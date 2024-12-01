Челсі - Астон Вілла онлайн трансляція матчу

01.12.2024 в 10:42 Челсі – Астон Вілла. Анонс та прогноз матчу 13-го туру АПЛ на 01.12.2024 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "Челсі" та "Астон Віллою" у рамках чемпіонату Англії