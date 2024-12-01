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Ліверпуль - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 01 грудня 2024, 18:00 - Энфилд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Крис Кавана
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Сіті
Манчестер
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Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
36%
Нічия
32%
Манчестер Сіті
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Manchester City when Liverpool FC is playing at home is 1-0. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Manchester City is 1-1. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 28 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 18 times, there have been 8 draws while Manchester City have won 2 times. The goal difference is 56-29 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 64 meetings, Liverpool FC have won 28 times, there have been 23 draws while Manchester City have won 13 times. The goal difference is 103-86 in favour of Liverpool FC.
  • Last season's matches: 1-1 (Liverpool FC at home) and 1-1 (Manchester City at home).
  • In Premier League, Liverpool FC have 4 successive home wins.
  • Manchester City have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Liverpool FC scores 25% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Manchester City scores 32% of their goals between the minutes 76-90?
  • Liverpool FC have a winning streak of 6 matches.
  • Liverpool FC haven't lost in their last 15 games.
  • Liverpool FC have won 8 home matches in a row.
  • Manchester City have lost 5 matches in a row.
  • Manchester City have lost 4 away matches in a row.
  • When playing at home, Liverpool FC have not lost to Manchester City in their last 3 encounters.
  • Liverpool FC haven't scored in 1 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 0 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Mohamed Salah is Liverpool FC's top scorer with 10 goals. Erling Haaland has scored 12 times for Manchester City.
  • Mohamed Salah has assisted the most goals for Liverpool FC with 6. Bernardo Silva is Manchester City's biggest assister (3).
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 15 consecutive matches.
  • Manchester City have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 50% of their matches, Manchester City in 53% of their matches.
  • Liverpool FC wins 50% of halftimes, Manchester City wins 53%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 62% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Manchester City.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Liverpool FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 1, Manchester City won 2, 2 draws.
  • Liverpool FC scores 1.2 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 1.8 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Manchester City is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Manchester City is 1.2.
  • Liverpool FC scores 2.55 goals when playing at home and Manchester City scores 2.43 goals when playing away (on average).
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Manchester City haven't won in their last 6 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
13
Перемог
33
Ігор
9
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.03.2024 - 17:45 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 14:30 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.04.2023 - 14:30 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Ліверпуль
Кубок англійської ліги 2022/2023
22.12.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 2 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Ліверпуль
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
27.11.2024 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Реал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
24.11.2024 - 16:00 Саутгемптон 2 - 3 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.11.2024 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Астон Вілла В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.11.2024 - 22:00 Ліверпуль 4 - 0 Завершено Байєр В
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 17:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
26.11.2024 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 3 Завершено Феєноорд Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.11.2024 - 19:30 Манчестер Сіті 0 - 4 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.11.2024 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.11.2024 - 22:00 Спортинг 4 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
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Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
36%
Нічия
32%
Манчестер Сіті
32%
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - "Манчестер Сіті"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Манчестер Сіті йде п'ятим із 7 перемогами, 2 нічиїми та 3 поразками — 23 очки.
Інфо
Ліверпуль іде першим із 10 перемогами, 1 нічиєю та 1 поразкою — 31 очок.
Запасні: Едерсон, Карсон, Гвардіол, Гріліш, Де Брюйне, О’Райлі, Макейті, Доку, Савіо.
Манчестер Сіті: Ортега — Вокер, Діаш, Аканджі, Аке — Льюїс, Гюндоган — Сілва, Фоден, Нунес — Голанд.
Запасні: Ярош, Девіс, Кванса, Ендо, Джонс, Елліотт, Мортон, Ньйоні, Нуньєс.
Ліверпуль: Келлегер — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Діас — Гакпо.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Кріс Кавана (Манчестер, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 13-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Енфілд (Ліверпуль, Англія) зіграють Ліверпуль та Манчестер Сіті.
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Анонс матчу "Ліверпуль" - "Манчестер Сіті" 01.12.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 01.12.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Ліверпуль" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 10.03.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Манчестер Сіті" можна подивитися 01.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Минулий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти Реал - 27.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Попередній матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Феєноорд - 26.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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