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ФК Олександрія - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 01 грудня 2024, 13:00 - КСК Ника Стадион
Головний суддя: Омельченко, Александр
Рейтинг матчу:
ФК Олександрія
Александрия
До початку
00 : 00 : 00
Чорноморець
Одесса
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
32%
Нічия
36%
Чорноморець
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Oleksandriya and FC Chernomorets Odessa when FC Oleksandriya is playing at home is 0-0. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Oleksandriya and FC Chernomorets Odessa is 2-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 10 meetings with FC Oleksandriya playing at home, FC Oleksandriya have won 3 times, there have been 5 draws while FC Chernomorets Odessa have won 2 times. The goal difference is 14-11 in favour of FC Chernomorets Odessa.
  • During the last 22 meetings, FC Oleksandriya have won 8 times, there have been 7 draws while FC Chernomorets Odessa have won 7 times. The goal difference is 31-30 in favour of FC Chernomorets Odessa.
  • Last season FC Chernomorets Odessa won both games against FC Oleksandriya (3-2 at home and 5-1 away).
  • FC Oleksandriya have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • In Premier League, FC Oleksandriya have 4 successive home wins.
  • FC Chernomorets Odessa have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 27% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Oleksandriya have a winning streak of 5 matches.
  • FC Oleksandriya haven't lost in their last 19 games.
  • FC Oleksandriya have won 4 home matches in a row.
  • FC Oleksandriya haven't lost in any of their last 10 home matches.
  • FC Chernomorets Odessa have lost 3 matches in a row.
  • FC Chernomorets Odessa haven't won in their last 5 games.
  • FC Chernomorets Odessa haven't won any of their last 12 away matches.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 0 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 2 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya's home record this season: 7-1-0.
  • FC Chernomorets Odessa's away record this season: 0-2-4.
  • Oleksandr Filippov is FC Oleksandriya's top scorer with 5 goals. Denys Yanakov has scored 2 times for FC Chernomorets Odessa.
  • Ivan Kalyuzhnyi has more yellow cards (5) than any other player at FC Oleksandriya. Danylo Udod has collected 4 for FC Chernomorets Odessa.
  • A year ago, FC Chernomorets Odessa were number 8 in the table with 19 points. Now they are number 13 with 12 points.
  • FC Oleksandriya have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • FC Chernomorets Odessa have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • FC Oleksandriya wins 1st half in 31% of their matches, FC Chernomorets Odessa in 18% of their matches.
  • FC Oleksandriya wins 31% of halftimes, FC Chernomorets Odessa wins 18%.
  • The winner of their last meeting was FC Chernomorets Odessa.
  • On their last meeting FC Chernomorets Odessa won by 1 goals.
  • When FC Oleksandriya leads 1-0 at home, they win in 72% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • FC Chernomorets Odessa have lost just 1 of their last 5 games against FC Oleksandriya (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Oleksandriya won 1, FC Chernomorets Odessa won 2, 2 draws.
  • FC Chernomorets Odessa have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Oleksandriya scores 1.6 goals in a match against FC Chernomorets Odessa and FC Chernomorets Odessa scores 2.4 goals against FC Oleksandriya (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Oleksandriya and FC Chernomorets Odessa is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Oleksandriya and FC Chernomorets Odessa is 1.8.
  • FC Oleksandriya scores 1.35 goals when playing at home and FC Chernomorets Odessa scores 0.67 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Олександрія
6
Перемог
20
Ігор
7
Перемог
Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.04.2024 - 13:00 Чорноморець 3 - 2 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.09.2023 - 19:00 ФК Олександрія 1 - 5 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.04.2023 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.10.2022 - 15:00 Чорноморець 1 - 2 Завершено ФК Олександрія
Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.11.2024 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.11.2024 - 15:30 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Карпати В
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.11.2024 - 15:30 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Полісся В
Кубок України 24-26
30.10.2024 - 13:00 ЮКСА 1 - 4 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.10.2024 - 13:00 ФК Олександрія 2 - 1 Завершено Інгулець В
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Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.11.2024 - 15:30 Динамо 3 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.11.2024 - 15:30 Чорноморець 0 - 1 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.11.2024 - 18:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.10.2024 - 15:30 Рух 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.10.2024 - 15:30 Чорноморець 1 - 1 Завершено Верес Н
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
32%
Нічия
36%
Чорноморець
32%
Склади команд
Стартовий склад
  • 44
    Yermakov, Georgiy
    Воротар
  • 4
    Микита Кравченко
    Півзахисник
  • 6
    Кирило Ковалець
    Півзахисник
  • 9
    Олександр Філіпов
    Форвард
  • 15
    Myshnov, Dmytro
    Півзахисник
  • 20
    Vashchenko, Daniil
    Півзахисник
  • 21
    Олександр Бєляєв
    Півзахисник
  • 24
    Martinyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 26
    Campos, Miguel
    Захисник
  • 31
    Артем Шабанов
    Захисник
  • 33
    Bezerra, Juan Alvina
    Форвард
  • 1
    Артур Рудько
    Воротар
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 34
    Latsabidze, Luka
    Півзахисник
  • 39
    Skyba, Yevgeniy
    Захисник
  • 77
    Kysil, Yaroslav
    Захисник
  • 14
    Siheiev, Kyrylo
    Півзахисник
  • 16
    Biloshevskyi, Bohdan Olehovych
    Захисник
  • 7
    Іван Петряк
    Півзахисник
  • 8
    Sporn, Jon
    Півзахисник
  • 11
    Popov, Kiril
    Форвард
  • 9
    Олексій Хобленко
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Руслан Ротань
  • Бабич, Александр
Трансляція
Інфо
Запасні Чорноморця: Аніагбосо, Вічний, Арсіч, Кайо Гомес, Єрмаков, Габелок, Пшеничнюк, Васильєв, Удод, Янаков, Жаржу Мозес
Інфо
Стартовий склад Чорноморця: Рудько, Бутко, Лацабідзе, Скиба, Кисіль, Білошевський, Сігєєв, Шпорн, Петряк, Попов, Хобленко
Інфо
Запасні Олександрії: Макаренко, Костишин, Кулаков, Логінов, Плакса, Скорко, Копина, Шостак, Козак, Погорілий, Малько, Шевченко
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Єрмаков, Кравченко, Ковалець, Кампос, Шабанов, Мишньов, Ващенко, Бєляєв, Мартинюк, Безерра, Філіппов
Чорноморець вирішує зовсім інші турнірні завдання. У моряків 12 балів та 13-е місце у таблиці
Олександрія йде на 2-му місці в таблиці, маючи в активі 33 очки і на 2 бали відстаючи від Динамо
Інфо
Матч розпочнеться о 13:00, судитиме гру Олександр Омельченко
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу. UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 15-го туру УПЛ, в якому Олександрія прийме Чорноморець
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Останні матчі
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Анонс матчу ФК Олександрія - Чорноморець 01.12.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 01.12.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами ФК Олександрія (Александрия) та командою Чорноморець (Одесса):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Чорноморець, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 07.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Руслан Ротань и Бабич, Александр розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - Чорноморець можна подивитися 01.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - Чорноморець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Минулий матч команди ФК Олександрія був зіграний проти Верес - 24.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Минулий матч команди Чорноморець був зіграний проти Динамо - 23.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Олександрія - Чорноморець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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