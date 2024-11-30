ФК Олександрія - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ФК Олександрія - Чорноморець 01.12.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 01.12.2024

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами ФК Олександрія (Александрия) та командою Чорноморець (Одесса):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Чорноморець, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 07.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Руслан Ротань и Бабич, Александр розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)

Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991

Країна: Украина

Тренер: Руслан Ротань



Минулий матч команди ФК Олександрія був зіграний проти Верес - 24.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)

Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936

Країна: Украина

Тренер: Роман Григорчук



Минулий матч команди Чорноморець був зіграний проти Динамо - 23.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

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