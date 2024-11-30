ЛНЗ - Верес онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ЛНЗ - Верес 30.11.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою ЛНЗ (Черкассы) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Центральный стадион.

Дата проведення матчу: 30.11.2024

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами ЛНЗ (Черкассы) та командою Верес (Ровно):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь ЛНЗ, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення ЛНЗ та Верес у попередньому футбольному матчі 15.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Andres Carrasco и Олег Шандрук розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ЛНЗ (Черкассы)

Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006

Країна: Украина

Тренер: Олег Дулуб



Минулий поєдинок команди ЛНЗ був зіграний проти Ворскла - 23.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)

Рік заснування Верес (Ровно): 2015

Країна: Украина

Тренер: Олег Шандрук



Минулий матч команди Верес був зіграний проти ФК Олександрія - 24.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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