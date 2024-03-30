Боруссія - Баварія онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Баварія" (Мюнхен) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Німеччини 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сигнал Идуна Парк.
Дата проведення матчу: 30.11.2024
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь між клубами "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Баварія" (Мюнхен):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Боруссія", тоді як команда "Баварія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Баварія" та "Боруссія" у попередньому футбольному матчі 30.03.2024 закінчилось з рахунком: 0:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Шахин, Нури и Компани, Венсан розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Боруссія" (Дортмунд)
Рік заснування "Боруссія" (Дортмунд): 1909
Країна: Германия
Тренер: Эдин Терзич
Попередній матч команди "Боруссія" був зіграний проти Динамо - 27.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Боруссія".
Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Бавария" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Томас Тухель
Минулий матч команди "Баварія" був зіграний проти "Парі Сен-Жермен" - 26.11.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Баварія".
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