Ворскла - Інгулець онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ворскла - Інгулець 29.11.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Ворскла (Полтава) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведення матчу: 29.11.2024

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Ворскла (Полтава) та командою Інгулець (Петрово):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Ворскла, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Інгулець у попередньому футбольному матчі 07.04.2023 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)

Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955

Країна: Украина

Тренер: Сергей Долганский



Минулий матч команди Ворскла був зіграний проти ЛНЗ - 23.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Команда гостей

Назва: Інгулець (Петрово)

Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013

Країна: Украина

Тренер: Сергей Ковалец



Попередній матч команди Інгулець був зіграний проти Шахтар - 23.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 24-26 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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