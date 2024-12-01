Ліверпуль - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Энфилд.
Дата проведення матчу: 01.12.2024
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь між "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):
Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Ліверпуль" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 10.03.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Минулий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Реал - 27.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Попередній матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Феєноорд - 26.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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