Челсі - Астон Вілла онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Стэмфорд Бридж.
Дата проведення матчу: 01.12.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між "Челсі" (Лондон) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем):
Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Астон Вілла" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 27.04.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Maresca, Enzo и Унаи Эмери розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино
Минулий матч команди "Челсі" був зіграний проти "Гайденгайм" - 28.11.2024, у рамках турніру Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".
Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)
Рік заснування "Астон Вилла" (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери
Минулий матч команди "Астон Вілла" був зіграний проти Ювентус - 27.11.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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