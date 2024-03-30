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Боруссія - Баварія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Німеччини - 30 листопада 2024, 19:30 - Сигнал Идуна Парк
Головний суддя: Свен Яблонски
Рейтинг матчу:
Боруссія
Дортмунд
1 - 0
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44'
Баварія
Мюнхен
Хід матчу
17' Anton, Waldemar Вийшов: Ніклас Зюле 27' Gittens, Jamie 33' Kane, Harry Вийшов: Томас Мюллер
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Боруссія
36%
Нічия
29%
Баварія
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Borussia Dortmund and Bayern Munich when Borussia Dortmund is playing at home is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Borussia Dortmund and Bayern Munich is 1-1. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 39 meetings with Borussia Dortmund playing at home, Borussia Dortmund have won 13 times, there have been 11 draws while Bayern Munich have won 15 times. The goal difference is 58-49 in favour of Bayern Munich.
  • During the last 82 meetings, Borussia Dortmund have won 19 times, there have been 22 draws while Bayern Munich have won 41 times. The goal difference is 159-96 in favour of Bayern Munich.
  • Borussia Dortmund's last home win against Bayern Munich was in 2019.
  • Last season's matches: 0-4 (Borussia Dortmund at home) and 0-2 (Bayern Munich at home).
  • In Bundesliga, Borussia Dortmund have 6 successive home wins.
  • Bayern Munich have a winning streak of 5 matches in Bundesliga.
  • Did you know that Borussia Dortmund scores 32% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Bayern Munich scores 19% of their goals between the minutes 46-60?
  • Borussia Dortmund have won 12 home matches in a row.
  • Borussia Dortmund haven't lost in any of their last 14 home matches.
  • Bayern Munich have a winning streak of 7 matches.
  • Bayern Munich have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Borussia Dortmund have received 3 red cards this season. This is the highest number in Bundesliga.
  • Borussia Dortmund haven't scored in 0 of their 6 home matches in Bundesliga this season.
  • Bayern Munich haven't scored in 0 of their 6 away matches in Bundesliga this season.
  • Borussia Dortmund's home record this season: 6-0-0.
  • Bayern Munich's away record this season: 5-1-0.
  • Serhou Guirassy is Borussia Dortmund's top scorer with 6 goals. Harry Kane has scored 14 times for Bayern Munich.
  • Ramy Bensebaini has more yellow cards (5) than any other player at Borussia Dortmund. Dayot Upamecano has collected 3 for Bayern Munich.
  • Bayern Munich have kept a clean sheet in 7 matches in a row.
  • Bayern Munich have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Borussia Dortmund wins 1st half in 46% of their matches, Bayern Munich in 51% of their matches.
  • Borussia Dortmund wins 46% of halftimes, Bayern Munich wins 51%.
  • The winner of their last meeting was Borussia Dortmund.
  • On their last meeting Borussia Dortmund won by 2 goals.
  • When Borussia Dortmund leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When Bayern Munich leads 0-1 away, they win in 68% of their matches.
  • When Borussia Dortmund is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Bayern Munich is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Bundesliga, Bayern Munich has better performance than Borussia Dortmund.
  • Bayern Munich's performance of the last 5 matches is better than Borussia Dortmund's.
  • Bayern Munich have lost just 1 of their last 5 games against Borussia Dortmund (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Borussia Dortmund won 1, Bayern Munich won 3, 1 draws.
  • Bayern Munich have lost just 1 of their last 5 Bundesliga games against Borussia Dortmund.
  • Borussia Dortmund have won just 1 of their last 5 Bundesliga games against Bayern Munich.
  • Borussia Dortmund scores 1.4 goals in a match against Bayern Munich and Bayern Munich scores 2.6 goals against Borussia Dortmund (on average).
  • Average number of goals in meetings between Borussia Dortmund and Bayern Munich is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Borussia Dortmund and Bayern Munich is 1.8.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Borussia Dortmund scores 2.48 goals when playing at home and Bayern Munich scores 2.76 goals when playing away (on average).
  • Borussia Dortmund have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Особисті зустрічі
