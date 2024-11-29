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Вест Хем Юнайтед - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 30 листопада 2024, 19:30 - Стадион Лондон . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Вест Хем Юнайтед
Лондон
0 - 4
Оновити
44'
Арсенал
Лондон
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Хід матчу
10' Magalhaes, Gabriel 27' Trossard, Leandro 34' Odegaard, Martin 36' Havertz, Kai
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Вест Хем Юнайтед
27%
Нічия
32%
Арсенал
41%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between West Ham United and Arsenal FC when West Ham United is playing at home is 1-2. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 30 meetings with West Ham United playing at home, West Ham United have won 4 times, there have been 10 draws while Arsenal FC have won 16 times. The goal difference is 58-29 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 59 meetings, West Ham United have won 10 times, there have been 11 draws while Arsenal FC have won 38 times. The goal difference is 113-48 in favour of Arsenal FC.
  • Last season's matches: 0-6 (West Ham United at home) and 0-2 (Arsenal FC at home).
  • Did you know that West Ham United scores 27% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Arsenal FC scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Arsenal FC have received 3 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • West Ham United haven't scored in 2 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 2 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Jarrod Bowen has assisted the most goals for West Ham United with 5. Bukayo Saka is Arsenal FC's biggest assister (8).
  • Lucas Paqueta has more yellow cards (4) than any other player at West Ham United. Gabriel Jesus has collected 4 for Arsenal FC.
  • West Ham United wins 1st half in 26% of their matches, Arsenal FC in 54% of their matches.
  • West Ham United wins 26% of halftimes, Arsenal FC wins 54%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 6 goals.
  • When West Ham United leads 1-0 at home, they win in 64% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When West Ham United is down 0-1 home, they win 10% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, West Ham United has better performance than Arsenal FC.
  • West Ham United has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • In the last 5 meetings West Ham United won 2, Arsenal FC won 2, 1 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against West Ham United.
  • West Ham United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • West Ham United scores 1.6 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 2.4 goals against West Ham United (on average).
  • Average number of goals in meetings between West Ham United and Arsenal FC is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between West Ham United and Arsenal FC is 2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • West Ham United scores 1.58 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.85 goals when playing away (on average).
  • A year ago, West Ham United were number 9 in the table with 17 points. Now they are number 14 with 15 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Вест Хем Юнайтед
4
Перемог
27
Ігор
18
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.02.2024 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 0 - 6 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.12.2023 - 22:15 Арсенал 0 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед
Кубок англійської ліги 2023/2024
01.11.2023 - 21:30 Вест Хем Юнайтед 3 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
16.04.2023 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 2 Завершено Арсенал
Останні матчі - Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.11.2024 - 22:00 Ньюкасл 0 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.11.2024 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 0 - 0 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 3 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.10.2024 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.10.2024 - 14:30 Тоттенхем 4 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед П
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Останні матчі - Арсенал
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
26.11.2024 - 22:00 Спортинг 1 - 5 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.11.2024 - 17:00 Арсенал 3 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2024/2025
10.11.2024 - 18:30 Челсі 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
06.11.2024 - 22:00 Інтер 1 - 0 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 14:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Арсенал П
Показати більше
Головні події
36'
Havertz, Kai ГООЛ!
34'
Odegaard, Martin ГООЛ!
27'
Trossard, Leandro ГООЛ!
10'
Magalhaes, Gabriel ГООЛ!
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Вест Хем Юнайтед
27%
Нічия
32%
Арсенал
41%
Склади команд
1
Fabianski, Lukasz
33
Эмерсон
25
Todibo, Jean-Clair
26
Kilman, Max
29
Wan-Bissaka, Aaron
28
Soucek, Tomas
4
Soler, Carlos
7
Summerville, Crysencio
10
Paqueta, Lucas
20
Bowen, Jarrod
9
Antonio, Michail
22
Raya, David
12
Timber, Jurrien
2
Saliba, William
6
Magalhaes, Gabriel
33
Calafiori, Riccardo
8
Odegaard, Martin
20
Жоржиньйо
41
Rice, Declan
7
Saka, Bukayo
29
Havertz, Kai
19
Trossard, Leandro
Стартовий склад
  • 9
    Antonio, Michail
    Півзахисник
  • 7
    Summerville, Crysencio
    Форвард
  • 10
    Paqueta, Lucas
    Півзахисник
  • 20
    Bowen, Jarrod
    Форвард
  • 28
    Soucek, Tomas
    Півзахисник
  • 4
    Soler, Carlos
  • 33
    Эмерсон
    Захисник
  • 25
    Todibo, Jean-Clair
    Захисник
  • 26
    Kilman, Max
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 1
    Fabianski, Lukasz
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
    36
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
    27
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
    34
  • 20
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 12
    Timber, Jurrien
    Захисник
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
    10
  • 33
    Calafiori, Riccardo
    Захисник
  • 22
    Raya, David
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хулен Лопетеги
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
4
Штрафні
2
1
Фоли
4
Удари в отвір
5
Кутові
5
26%
Володіння м'ячем
74%
1
Офсайди
Удари повз
1
1
Сейви
Блоковано ударів
1
LIVE
Трансляція матчу "Вест Хем Юнайтед" - Арсенал
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
42'
Жовта картка
Емерсон та Сака почали конфлікт на лівому фланзі оборони Вест Гема.
