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Челсі - Астон Вілла онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 01 грудня 2024, 15:30 - Стэмфорд Бридж
Головний суддя: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
1 - 0
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35'
Астон Вілла
Бирмингем
Хід матчу
7' Jackson, Nicolas
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
30%
Нічия
40%
Астон Вілла
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Aston Villa is 1-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 31 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 17 times, there have been 8 draws while Aston Villa have won 6 times. The goal difference is 59-29 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 64 meetings, Chelsea FC have won 32 times, there have been 16 draws while Aston Villa have won 16 times. The goal difference is 106-60 in favour of Chelsea FC.
  • Last season's matches: 0-1 (Chelsea FC at home) and 2-2 (Aston Villa at home).
  • Did you know that Chelsea FC scores 26% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Aston Villa scores 32% of their goals between the minutes 76-90?
  • Chelsea FC haven't lost in their last 5 games.
  • Chelsea FC haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • Aston Villa haven't won in their last 7 games.
  • Aston Villa have lost 3 away matches in a row.
  • Chelsea FC haven't scored in 1 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • Aston Villa haven't scored in 1 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Cole Palmer has assisted the most goals for Chelsea FC with 5. Youri Tielemans is Aston Villa's biggest assister (4).
  • A year ago, Chelsea FC were number 10 in the table with 16 points. Now they are number 3 with 22 points.
  • Aston Villa have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 40% of their matches, Aston Villa in 29% of their matches.
  • Chelsea FC wins 40% of halftimes, Aston Villa wins 29%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 82% of their matches.
  • When Aston Villa leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 27% of their matches.
  • When Aston Villa is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Aston Villa.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Aston Villa's.
  • Aston Villa have lost just 1 of their last 5 games against Chelsea FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 1, Aston Villa won 2, 2 draws.
  • Chelsea FC scores 1 goals in a match against Aston Villa and Aston Villa scores 1.2 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Aston Villa is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Aston Villa is 1.
  • Chelsea FC scores 2.57 goals when playing at home and Aston Villa scores 1.36 goals when playing away (on average).
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
12
Перемог
23
Ігор
5
Перемог
Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.04.2024 - 22:00 Астон Вілла 2 - 2 Завершено Челсі
Кубок Англії 2023/2024
07.02.2024 - 22:00 Астон Вілла 1 - 3 Завершено Челсі
Кубок Англії 2023/2024
26.01.2024 - 21:45 Челсі 0 - 0 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.09.2023 - 16:00 Челсі 0 - 1 Завершено Астон Вілла
Останні матчі - Челсі
Ліга конференцій 2024/2025
28.11.2024 - 19:45 Гайденгайм 0 - 2 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.11.2024 - 14:30 Лестер Сіті 1 - 2 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
10.11.2024 - 18:30 Челсі 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Ліга конференцій 24-26
07.11.2024 - 22:00 Челсі 8 - 0 Завершено Ноа В
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.11.2024 - 18:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Челсі Н
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Останні матчі - Астон Вілла
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
27.11.2024 - 22:00 Астон Вілла 0 - 0 Завершено Ювентус Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.11.2024 - 17:00 Астон Вілла 2 - 2 Завершено Крістал Пелес Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.11.2024 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Астон Вілла П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
06.11.2024 - 19:45 Брюгге 1 - 0 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.11.2024 - 16:00 Тоттенхем 4 - 1 Завершено Астон Вілла П
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Головні події
ГООЛ! Jackson, Nicolas
7'
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
30%
Нічия
40%
Астон Вілла
30%
Склади команд
1
Sanchez, Robert
3
Cucurella, Marc
6
Colwill, Levi
29
Fofana, Wesley
25
Caicedo, Moises
8
Fernandez, Enzo
45
Lavia, Romeo
7
Neto, Pedro
20
Palmer, Cole
19
Sancho, Jadon
15
Jackson, Nicolas
23
Martinez, Emiliano
2
Cash, Matty
4
Konsa, Ezri
14
Torres, Pau
12
Люка Дінь
44
Kamara, Boubacar
8
Юрі Тілеманс
7
McGinn, John
27
Rogers, Morgan
19
Philogene, Jaden
11
Watkins, Ollie
Стартовий склад
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Півзахисник
    7
  • 7
    Neto, Pedro
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
  • 19
    Sancho, Jadon
    Півзахисник
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 45
    Lavia, Romeo
    Півзахисник
  • 3
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 6
    Colwill, Levi
    Захисник
  • 29
    Fofana, Wesley
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 1
    Sanchez, Robert
    Воротар
  • 11
    Watkins, Ollie
  • 7
    McGinn, John
    Півзахисник
  • 27
    Rogers, Morgan
  • 19
    Philogene, Jaden
    Форвард
  • 44
    Kamara, Boubacar
  • 8
    Юрі Тілеманс
    Півзахисник
  • 2
    Cash, Matty
    Півзахисник
  • 4
    Konsa, Ezri
  • 14
    Torres, Pau
    Захисник
  • 12
    Люка Дінь
    Захисник
  • 23
    Martinez, Emiliano
Запасні гравці
Тренери
  • Maresca, Enzo
  • Унаи Эмери
Статистика матчу
3
Штрафні
9
7
Фоли
3
61%
Володіння м'ячем
39%
4
Удари в отвір
1
1
Удари повз
1
2
Офсайди
1
Сейви
3
1
Блоковано ударів
Трансляція
33'
Багато помиляються у простих ситуаціях футболісти "Астон Вілли".
