Лівий Берег - Оболонь онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Лівий Берег - Оболонь 30.11.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Лівий Берег (Киев) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Stadium Livyi Bereh.

Дата проведення матчу: 30.11.2024

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Лівий Берег (Киев) та командою Оболонь (Киев):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Лівий Берег та Оболонь у попередньому футбольному матчі 02.06.2024 закінчилось з такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Виталий Первак и Shyschenko, Sergey розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лівий Берег (Киев)

Рік заснування Лівий Берег (Киев): 2017

Країна: Украина



Попередній матч команди Лівий Берег був зіграний проти Рух - 24.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: Оболонь (Киев)

Рік заснування Оболонь (Киев): 2013

Країна: Украина

Тренер: Валерий Иващенко



Минулий матч команди Оболонь був зіграний проти Кривбас - 24.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.

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