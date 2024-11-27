Гайденгайм - Челсі онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою "Гайденгайм" (Хайденхайм-на-Бренце) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга конференцій 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Фойт-Арена.
Дата проведення матчу: 28.11.2024
Час початку матчу: 19:45
Для здобуття перемоги тренери команд Франк Шмидт и Maresca, Enzo розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Гайденгайм" (Хайденхайм-на-Бренце)
Рік заснування "Гайденгайм" (Хайденхайм-на-Бренце): 1846
Країна: Германия
Тренер: Франц Шмідт
Минулий матч команди "Гайденгайм" був зіграний проти Байєр - 23.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився перемогою команди Байєр.
Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино
Попередній поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти "Лестер Сіті" - 23.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".
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