40'
Гоооол!!!
ГОЛ! Емерсон бездоганно пробив із штрафного в правий верхній кут із рикошетом від поперечини.
39'
Боуена збив Райс поблизу до власного штрафного.
38'
Гоооол!!!
ГОЛ! Тонка передача Солера з лівого флангу на хід Ван-Біссаці до правого краю штрафного завершилась м'ячем у відповідь.
36'
Гоооол!!!
ГОЛ! Помилка Пакета на чужій половині завершилась пасом Троссара на хід Гаверцу за спину Кілману та ударом повз Фабіанські в штрафному.
34'
Гоооол!!!
ГОЛ! Троссар із пенальті покотив у правий нижній кут.
32'
Небезпечний момент
Пенальті! Пакета на лівому фланзі власного штрафного зупинив фолом Саку.
29'
Чим далі заходить гра, тем менше м'яча у Вест Гема.
27'
Гоооол!!!
ГОЛ! Сака та Едегор зіграли на правому фланзі атаки в стінку, яка завершилась прострілом англійця на дальню для Троссара.
23'
Небезпечний момент
Троссар зіграв до правого флангу штрафного на Сака, після чого той крутив у дальній кут, але не влучив.
21'
Жоржиньо збив на чужій половині Жоржиньо.
19'
Вест Гем утратив ініціативу й Арсенал знову тримає м'яч.
16'
Офсайд
Саммервілл перекинув воротаря на правому фланзі штрафного на завершення передачі на хід від Боуена, але в офсайд.
12'
Тепер дивимось на розіграш господарів під тиском.
10'
Гоооол!!!
ГОЛ! Сака з кутового на правому фланзі подав на ближню для Габріела, а той головою пробив у дальній.
8'
Уже більше м'яча в атаці в Арсеналу.
6'
Калафіорі з лівого флангу виконав подачу в блоку від Ван-Біссаки.
3'
Наразі все важко в атаці для Арсеналу, тоді як господарі себе почувають вільно.
1'
Арсенал від глибокого захисту почав гру.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Арсенал іде четвертим із 6 перемогами, 4 нічиїми та 2 поразками — 22 очки.
Інфо
Вест Гем іде чотирнадцятим із 4 перемогами, 3 нічиїми та 5 поразками — 15 очок.
Запасні: Нето, Тірні, Ківьор, Зінченко, Ніколз, Нванері, Жезус, Жезус, Мартінеллі, Стерлінг.
Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Магальяес, Калафіорі — Едегор, Жоржиньо, Райс — Сака, Гаверц, Троссар.
Запасні: Ареола, Цоуфал, Скарлз, Маєрс, Ірвінг, Альварес, Родрігес, Гільєрме, Інгз.
Вест Гем: Фабіанські — Ван-Біссака, Тодібо, Кілман, Емерсон — Соучек, Пакета, Солер — Боуен, Антоніо, Саммервілл.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Ентоні Тейлор (Вайсеншейв, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 13-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Олімпійський стадіон (Лондон, Англія) зіграють лондонські Вест Гем та Арсенал.
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Анонс матчу "Вест Хем Юнайтед" - Арсенал 30.11.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Стадион Лондон.

Дата проведення матчу: 30.11.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою Арсенал (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда "Вест Хем Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вест Хем Юнайтед" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 11.02.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:6 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хулен Лопетеги и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Вест Хем Юнайтед" - Арсенал можна подивитися 30.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Вест Хем Юнайтед" - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)
Рік заснування "Вест Хем Юнайтед" (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Минулий поєдинок команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти "Ньюкасл" - 25.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Вест Хем Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Попередній матч команди Арсенал був зіграний проти "Спортинг" - 26.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу "Вест Хем Юнайтед" - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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