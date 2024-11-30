  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Колос - Динамо Дивитися онлайн
У тренді

Колос - Динамо онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 01 грудня 2024, 15:30 - Колос
Головний суддя: Blavatskiy, Roman
Рейтинг матчу:
Колос
Ковалевка
1 - 1
Оновити
35'
Динамо
Киев
Хід матчу
5' Brazhko, Vladimir
Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
Колос
20%
Нічия
27%
Динамо
54%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Kolos Kovalivka and FC Dynamo Kyiv is 0-3. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 14 meetings, Kolos Kovalivka have won 2 times, there have been 4 draws while FC Dynamo Kyiv have won 8 times. The goal difference is 33-9 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • Last season's matches: 1-1 (Kolos Kovalivka at home) and 5-0 (FC Dynamo Kyiv at home).
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Dynamo Kyiv scores 28% of their goals between the minutes 16-30?
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 4 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv haven't scored in 0 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka's home record this season: 1-4-2.
  • FC Dynamo Kyiv's away record this season: 5-0-0.
  • A year ago, Kolos Kovalivka were number 7 in the table with 20 points. Now they are number 12 with 13 points.
  • FC Dynamo Kyiv have conceded a goal in each of their last 11 matches.
  • Kolos Kovalivka wins 1st half in 12% of their matches, FC Dynamo Kyiv in 46% of their matches.
  • Kolos Kovalivka wins 12% of halftimes, FC Dynamo Kyiv wins 46%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kyiv.
  • On their last meeting FC Dynamo Kyiv won by 5 goals.
  • When Kolos Kovalivka leads 1-0 at home, they win in 25% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 1-0 away, they win 44% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv has better performance than Kolos Kovalivka.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 5 games against Kolos Kovalivka (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Kolos Kovalivka won 0, FC Dynamo Kyiv won 3, 2 draws.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • Kolos Kovalivka have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kyiv.
  • Kolos Kovalivka scores 0.2 goals in a match against FC Dynamo Kyiv and FC Dynamo Kyiv scores 3.2 goals against Kolos Kovalivka (on average).
  • Average number of goals in meetings between Kolos Kovalivka and FC Dynamo Kyiv is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Kolos Kovalivka and FC Dynamo Kyiv is 1.6.
  • Kolos Kovalivka scores 0.33 goals when playing at home and FC Dynamo Kyiv scores 2.12 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Колос
2
Перемог
15
Ігор
9
Перемог
Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.05.2024 - 15:30 Динамо 5 - 0 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.10.2023 - 15:00 Колос 1 - 1 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.05.2023 - 13:40 Колос 0 - 3 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 15:00 Динамо 0 - 0 Завершено Колос
Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.11.2024 - 18:00 Карпати 1 - 0 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.11.2024 - 19:20 Колос 1 - 1 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.11.2024 - 13:00 Ворскла 0 - 1 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.10.2024 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.10.2024 - 18:00 Колос 0 - 1 Завершено Шахтар П
Показати більше
Останні матчі - Динамо
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
28.11.2024 - 19:45 Динамо 1 - 2 Завершено Вікторія П
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.11.2024 - 15:30 Динамо 3 - 1 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.11.2024 - 18:00 Динамо 2 - 1 Завершено Полісся В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
07.11.2024 - 22:00 Динамо 0 - 4 Завершено Ференцварош П
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.11.2024 - 18:00 Інгулець 5 - 2 Завершено Динамо П
Показати більше
Головні події
5'
Brazhko, Vladimir ГООЛ!
Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
Колос
20%
Нічия
27%
Динамо
54%
Склади команд
Стартовий склад
  • 5
    Валерій Бондаренко
    Захисник
  • 7
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
  • 9
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
  • 10
    Павло Оріховський
    Півзахисник
  • 11
    Bolivar, Jovanny
    Форвард
  • 15
    Husol, Artem
    Форвард
  • 16
    Ilir, Krasnichy
    Захисник
  • 19
    Silva Nascimento Santos, Diego
    Півзахисник
  • 31
    Vladyslavovich, Pakholiuk Ivan
    Воротар
  • 32
    Kozik, Eduard
    Захисник
  • 77
    Alefirenko, Daniil
    Півзахисник
  • 1
    Георгій Бущан
    Воротар
  • 3
    Diachuk, Maksym
    Захисник
  • 6
    Brazhko, Vladimir
    Півзахисник
    5
  • 9
    Voloshyn, Nazar
    Форвард
  • 15
    Rubchynskyi, Valentyn
    Півзахисник
  • 24
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 32
    Taras, Mykhavko
    Захисник
  • 39
    Guerrero, Eduardo
    Форвард
  • 44
    Владислав Дубінчак
    Захисник
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Александр Постеев
  • Shovkovskiy, Oleksandr
Трансляція
30'
Болівар на чужій половині потягнув на газон Болівара.
27'
Небезпечний момент
Удар здалеку від Бражка з лівого флангу опустився до рук Пахолюку.
24'
Небезпечний момент
Гусол із правого флангу запустив подачу на дальній бік штрафного, де х грудей пробивав Цуріков низом, але Бущан відбив м'яч.
23'
Кутовий
Кутовий із лівого флангу на ближній завершував головою Краснічі, але м'яч у ворота не пішов.
22'
Простріл Цурікова з лівого флангу від захисника полетів на кутовий.
20'
Розіграш м'яча від Динамо на чужій половині.
16'
Кияни грають у посушливий футбол, хоча погода тому не сприяє.
13'
Господарі поля шукають шляхи до побудови атак.
11'
Пас на хід від Брагару через лівий фланг не наздогнав Герреро.
8'
Офсайд
Пас на лівий фланг атаки пішов у офсайд на Алефіренка.
7'
Утримання м'яча від киян на власній половині.
5'
Гоооол!!!
ГОЛ! Волошин із правого флангу штрафного покотив під дальній удар Бражку, а той влучив у дальній кут низом.
4'
Поштовх у спину від Герреро проти Пахолюка на лівому фланзі атаки.
2'
Колос починає з активного пресингу на чужій половині.
1'
Одразу відзначаємо щільний туман у Ковалівці.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Динамо йде першим із 11 перемогами, 2 нічиїми — 35 очок.
Інфо
Колос іде дванадцятим із 2 перемогами, 7 нічиїми та 5 поразками — 13 очок.
Запасні: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Попов, Ванат, Андрієвський, Караваєв, Кабаєв, Малиш, Саленко, Біловар, Михайленко.
Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Дячук, Михавко, Дубінчак — Бражко, Рубчинський — Волошин, Буяльський, Брагару — Герреро.
Запасні: Горох, Мисак, Лучкевич, Бурда, Шершень, Ільїн, Салабай, Денисенко, Безбородько, Паулаускас, Гагнідзе.
Колос: Пахолюк — Козік, Краснічі, Бондаренко, Цуріков — Оріховський, Демченко — Гусол, Дієго, Алефіренко — Болівар.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Роман Блавацький (Львів, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 15-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Колос (с. Ковалівка, Україна) зіграють ковалівський Колос та Динамо Київ.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 14:00 - Сьогодні St. Johnstone St. Johnstone 0 Рейнджерс Рейнджерс 1 Завершено 13:30 - Сьогодні Удінезе Удінезе 0 Дженоа Дженоа 2 Завершено 13:15 - Сьогодні Утрехт Утрехт 1 ПСВ ПСВ 4 Завершено 13:15 - Сьогодні Корона Корона 2 Гурнік Гурнік 4 Завершено 13:00 - Сьогодні ФК Олександрія ФК Олександрія 3 Чорноморець Чорноморець 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 5 000 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Колос - Динамо 01.12.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Колос (Ковалевка) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 01.12.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Колос (Ковалевка) та командою Динамо (Киев):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Колос у попередньому футбольному матчі 05.05.2024 закінчилось з наступним результатом: 5:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Александр Постеев и Shovkovskiy, Oleksandr розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Колос - Динамо можна подивитися 01.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Колос - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Попередній поєдинок команди Колос був зіграний проти Карпати - 22.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Попередній поєдинок команди Динамо був зіграний проти Вікторія - 28.11.2024, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Вікторія.

Слідкуйте за результатами матчу Колос - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.