Кривбас - Полісся онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Кривбас - Полісся 30.11.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 30.11.2024

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Кривбас (Кривой Рог) та командою Полісся (Житомир):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Полісся, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення Полісся та Кривбас у попередньому футбольному матчі 30.10.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)

Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Попередній поєдинок команди Кривбас був зіграний проти Оболонь - 24.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)

Рік заснування Полесье (Житомир): 2016

Країна: Украина

Тренер: Сергей Шищенко



Минулий поєдинок команди Полісся був зіграний проти Зоря - 25.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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