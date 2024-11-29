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Кривбас - Полісся онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 30 листопада 2024, 15:30 - Стадион Металлург
Рейтинг матчу:
Кривбас
Кривой Рог
До початку
00 : 00 : 00
Полісся
Житомир
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
32%
Нічия
27%
Полісся
41%
Цікаві факти
  • Last season's matches: 0-1 (FC Kryvbas Kriviy Rih at home) and 1-1 (FC Polissya Zhytomyr at home).
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 29% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that FC Polissya Zhytomyr scores 29% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 1 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't scored in 1 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Denys Kuzyk has assisted the most goals for FC Kryvbas Kriviy Rih with 2. Oleksandr Nazarenko is FC Polissya Zhytomyr's biggest assister (4).
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 1st half in 34% of their matches, FC Polissya Zhytomyr in 25% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 34% of halftimes, FC Polissya Zhytomyr wins 25%.
  • The winner of their last meeting was FC Polissya Zhytomyr.
  • On their last meeting FC Polissya Zhytomyr won by 1 goals.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than FC Polissya Zhytomyr.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's performance of the last 5 matches is better than FC Polissya Zhytomyr's.
  • FC Polissya Zhytomyr have lost just 1 of their last 4 games against FC Kryvbas Kriviy Rih (in all competitions).
  • In the last 4 meetings FC Kryvbas Kriviy Rih won 1, FC Polissya Zhytomyr won 2, 1 draws.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1 goals in a match against FC Polissya Zhytomyr and FC Polissya Zhytomyr scores 1.25 goals against FC Kryvbas Kriviy Rih (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Polissya Zhytomyr is 2.25.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Polissya Zhytomyr is 1.25.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.68 goals when playing at home and FC Polissya Zhytomyr scores 1.43 goals when playing away (on average).
  • FC Polissya Zhytomyr have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Djihad Bizimana has more yellow cards (5) than any other player at FC Kryvbas Kriviy Rih. Ruslan Babenko has collected 4 for FC Polissya Zhytomyr.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Кривбас
1
Перемог
4
Ігор
2
Перемог
Полісся
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 15:30 Полісся 2 - 1 Завершено Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.05.2024 - 13:20 Кривбас 0 - 1 Завершено Полісся
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.11.2023 - 16:50 Полісся 1 - 1 Завершено Кривбас
Перша ліга України 2021/2022
23.10.2021 - 15:30 Полісся 1 - 2 Завершено Кривбас
Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.11.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 1 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.11.2024 - 19:20 Колос 1 - 1 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.11.2024 - 15:30 Кривбас 1 - 1 Завершено Рух Н
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 15:30 Полісся 2 - 1 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.10.2024 - 16:50 Кривбас 3 - 1 Завершено ЛНЗ В
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Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.11.2024 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.11.2024 - 18:00 Динамо 2 - 1 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.11.2024 - 15:30 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Полісся П
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 15:30 Полісся 2 - 1 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.10.2024 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено Колос Н
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
32%
Нічия
27%
Полісся
41%
Трансляція
Запасні Полісся: Пайшао, Бристрич, Макуана, Шастал, Мустафаєв, Караман, Кушніренко, Майсурадзе, Віалі, Михайличенко, Сунцов, Кудрик
Інфо
Стартовий склад Полісся: Волинець – Смоляков, Матич, Сарапій, Тейлор – Мельниченко – Крушинський, Лєднєв – Назаренко, Венделл, Гуцуляк
Інфо
Запасні Кривбасу: Кліщук, Хома, Конате, Бізімана, Романчук, Аморозо, Задерака, Ндомбазі, По, Хомченовський, Кожушко, Каменський
Інфо
Стартовий склад Кривбасу: Маханьков, Бандейра, Понєдєльнік, Драмбаєв, Дібанго, Кузик, Ілич, Твердохліб, Шевченко, Микитишин, Соса
Команди сусідять у турнірній таблиці та претендують на єврокубки. У Кривбасу 22 очки та 5-е місце, у Полісся – 23 бали та 4-а позиція у таблиці.
Інфо
Матч пройде у Кривому Розі та розпочнеться о 15:30. Судитиме гру Олександр Афанасьєв.
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу. UA-Футбол представляє до вашої уваги один із центральних матчів 15-го туру УПЛ, в якому Кривбас прийме Полісся.
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Останні матчі
Завершено 13:00 - Сьогодні ЛНЗ ЛНЗ 1 Верес Верес 2 Завершено 22:00 - Вчора Мальорка Мальорка 2 Валенсія Валенсія 1 Завершено 22:00 - Вчора Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед 1 Сандерленд Сандерленд 0 Завершено 22:00 - Вчора Брайтон енд Хоув Альбіон Брайтон енд Хоув Альбіон 1 Саутгемптон Саутгемптон 1 Завершено 21:45 - Вчора Реймс Реймс 0 Ланс Ланс 2

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Анонс матчу Кривбас - Полісся 30.11.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 30.11.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Кривбас (Кривой Рог) та командою Полісся (Житомир):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Полісся, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення Полісся та Кривбас у попередньому футбольному матчі 30.10.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Кривбас - Полісся можна подивитися 30.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Кривбас - Полісся, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Попередній поєдинок команди Кривбас був зіграний проти Оболонь - 24.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Минулий поєдинок команди Полісся був зіграний проти Зоря - 25.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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