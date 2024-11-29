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Лівий Берег - Оболонь онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 30 листопада 2024, 18:00 - Stadium Livyi Bereh
Головний суддя: Shandor, Oleksandr
Рейтинг матчу:
Лівий Берег
Киев
0 - 0
Оновити
33'
Оболонь
Киев
Хід матчу
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Лівий Берег
40%
Нічия
25%
Оболонь
35%
Цікаві факти
  • FC Levy Bereg Kyiv haven't won in their last 9 games.
  • FC Levy Bereg Kyiv have played 4 home matches in a row without winning.
  • FC Levy Bereg Kyiv haven't scored in 6 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • FC Obolon Kyiv haven't scored in 5 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Yevhen Banada has more yellow cards (5) than any other player at FC Levy Bereg Kyiv. Igor Medynskyi has collected 4 for FC Obolon Kyiv.
  • FC Levy Bereg Kyiv have not managed to score in their last 9 matches.
  • FC Levy Bereg Kyiv wins 1st half in 17% of their matches, FC Obolon Kyiv in 10% of their matches.
  • FC Levy Bereg Kyiv wins 17% of halftimes, FC Obolon Kyiv wins 10%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Levy Bereg Kyiv leads 1-0 at home, they win in 57% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv leads 0-1 away, they win in 25% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Obolon Kyiv has better performance than FC Levy Bereg Kyiv.
  • FC Obolon Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Levy Bereg Kyiv's.
  • FC Levy Bereg Kyiv has streak of 9 matches with 0 scored goals.
  • In the last 3 meetings FC Levy Bereg Kyiv won 1, FC Obolon Kyiv won 1, 1 draws.
  • FC Levy Bereg Kyiv scores 1 goals in a match against FC Obolon Kyiv and FC Obolon Kyiv scores 0.67 goals against FC Levy Bereg Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Levy Bereg Kyiv and FC Obolon Kyiv is 1.67.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Levy Bereg Kyiv and FC Obolon Kyiv is 0.33.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Levy Bereg Kyiv scores 0.87 goals when playing at home and FC Obolon Kyiv scores 0.41 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Лівий Берег
0
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.06.2024 - 16:00 Лівий Берег 1 - 1 Завершено Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
29.05.2024 - 18:27 Оболонь 1 - 0 Завершено Лівий Берег
Останні матчі - Лівий Берег
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.11.2024 - 18:00 Рух 1 - 0 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.11.2024 - 18:00 Лівий Берег 0 - 0 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.11.2024 - 15:30 Карпати 3 - 0 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.10.2024 - 13:00 Лівий Берег 0 - 2 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.10.2024 - 18:00 Полісся 0 - 0 Завершено Лівий Берег Н
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Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.11.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 1 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.11.2024 - 13:00 ЛНЗ 0 - 1 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.11.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 0 Завершено Верес Н
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 18:00 Верес 2 - 1 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.10.2024 - 18:00 Карпати 1 - 0 Завершено Оболонь П
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Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Лівий Берег
40%
Нічия
25%
Оболонь
35%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Максим Механів
    Воротар
  • 27
    Ернест Астахов
    Півзахисник
  • 97
    Андрій Якимів
    Півзахисник
  • 50
    Семенов Дмитро
    Захисник
  • 6
    Sydney, Silva
  • 44
    Євген Банада
    Півзахисник
  • 11
    Владислав Войцеховський
    Форвард
  • 17
    Kogut, Ivan
  • 19
    Kogut, Mikola
  • 21
    Sukhoruchko, Danyil
    Форвард
  • 18
    Dedukh, Ruslan
    Півзахисник
  • 1
    Назарій Федорівський
    Воротар
  • 15
    Петро Стасюк
    Захисник
  • 37
    Dubko, Valery
    Захисник
  • 3
    Владислав Приймак
    Захисник
  • 2
    Karas, Danylo
    Захисник
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
  • 55
    Сергій Суханов
    Захисник
  • 17
    Руслан Черненко
    Півзахисник
  • 10
    Олег Слободян
    Півзахисник
  • 21
    Bychek, Kostiantyn
    Форвард
  • 8
    Ростислав Тарануха
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Виталий Первак
  • Shyschenko, Sergey
Трансляція
30'
Бичек продемонстрував високий клас, обійшовши кількох суперників на дриблінгу та завдавши удару під праву стійку. Механів свою роботу виконав безпомилково, тому відзначитись вінгер Оболоні не зміг.
21'
Небезпечний момент
Вітенчук виграв підбір і відправив мʼяч у сітку. Встигли відсвяткувати гості, але там була очевидна гра рукою з боку Дубка. Гол скасовано.
17'
Небезпечний момент
Сухоручко міг забивати після подачі з кутового, вигравши верхову дуель одразу в двох суперників, але спрямував мʼяч над воротами.
11'
Офсайд
Арбітр спочатку призначив пенальті на Бичеку, а потім за допомогою лайнсмена зафіксував офсайд.
7'
Зате лікарі вже втретє зʼявляються на полі. Це прямо свідчить про велику кількість жорсткої боротьби.
5'
Потихеньку розпочинають команди. Взагалі видовищного футболу сьогодні, мабуть, очікувати не варто.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Олександр Шандор.
Запасні: Сташків (в), Фастов (в), Галас, Дударенко, Кобзар, Косовський, Непейпієв, Самар, Співаков, Шаповал.
Інфо
Стартовий склад Лівого Берега: Механів — Сідней, Семенов, Якимів, Астахов — І. Когут, Банада, М. Когут, Дедух (к), Войцеховський — Сухоручко. Головний тренер — Віталій Первак.
Запасні: Рибка (в), Блізніченко, Грисьо, Курко, Лукʼянчук, Лях, Мороз, Осман, Теслюк, Чернов, Чорний, Юшко.
Інфо
Стартовий склад Оболоні: Федорівський — Стасюк, Дубко, Приймак, Карась — Вітенчук — Суханов, Черненко, Слободян (к), Бичек — Тарануха. Головний тренер — Сергій Шищенко.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 15-го раунду УПЛ між Лівим Берегом і Оболонню.
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Анонс матчу Лівий Берег - Оболонь 30.11.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Лівий Берег (Киев) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Stadium Livyi Bereh.

Дата проведення матчу: 30.11.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Лівий Берег (Киев) та командою Оболонь (Киев):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Лівий Берег та Оболонь у попередньому футбольному матчі 02.06.2024 закінчилось з такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Виталий Первак и Shyschenko, Sergey розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Лівий Берег - Оболонь можна подивитися 30.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Лівий Берег - Оболонь, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Лівий Берег (Киев): 2017
Країна: Украина

Попередній матч команди Лівий Берег був зіграний проти Рух - 24.11.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Минулий матч команди Оболонь був зіграний проти Кривбас - 24.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Слідкуйте за результатами матчу Лівий Берег - Оболонь онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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