Манчестер Юнайтед - Евертон онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Евертон 01.12.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 01.12.2024

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Евертон (Ливерпуль):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Евертон у попередньому футбольному матчі 09.03.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Рубен Аморим и Шон Дайч розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Країна: Англия

Тренер: Эрик тен Хаг



Минулий поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Буде-Глімт - 28.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Шон Дайч



Минулий матч команди Евертон був зіграний проти Брентфорд - 23.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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