lennard
39
Dorsch, Niklas
17
Honsak, Mathias
10
Wanner, Paul
8
Scienza, Leo
29
Kaufmann, Mikkel
12
Jorgensen, Filip
40
Veiga, Renato
5
Badiashile, Benoit
4
Adarabioyo, Tosin
2
Disasi, Axel
10
Mudryk, Mykhailo
31
Casadei, Cesare
22
Dewsbury-Hall, Kiernan
19
Sancho, Jadon
18
Крістофер Нкунку
38
Guiu, Marc
Стартовий склад
  • 29
    Kaufmann, Mikkel
  • 17
    Honsak, Mathias
    Півзахисник
  • 10
    Wanner, Paul
    Півзахисник
  • 8
    Scienza, Leo
    Форвард
  • 33
    Maloney, Lennard
    Захисник
  • 39
    Dorsch, Niklas
    Півзахисник
  • 30
    Theuerkauf, Norman
    Захисник
  • 4
    Siersleben, Tim
    Захисник
  • 6
    Mainka, Patrick
  • 23
    Traore, Omar
    Захисник
    41
  • 1
    Кевін Мюллер
    Воротар
  • 18
    Крістофер Нкунку
    Півзахисник
  • 38
    Guiu, Marc
    Форвард
  • 10
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
  • 31
    Casadei, Cesare
    Півзахисник
  • 22
    Dewsbury-Hall, Kiernan
    Півзахисник
  • 19
    Sancho, Jadon
    Півзахисник
  • 40
    Veiga, Renato
    Півзахисник
  • 5
    Badiashile, Benoit
    Захисник
    1
  • 4
    Adarabioyo, Tosin
    Захисник
  • 2
    Disasi, Axel
    Захисник
  • 12
    Jorgensen, Filip
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Франк Шмидт
  • Maresca, Enzo
Статистика матчу
2
Штрафні
9
7
Фоли
2
1
ЖК
1
37%
Володіння м'ячем
63%
1
Удари повз
4
3
Удари в отвір
5
5
Сейви
3
2
Офсайди
1
Блоковано ударів
2
Кутові
2
LIVE
Трансляція матчу "Гайденгайм" - "Челсі"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Live Zone
Трансляція
45+1'
Інфо
45'
Жовта картка
40'
Челсі ніби і домінує, створює час від часу моменти, але немає відчуття, що вони вже мають вести в рахунку.
34'
Мудрик пірнув у штрафному Гайденгайма і довго лежав на газоні. Асистент VAR навіщось змусив головного арбітра подивитися цей епізод особисто, Гезебююк після цього не змінив свого рішення.
28'
Небезпечний момент
Нкунку вискочив віч-на-віч після закидання з глибини і намагався перекинути голкіпера, який задалеко вийшов з лінії. Не вийшло, мʼяч впав на сітку зверху.
25'
Небезпечний момент
Ваннеру трохи не пощастило! Він отримав мʼяч у межах воротарського майданчика і потужно вистрілив у ближній кут. Каркас врятував Челсі.
17'
Небезпечний момент
У Касадеї була відмінна нагода забити! З району одинадцятиметрової позначки без перешкод пробивав італієць, але не зміг переграти воротаря.
14'
11'
Знову Гіу загрожує воротам, при чому одразу двічі в одному епізоді. Обидва удари в площину парирував Мюллер.
9'
Гіу запустили до штрафного верховою передачею, іспанець зачепився за мʼяч, але не зміг пробити акцентовано.
7'
На перших хвилинах Челсі стикається із труднощами із проходженням оборони суперника. Подивимося як буде далі.
2'
Не скористався Гайденгайм своїм штрафним.
1'
Жовта картка
Бадьяшиль навмисне зривав атаку, заробив таким чином попередження вже на першій хвилині.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Сердар Гезебююк (Нідерланди).
Інфо
Стартовий склад Гайденгайма: Мюллер — Тоєркауф, Зірслебен, Майнка (к), Траоре — Мелоні, Дорш — Гонзак, Ваннер, Сієнца — Кауфманн Серенсен. Головний тренер — Франк Шмідт.
Інфо
Стартовий склад Челсі: Йоргенсен — Дісасі (к), Тосін, Бадьяшиль, Вейга — Мудрик, Дьюсбері-Голл, Касадеї, Санчо — Гіу, Нкунку. Головний тренер — Енцо Мареска.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 4-го туру Ліги конференцій Гайденгайм – Челсі.
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Анонс матчу "Гайденгайм" - "Челсі" 28.11.2024, Ліга конференцій

Поєдинок між командою "Гайденгайм" (Хайденхайм-на-Бренце) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга конференцій 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Фойт-Арена.

Дата проведення матчу: 28.11.2024
Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд Франк Шмидт и Maresca, Enzo розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Гайденгайм" - "Челсі" можна подивитися 28.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга конференцій. Текстову трансляцію матчу "Гайденгайм" - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Гайденгайм" (Хайденхайм-на-Бренце)
Рік заснування "Гайденгайм" (Хайденхайм-на-Бренце): 1846
Країна: Германия
Тренер: Франц Шмідт

Минулий матч команди "Гайденгайм" був зіграний проти Байєр - 23.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився перемогою команди Байєр.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Попередній поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти "Лестер Сіті" - 23.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Слідкуйте за результатами матчу "Гайденгайм" - "Челсі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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