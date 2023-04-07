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Ворскла - Інгулець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 29 листопада 2024, 15:30 - Ворскла имени Алексея Бутовского
Головний суддя: Dmytro, Yevtukhov
Рейтинг матчу:
Ворскла
Полтава
До початку
00 : 00 : 00
Інгулець
Петрово
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
59%
Нічия
22%
Інгулець
19%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, FC Vorskla Poltava have won 4 times, there have been 1 draws while FC Ingulets Petrove have won 0 times. The goal difference is 9-2 in favour of FC Vorskla Poltava.
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Ingulets Petrove haven't won in their last 15 games.
  • FC Ingulets Petrove haven't won any of their last 15 away matches.
  • FC Ingulets Petrove haven't won any of their last 3 games against FC Vorskla Poltava.
  • When playing at home, FC Vorskla Poltava have not lost to FC Ingulets Petrove in their last 3 encounters.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 3 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • FC Ingulets Petrove haven't scored in 7 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • FC Ingulets Petrove's away record this season: 0-6-7.
  • Artem Chelyadin has more yellow cards (3) than any other player at FC Vorskla Poltava. Oleh Pushkarov has collected 3 for FC Ingulets Petrove.
  • FC Vorskla Poltava wins 1st half in 22% of their matches, FC Ingulets Petrove in 20% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 22% of halftimes, FC Ingulets Petrove wins 20%.
  • The winner of their last meeting was FC Vorskla Poltava.
  • On their last meeting FC Vorskla Poltava won by 1 goals.
  • When FC Vorskla Poltava leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Vorskla Poltava has better performance than FC Ingulets Petrove.
  • FC Vorskla Poltava's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 0 of their last 5 games against FC Ingulets Petrove (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Vorskla Poltava won 4, FC Ingulets Petrove won 0, 1 draws.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Ingulets Petrove.
  • FC Ingulets Petrove have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava scores 1.8 goals in a match against FC Ingulets Petrove and FC Ingulets Petrove scores 0.4 goals against FC Vorskla Poltava (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Ingulets Petrove is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Ingulets Petrove is 0.6.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Vorskla Poltava scores 1.27 goals when playing at home and FC Ingulets Petrove scores 1 goals when playing away (on average).
  • FC Ingulets Petrove has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Особисті зустрічі
Ворскла
4
Перемог
5
Ігор
0
Перемог
Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.04.2023 - 15:05 Ворскла 1 - 0 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.10.2022 - 13:00 Інгулець 0 - 1 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2021/2022
02.10.2021 - 19:30 Ворскла 3 - 0 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2020/2021
21.02.2021 - 14:00 Інгулець 2 - 2 Завершено Ворскла
Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.11.2024 - 13:00 Ворскла 2 - 0 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.11.2024 - 15:30 Чорноморець 0 - 1 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.11.2024 - 13:00 Ворскла 0 - 1 Завершено Колос П
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 15:30 Ворскла 1 - 2 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.10.2024 - 15:30 Верес 2 - 2 Завершено Ворскла Н
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Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 24-26
23.11.2024 - 18:00 Шахтар 6 - 0 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.11.2024 - 18:00 Лівий Берег 0 - 0 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.11.2024 - 18:00 Інгулець 5 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.10.2024 - 13:00 ФК Олександрія 2 - 1 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.10.2024 - 13:00 ЛНЗ 2 - 0 Завершено Інгулець П
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
59%
Нічия
22%
Інгулець
19%
Трансляція
Інфо
Інгулець іде останнім із 6 нічиїми та 8 поразками — 6 очок.
Інфо
Ворскла йде одинадцятою з 4 перемогами, 4 нічиїми та 6 поразками — 16 очок.
Запасні: Жилкін, Сидоренко, Чабан, Сад, Лісняк, Пушкарьов, Кисленко, Дубілей, Гаджук, Скороход, Бенедюк.
Інгулець: Паламарчук — Малиш, Вілівальд, Шершень, Мисик — Волохатий — П’ятов, Сад, Лосенко, Могильний — Резепов.
Запасні: Домолега, Кулаковський, Корнієнко, Хрипчук, Чорноморець, Ндукве, Нестеренко.
Ворскла: Ісенко — Пердута, Гучек, Бацула, Крупський — Скляр, Павлюк, Челядін — Кане, Ковталюк, Ієде.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Дмитро Євтухов (Дніпро, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 15-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Ворскла ім. О. Бутовського (Полтава, Україна) зіграють полтавська Ворскла та петровський Інгулець.
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Останні матчі
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Анонс матчу Ворскла - Інгулець 29.11.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Ворскла (Полтава) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведення матчу: 29.11.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Ворскла (Полтава) та командою Інгулець (Петрово):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Ворскла, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Інгулець у попередньому футбольному матчі 07.04.2023 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Минулий матч команди Ворскла був зіграний проти ЛНЗ - 23.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Команда гостей

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Попередній матч команди Інгулець був зіграний проти Шахтар - 23.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 24-26 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Ворскла - Інгулець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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