Боруссія
11
Перемог
42
Ігор
24
Перемог
Баварія
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
30.03.2024 - 19:30 Баварія 0 - 2 Завершено Боруссія
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
04.11.2023 - 19:30 Боруссія 0 - 4 Завершено Баварія
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
01.04.2023 - 19:30 Баварія 4 - 2 Завершено Боруссія
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
08.10.2022 - 19:30 Боруссія 2 - 2 Завершено Баварія
Останні матчі - Боруссія
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
27.11.2024 - 22:00 Динамо 0 - 3 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
23.11.2024 - 16:30 Боруссія 4 - 0 Завершено Фрайбург В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
09.11.2024 - 16:30 Майнц 3 - 1 Завершено Боруссія П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.11.2024 - 22:00 Боруссія 1 - 0 Завершено Штурм В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
02.11.2024 - 19:30 Боруссія 2 - 1 Завершено РБ Лейпциг В
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Останні матчі - Баварія
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
26.11.2024 - 22:00 Баварія 1 - 0 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
22.11.2024 - 21:30 Баварія 3 - 0 Завершено Аугсбург В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
09.11.2024 - 16:30 Санкт-Паулі 0 - 1 Завершено Баварія В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
06.11.2024 - 22:15 Баварія 1 - 0 Завершено Бенфіка В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
02.11.2024 - 16:30 Баварія 3 - 0 Завершено Уніон В
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Головні події
33'
Kane, Harry
Вийшов: Томас Мюллер
ГООЛ! Gittens, Jamie
27'
Anton, Waldemar
Вийшов: Ніклас Зюле
17'
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Боруссія
36%
Нічия
29%
Баварія
36%
Склади команд
1
Kobel, Gregor
5
Bensebaini, Ramy
4
Schlotterbeck, Nico
3
Anton, Waldemar
26
Ryerson, Julian
13
Паскаль Гросс
8
Nmecha, Felix
20
Sabitzer, Marcel
43
Gittens, Jamie
9
Guirassy, Serhou
14
Beier, Maximilian
1
Мануель Нойєр
27
Конрад Лаймер
2
Upamecano, Dayot
3
Min-jae, Kim
19
Davies, Alphonso
6
Kimmich, Joshua
8
Леон Горецка
10
Лерой Сане
42
Musiala, Jamal
39
Tel, Mathys
9
Kane, Harry
Стартовий склад
  • 43
    Gittens, Jamie
    Форвард
    27
  • 9
    Guirassy, Serhou
    Форвард
  • 14
    Beier, Maximilian
    Форвард
  • 13
    Паскаль Гросс
    Півзахисник
  • 8
    Nmecha, Felix
  • 20
    Sabitzer, Marcel
  • 5
    Bensebaini, Ramy
  • 4
    Schlotterbeck, Nico
  • 3
    Anton, Waldemar
    Захисник
    17
  • 26
    Ryerson, Julian
  • 1
    Kobel, Gregor
    Воротар
  • 9
    Kane, Harry
    33
  • 10
    Лерой Сане
    Півзахисник
  • 42
    Musiala, Jamal
    Півзахисник
  • 39
    Tel, Mathys
    Форвард
  • 6
    Kimmich, Joshua
    Захисник
  • 8
    Леон Горецка
    Півзахисник
  • 27
    Конрад Лаймер
    Півзахисник
  • 2
    Upamecano, Dayot
    Захисник
  • 3
    Min-jae, Kim
    Захисник
  • 19
    Davies, Alphonso
    Півзахисник
  • 1
    Мануель Нойєр
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Шахин, Нури
  • Компани, Венсан
Статистика матчу
43%
Володіння м'ячем
57%
1
Удари в отвір
2
1
Блоковано ударів
2
4
Штрафні
1
Кутові
1
Офсайди
1
2
Сейви
1
Фоли
3
Трансляція
42'
Небезпечний момент
Гірассі отримав м'яч у карному майданчику, обіграв Лаймера і пробив у падінні, але відправив м'яч вище воріт
41'
Останні хвилини темп гри впав і команди намагаються йти в атаки більш обережно
38'
Небезпечний момент
Забітцер увірвався у штрафний і намагався прокинути м'яч повз Ноєра, проте Мануель стрибнув у ноги супернику і забрав м'яч у руки
37'
Непогане закидання з правого флангу і Мюллер зумів виграти верхову боротьбу перед воротами, проте удар вийшов невдалим і Кобель спокійно забрав м'яч у руки
33'
Заміна
Все ж таки Кейн покинув поле і Венсан Компані йому на заміну випустив Мюллера
32'
Невеличка пауза у грі. Кейн присів на газон і попросив лікарів вийти на поле. Поки невідомо чи зможе він продовжити матч
30'
На куражі чорно-жовті продовжують атакувати, але наразі суперники чудово захищаються
27'
Гоооол!!!
ГОЛ! Байно-Гіттенс відкриває рахунок! Сам створив момент і сам забив! Атака зародилася поблизу воріт господарів, Шлоттербек віддав передачу на Гіттенса в центральній частині, якого накривав Лаймер, але Джеймі прокинув м'яч повз нього, прорвався флангом, добіг до воріт і потужним ударом повз Ноєра заколотив м'яч у сітку! Рахунок стає 1:0 на користь Боруссії Дортмунд
24'
