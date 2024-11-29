Вест Хем Юнайтед - Арсенал онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Стадион Лондон.
Дата проведення матчу: 30.11.2024
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь між "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою Арсенал (Лондон):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда "Вест Хем Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вест Хем Юнайтед" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 11.02.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:6 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Хулен Лопетеги и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)
Рік заснування "Вест Хем Юнайтед" (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес
Минулий поєдинок команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти "Ньюкасл" - 25.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Вест Хем Юнайтед".
Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Попередній матч команди Арсенал був зіграний проти "Спортинг" - 26.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.
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