Шахтар - Рух онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Шахтар - Рух 01.12.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Шахтар (Донецк) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 01.12.2024

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Шахтар (Донецк) та командою Рух (Львов):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Рух залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Рух у попередньому футбольному матчі 07.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



Попередній поєдинок команди Шахтар був зіграний проти ПСВ - 27.11.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди ПСВ.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)

Рік заснування Рух (Львов): 2003

Країна: Украина

Тренер: Виталий Пономарев



Попередній матч команди Рух був зіграний проти Лівий Берег - 24.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рух.

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