Мюнхенці взяли невеличку паузу і дозволили суперникам перехопити ініціативу
21'
Небезпечний момент
Ріерсон виконав простріл з правого флангу і м'яч прилетів до Гірассі у карний майданчик, який пробив, але Упамекано зумів заблокувати удар
20'
Темп гри помітно знизився і тепер команди шукають варіанти розвитку позиційних атак
17'
Заміна
Нурі Шахін вимушений провести заміну і замість травмованого Антона на полі з'явився Зюле
16'
Невеличка пауза у грі. Антон присів на газон і попросив лікарів вийти на поле. Здається, він не зможе продовжити матч
15'
Непогану атаку створили господарі, проте передача з лівого флангу вийшла невдалою і суперники заволоділи м'ячем
11'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили гості і після розіграшу та серії передач Горецка пробивав з району півкола штрафного, але влучив у Кімміха, який перебував у положенні поза грою
10'
Сане прорвався правим флангом, наблизився до карного майданчику і виконав простріл, але влучив в суперника і м'яч полетів за межі поля
8'
Небезпечний момент
Мусіала заробив стандарт на лівому фланзі поблизу карного майданчику і Кімміх виконав простріл на ближню стійку, але суперники вибили м'яч
7'
Небезпечний момент
Сане пробив з району півкола штрафного майданчику і Кобель встиг зреагувати і відбив м'яч
5'
Баварці доволі активно розпочали матч і намагаються швидко вийти в атаку, а Джмелі в свою чергу прагнуть заспокоїти гру
3'
Лаймер прорвався правим флангом і виконав простріл, проте суперники зуміли перехопити передачу
2'
Небезпечний момент
Кім зумів перехопити м'яч перед чужим карним майданчиком, але вирішив не пробивати і віддав передачу на Мусіалу, а суперники вибили м'яч з ніг Джамала
1'
Свисток
Свен Яблонскі дає стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Свен Яблонскі
Головний тренер Баварії Мюнхен: Венсан Компані
На лаві запасних: Азну, Бое, Геррейро, Даєр, Коман, Мюллер, Олісе, Перец, Ібрагімович
Інфо
Стартовий склад Баварії Мюнхен (4-2-3-1): Ноєр - Девіс, Кім, Упамекано, Лаймер - Горецка, Кімміх - Тель, Мусіала, Сане - Кейн
Головний тренер Боруссії Дортмунд: Нурі Шахін
На лаві запасних: Азхіл, Дюранвіль, Зюле, Кабар, Кемпбелл, Коуту, Мален, Маєр, Рейна
Інфо
Стартовий склад Боруссії Дортунд (4-2-3-1): Кобель - Бенсабаїні, Шлоттербек, Антон, Ріерсон - Нмеча, Гросс - Байно-Гіттенс, Забітцер, Баєр - Гірассі
Напередодні матчу Боруссія Дортмун займає шосту сходинку турнірної таблиці, але три команди з п'яти вже провели свої поєдинки поточного туру. Відставання від лідера складає десять очок. Баварія Мюнхен очолює турнірну таблицю жодного разу не програвши у поточному сезоні. Відрив від найближчого переслідувача складає шість очок
Матч пройде у Дортмунді на Сігнал Ідуна Парк та розпочнеться о 19:30 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу дванадцятого туру німецької Бундеслгіги, в якому Боруссія Дортмунд прийме у гостях Баварію Мюнхен
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Анонс матчу "Боруссія" - "Баварія" 30.11.2024, Чемпіонат Німеччини

Протистояння між командою "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Баварія" (Мюнхен) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Німеччини 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сигнал Идуна Парк.

Дата проведення матчу: 30.11.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Боруссія" (Дортмунд) та командою "Баварія" (Мюнхен):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Боруссія", тоді як команда "Баварія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Баварія" та "Боруссія" у попередньому футбольному матчі 30.03.2024 закінчилось з рахунком: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Шахин, Нури и Компани, Венсан розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Боруссія" - "Баварія" можна подивитися 30.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Німеччини. Текстову трансляцію матчу "Боруссія" - "Баварія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)
Рік заснування "Боруссія" (Дортмунд): 1909
Країна: Германия
Тренер: Эдин Терзич

Попередній матч команди "Боруссія" був зіграний проти Динамо - 27.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Боруссія".

Команда гостей

Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Бавария" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Томас Тухель

Минулий матч команди "Баварія" був зіграний проти "Парі Сен-Жермен" - 26.11.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Слідкуйте за результатами матчу "Боруссія" - "Баварія" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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