Вулверхемптон - Борнмут онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Вулверхемптон" - "Борнмут" 30.11.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Молинью.

Дата проведення матчу: 30.11.2024

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Борнмут", тоді як команда "Вулверхемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вулверхемптон" та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 24.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон)

Рік заснування "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон): 1877

Країна: Англия

Тренер: Гари О'Нил



Минулий поєдинок команди "Вулверхемптон" був зіграний проти Фулгем - 23.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Вулверхемптон" .

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)

Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890

Країна: Англия

Тренер: Андони Ираола



Попередній матч команди "Борнмут" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 23.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

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