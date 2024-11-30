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ЛНЗ - Верес онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 30 листопада 2024, 13:00 - Центральный стадион
Головний суддя: Zabroda, Klim
Рейтинг матчу:
ЛНЗ
Черкассы
0 - 0
Оновити
18'
Верес
Ровно
Хід матчу
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
ЛНЗ
30%
Нічия
35%
Верес
35%
Цікаві факти
  • Last season's matches: 1-0 (LNZ Cherkasy at home) and 0-0 (Veres Rivne at home).
  • Did you know that LNZ Cherkasy scores 40% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Veres Rivne scores 21% of their goals between the minutes 0-15?
  • Veres Rivne haven't lost in their last 9 games.
  • LNZ Cherkasy haven't scored in 2 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne haven't scored in 1 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • Muharrem Jashari has assisted the most goals for LNZ Cherkasy with 3. Iago Siqueira is Veres Rivne's biggest assister (2).
  • LNZ Cherkasy wins 1st half in 11% of their matches, Veres Rivne in 36% of their matches.
  • LNZ Cherkasy wins 11% of halftimes, Veres Rivne wins 36%.
  • The winner of their last meeting was LNZ Cherkasy.
  • On their last meeting LNZ Cherkasy won by 1 goals.
  • When LNZ Cherkasy leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Veres Rivne leads 0-1 away, they win in 42% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy is down 0-1 home, they win 37% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Veres Rivne has better performance than LNZ Cherkasy.
  • Veres Rivne's performance of the last 5 matches is better than LNZ Cherkasy's.
  • LNZ Cherkasy scores 1.07 goals when playing at home and Veres Rivne scores 1 goals when playing away (on average).
  • LNZ Cherkasy have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • LNZ Cherkasy has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Did you know that Veres Rivne scores 27% of their goals between the minutes 16-30?
  • A year ago, Veres Rivne were number 15 in the table with 8 points. Now they are number 9 with 16 points.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ЛНЗ
3
Перемог
4
Ігор
0
Перемог
Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
15.04.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 0 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.09.2023 - 15:00 Верес 0 - 0 Завершено ЛНЗ
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
09.08.2022 - 16:00 Верес 0 - 1 Завершено ЛНЗ
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
15.07.2021 - 18:30 Верес 1 - 2 Завершено ЛНЗ
Останні матчі - ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.11.2024 - 13:00 Ворскла 2 - 0 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.11.2024 - 13:00 ЛНЗ 0 - 1 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.11.2024 - 18:00 Зоря 1 - 2 Завершено ЛНЗ В
Кубок України 24-26
30.10.2024 - 19:20 Вікторія 3 - 2 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.10.2024 - 16:50 Кривбас 3 - 1 Завершено ЛНЗ П
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Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.11.2024 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.11.2024 - 13:00 Верес 2 - 0 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.11.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 0 Завершено Верес Н
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 18:00 Верес 2 - 1 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.10.2024 - 15:30 Верес 2 - 2 Завершено Ворскла Н
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Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
ЛНЗ
30%
Нічия
35%
Верес
35%
Склади команд
Стартовий склад
  • 21
    Kucherenko, Yevhenii
    Воротар
  • 33
    Євген Селін
    Захисник
  • 4
    Dajko, Ajdi
    Захисник
  • 55
    Nonikashvili, Shota
    Півзахисник
  • 18
    Олександр Каплієнко
    Захисник
  • 10
    Boyko, Vitaliy
    Півзахисник
  • 1
    Thill, Olivier
    Півзахисник
  • 15
    Jashari, Muharrem
    Півзахисник
  • 23
    Дмитро Топалов
    Півзахисник
  • 22
    Momoh, Francis
    Форвард
  • 7
    Soares, Eynel
    Півзахисник
  • 23
    Андрій Кожухар
    Воротар
  • 6
    Kutsia, Giorgi
    Півзахисник
  • 44
    Checher, Danyil
    Захисник
  • 33
    Роман Гончаренко
    Захисник
  • 95
    Євген Шевченко
    Захисник
  • 20
    Siqueira, Iago
    Півзахисник
  • 10
    Dmytro Kliots
    Півзахисник
  • 99
    Luan Campos
    Форвард
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaliy
    Півзахисник
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Півзахисник
  • 7
    Руслан Степанюк
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Andres Carrasco
  • Олег Шандрук
Трансляція
15'
Бойко дуже неточно пробив злету з-за меж штрафного.
11'
Кілька жорстких зіткнень відбулося, після яких гравцям обох команд знадобилася допомога медиків. Це вплинуло на темп гри.
6'
ЛНЗ виконав кілька стандартів, після яких у карному гостей виникла мінімальна небезпека. Захисники Вереса її впевнено ліквідували.
Інфо
Арбітр — Клим Заброда.
1'
Верес одразу рванув до воріт, вдалося навіть завдати удару з меж штрафного. Кучеренко записав в актив перший сейв після пострілу Дахновського.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад ЛНЗ: Кучеренко — Каплієнко, Нонікашвілі, Дайку, Путря — Бойко, Яшарі, Тілль (к) — Ейнел, Момо, Топалов. Головний тренер Андрес Карраско.
Інфо
Стартовий склад Вереса: Кожухар — Шевченко, Гончаренко, Чечер, Куція — Дахновський, Кльоц, Сікейра, Луан — Гайдучик, Степанюк (к). Головний тренер — Олег Шандрук.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 14-го туру УПЛ ЛНЗ – Верес.
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Анонс матчу ЛНЗ - Верес 30.11.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою ЛНЗ (Черкассы) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Центральный стадион.

Дата проведення матчу: 30.11.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами ЛНЗ (Черкассы) та командою Верес (Ровно):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь ЛНЗ, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення ЛНЗ та Верес у попередньому футбольному матчі 15.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Andres Carrasco и Олег Шандрук розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Минулий поєдинок команди ЛНЗ був зіграний проти Ворскла - 23.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Минулий матч команди Верес був зіграний проти ФК Олександрія - 24.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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