29'
У ці хвилини максимально мало подій, які можна описувати. За рахунком грають впевнено господарі поля.
26'
Небезпечний момент
Палмер пробивав потужно після розіграшу вільного удару, але його удар парирував голкіпер гостей.
24'
Небезпечний момент
Самі собі привозять проблеми гості. Пау Торрес відпасував назад в руки Мартінесу і це вільний удар.
23'
Досить повільний темп зустрічі у ці хвилини. "Челсі" грає першим номером, але вони не ризикують, адже розуміють ціну помилки.
20'
Інфо
Господарі 56% ігрового часу володіють м'ячем, а гості - 44%. Поки що обидві команди по два рази пробили по воротам.
17'
Зараз більше грають першим номером гості, але з просуванням м'яча вперед у них відчуваються суттєві проблеми.
14'
Нету змістився з флангу в центр і вирішив пробити з-за меж штрафної, але влучити у площину воріт португалець не зміг.
12'
Варто відзначити високий пресинг господарів поля. У футболістів "Астон Вілли" суттєві проблеми з виходом в атаку.
10'
Джейден Філоджен-Бідас отримав пошкодження. Пауза у нашому протистоянні. Темп гри не високий поки що.
8'
Гоооол!!!
Перша акцентована атака і відразу гол. Після прострілу Кукурелья переправив м'яч у сітку з декількох метрів Джексон - 1:0.
7'
Гравці "Челсі" зараз перехопили ініціативу, але і у них відчуваються суттєві проблеми у позиційній грі.
5'
Футболісти "Астон Вілли" намагаються більше грати першим номером, але у них мало що виходить. Господарі грають уважно у захисті.
3'
На перших хвилинах багато боротьби, але поки що без просування вперед. Йде боротьба за ініціативу.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
"Астон Вілла" (стартовий склад): Мартінес - Воткінс, Дінь, Камара, Кеш, Конса, Макгінн, Роджерс, Торрес, Тілеманс, Філоджен-Бідас
Інфо
Українець Михайло Мудрик залишився у запасі!
Інфо
"Челсі" (стартовий склад): Санчес - Джексон, Кайседо, Колвілл, Кукурелья, Лавія, Нету, Палмер, Санчес, Фофана, Фернандес
Інфо
В останніх трьох особистих зустрічах одного разу переміг "Челсі", а ще два матчі завершилися внічию.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу 13-го туру АПЛ, в якому "Челсі" прийматиме "Астон Віллу". Гра розпочнеться о 15:30.
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Анонс матчу "Челсі" - "Астон Вілла" 01.12.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 01.12.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Челсі" (Лондон) та командою "Астон Вілла" (Бирмингем):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Астон Вілла" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 27.04.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Maresca, Enzo и Унаи Эмери розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - "Астон Вілла" можна подивитися 01.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - "Астон Вілла", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Минулий матч команди "Челсі" був зіграний проти "Гайденгайм" - 28.11.2024, у рамках турніру Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)
Рік заснування "Астон Вилла" (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери

Минулий матч команди "Астон Вілла" був зіграний проти Ювентус - 27.11.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Челсі" - "Астон Вілла" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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