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Вулверхемптон - Борнмут онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 30 листопада 2024, 17:00 - Молинью . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Петер Банкс
Рейтинг матчу:
Вулверхемптон
Вулверхэмптон
До початку
00 : 00 : 00
Борнмут
Борнмут
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Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Вулверхемптон
32%
Нічия
37%
Борнмут
32%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with Wolverhampton Wanderers playing at home, Wolverhampton Wanderers have won 2 times, there have been 0 draws while AFC Bournemouth have won 3 times.
  • During the last 10 meetings, Wolverhampton Wanderers have won 4 times, there have been 2 draws while AFC Bournemouth have won 4 times.
  • Last season's matches: 0-1 (Wolverhampton Wanderers at home) and 1-2 (AFC Bournemouth at home).
  • Did you know that Wolverhampton Wanderers scores 25% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 44% of their goals between the minutes 76-90?
  • Wolverhampton Wanderers haven't scored in 0 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 2 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Wolverhampton Wanderers have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • Wolverhampton Wanderers wins 1st half in 31% of their matches, AFC Bournemouth in 28% of their matches.
  • Wolverhampton Wanderers wins 31% of halftimes, AFC Bournemouth wins 28%.
  • The winner of their last meeting was AFC Bournemouth.
  • On their last meeting AFC Bournemouth won by 1 goals.
  • When Wolverhampton Wanderers leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 44% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers is down 0-1 home, they win 8% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 21% of their matches.
  • In Premier League, AFC Bournemouth has better performance than Wolverhampton Wanderers.
  • AFC Bournemouth's performance of the last 5 matches is better than Wolverhampton Wanderers's.
  • In the last 5 meetings Wolverhampton Wanderers won 2, AFC Bournemouth won 2, 1 draws.
  • Wolverhampton Wanderers scores 0.6 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 0.6 goals against Wolverhampton Wanderers (on average).
  • Average number of goals in meetings between Wolverhampton Wanderers and AFC Bournemouth is 1.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Wolverhampton Wanderers and AFC Bournemouth is 0.4.
  • Wolverhampton Wanderers scores 1.48 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 1.35 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Wolverhampton Wanderers scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Wolverhampton Wanderers haven't lost in their last 4 games.
  • A year ago, Wolverhampton Wanderers were number 12 in the table with 15 points. Now they are number 17 with 9 points.
  • AFC Bournemouth have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • In Premier League, Wolverhampton Wanderers has better performance than AFC Bournemouth.
  • Wolverhampton Wanderers's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
Особисті зустрічі
Вулверхемптон
4
Перемог
9
Ігор
2
Перемог
Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.04.2024 - 21:45 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.10.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 2 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 17:00 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.08.2022 - 21:30 Борнмут 0 - 0 Завершено Вулверхемптон
Останні матчі - Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.11.2024 - 17:00 Фулгем 1 - 4 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.11.2024 - 17:00 Вулверхемптон 2 - 0 Завершено Саутгемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 19:30 Вулверхемптон 2 - 2 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.10.2024 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 2 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.10.2024 - 16:00 Вулверхемптон 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті П
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Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.11.2024 - 17:00 Борнмут 1 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.11.2024 - 17:00 Брентфорд 3 - 2 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.10.2024 - 17:00 Астон Вілла 1 - 1 Завершено Борнмут Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.10.2024 - 19:30 Борнмут 2 - 0 Завершено Арсенал В
Показати більше
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Вулверхемптон
32%
Нічия
37%
Борнмут
32%
LIVE
Трансляція матчу "Вулверхемптон" - "Борнмут"
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Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Арбітр матчу: Пітер Бенкс
Головний тренер Борнмута: Андоні Іраола
На лаві запасних: Вінтерберн, Ааронс, Біллінг, Кінсі-Веллінгс, Траверс, Уаттара, Унал, Хейсен, Хілл
Інфо
Стартовий склад Борнмуту (4-2-3-1): Аррісабалага - Керкез, Сенесі, Забарний, Сміт - Крісті, Адамс - Брукс, Клюйверт, Таверньє - Еванілсон
Головний тренер Вулвергемптон Вондерерз: Гері О'Ніл
На лаві запасних: Буено, Гуедеш, Джонстон, Догерті, Дойл, Доусон, Сарабія, Форбс, Хван Хі Чхан
Інфо
Стартовий склад Вулвергемптон Вондерерз (3-4-2-1): Са - Аїт-Нурі, Тоті, Леміна - Родрігу Гомеш, Жуан Гомеш, Андре, Семеду - Кунья, Бельгард - Ларсен
Вулвергемптон доволі невдало стартував у новому сезоні і завдяки двом перемогам та трьом нічиїм займає сімнадцяту сходинку, випереджаючи Іпсвіч з зони вильоту всього за додатковими показниками. На рахунку Борнмута чотири перемоги та три нічиї, а п'ятнадцять очок дають їм тринадцяте місце
Матч пройде у Вулвергемптоні на Молінью Стедіум та розпочнеться о 17:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу тринадцятого туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Вулвергемптон Вондерерз прийме у гостях Борнмут
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Анонс матчу "Вулверхемптон" - "Борнмут" 30.11.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Молинью.

Дата проведення матчу: 30.11.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Борнмут", тоді як команда "Вулверхемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вулверхемптон" та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 24.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Вулверхемптон" - "Борнмут" можна подивитися 30.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Вулверхемптон" - "Борнмут", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон)
Рік заснування "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон): 1877
Країна: Англия
Тренер: Гари О'Нил

Минулий поєдинок команди "Вулверхемптон" був зіграний проти Фулгем - 23.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Вулверхемптон" .

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Попередній матч команди "Борнмут" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 23.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

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