  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Шахтар - Рух Дивитися онлайн
У тренді

Шахтар - Рух онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 01 грудня 2024, 18:00 - Олимпийский
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
До початку
00 : 00 : 00
Рух
Львов
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
47%
Нічия
25%
Рух
28%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Shakhtar Donetsk and FC Rukh Lviv when FC Shakhtar Donetsk is playing at home is 2-0. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Shakhtar Donetsk and FC Rukh Lviv is 2-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings, FC Shakhtar Donetsk have won 5 times, there have been 2 draws while FC Rukh Lviv have won 0 times. The goal difference is 12-3 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • Last season's matches: 3-1 (FC Shakhtar Donetsk at home) and 1-1 (FC Rukh Lviv at home).
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk have 6 successive home wins.
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 24% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 47% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 5 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 6 games.
  • FC Shakhtar Donetsk have won 7 home matches in a row.
  • FC Rukh Lviv haven't won any of their last 6 away matches.
  • When playing at home, FC Shakhtar Donetsk have not lost to FC Rukh Lviv in their last 4 encounters.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 1 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 3 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk's home record this season: 6-0-1.
  • FC Rukh Lviv's away record this season: 1-4-2.
  • Artem Bondarenko is FC Shakhtar Donetsk's top scorer with 8 goals. Igor Krasnopir has scored 5 times for FC Rukh Lviv.
  • Mykola Matvienko has more yellow cards (3) than any other player at FC Shakhtar Donetsk. Roman Didyk has collected 5 for FC Rukh Lviv.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 48% of their matches, FC Rukh Lviv in 29% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 48% of halftimes, FC Rukh Lviv wins 29%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 2 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 94% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv leads 0-1 away, they win in 54% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 36% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Rukh Lviv.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against FC Rukh Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Shakhtar Donetsk won 4, FC Rukh Lviv won 0, 1 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 1.8 goals in a match against FC Rukh Lviv and FC Rukh Lviv scores 0.4 goals against FC Shakhtar Donetsk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Rukh Lviv is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Rukh Lviv is 1.2.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.48 goals when playing at home and FC Rukh Lviv scores 1.16 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шахтар
6
Перемог
8
Ігор
0
Перемог
Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.04.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 1 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
23.09.2023 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.03.2023 - 15:00 Шахтар 2 - 0 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.09.2022 - 17:00 Рух 0 - 1 Завершено Шахтар
Останні матчі - Шахтар
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
27.11.2024 - 22:00 ПСВ 3 - 2 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 24-26
23.11.2024 - 18:00 Шахтар 6 - 0 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.11.2024 - 15:30 Шахтар 3 - 1 Завершено Зоря В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
06.11.2024 - 19:45 Шахтар 2 - 1 Завершено Янг Бойз В
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.11.2024 - 18:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Чорноморець В
Показати більше
Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.11.2024 - 18:00 Рух 1 - 0 Завершено Лівий Берег В
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.11.2024 - 13:00 Верес 2 - 0 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.11.2024 - 15:30 Кривбас 1 - 1 Завершено Рух Н
Кубок України 2024/2025
29.10.2024 - 18:00 Рух 1 - 0 Завершено Карпати В
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.10.2024 - 15:30 Рух 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
Показати більше
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
47%
Нічия
25%
Рух
28%
Трансляція
Інфо
Інфо
Стартовый состав Шахтера:
Інфо
Стартовий склад Руха:
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 15-го раунду УПЛ між Шахтарем і Рухом.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 15:45 - Сьогодні Погонь Погонь 1 Ягеллонія Ягеллонія 1 Завершено 15:35 - Сьогодні Челсі Челсі 3 Астон Вілла Астон Вілла 0 Завершено 15:30 - Сьогодні Твенте Твенте 3 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 2 Завершено 15:30 - Сьогодні АЗ АЗ 1 Хераклес Хераклес 0 Завершено 15:30 - Сьогодні Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 Евертон Евертон 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 5 000 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Шахтар - Рух 01.12.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Шахтар (Донецк) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 01.12.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Шахтар (Донецк) та командою Рух (Львов):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Рух залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Рух у попередньому футбольному матчі 07.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Рух можна подивитися 01.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Рух, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Попередній поєдинок команди Шахтар був зіграний проти ПСВ - 27.11.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди ПСВ.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Попередній матч команди Рух був зіграний проти Лівий Берег - 24.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рух.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Рух онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.