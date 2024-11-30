Колос - Динамо онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Колос (Ковалевка) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Колос.
Дата проведення матчу: 01.12.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між командами Колос (Ковалевка) та командою Динамо (Киев):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Колос у попередньому футбольному матчі 05.05.2024 закінчилось з наступним результатом: 5:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Александр Постеев и Shovkovskiy, Oleksandr розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Попередній поєдинок команди Колос був зіграний проти Карпати - 22.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.
Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский
Попередній поєдинок команди Динамо був зіграний проти Вікторія - 28.11.2024, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Вікторія.
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