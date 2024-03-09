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Манчестер Юнайтед - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 01 грудня 2024, 15:30 - Олд Траффорд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Джон Брукс
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 - 0
Оновити
35'
Евертон
Ливерпуль
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Хід матчу
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
41%
Нічия
29%
Евертон
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester United and Everton FC when Manchester United is playing at home is 2-0. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester United and Everton FC is 2-0. 13 matches have ended with this result.
  • During the last 34 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 24 times, there have been 9 draws while Everton FC have won 1 times. The goal difference is 71-23 in favour of Manchester United.
  • During the last 69 meetings, Manchester United have won 45 times, there have been 15 draws while Everton FC have won 9 times. The goal difference is 129-59 in favour of Manchester United.
  • Everton FC's last away win against Manchester United was in 2013.
  • Last season Manchester United won both games against Everton FC (2-0 at home and 3-0 away).
  • Did you know that Manchester United scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Everton FC scores 40% of their goals between the minutes 46-60?
  • Manchester United haven't lost in their last 6 games.
  • Manchester United haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • Everton FC haven't won in their last 4 games.
  • Everton FC haven't won any of their last 5 games against Manchester United.
  • When playing at home, Manchester United have not lost to Everton FC in their last 13 encounters.
  • Manchester United haven't scored in 2 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 3 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Alejandro Garnacho is Manchester United's top scorer with 3 goals. Dwight McNeil has scored 3 times for Everton FC.
  • Manchester United have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Everton FC have not managed to score in their last 3 matches.
  • Manchester United wins 1st half in 35% of their matches, Everton FC in 22% of their matches.
  • Manchester United wins 35% of halftimes, Everton FC wins 22%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 2 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 73% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 40% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Everton FC.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • Everton FC has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • Manchester United have lost just 0 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 5, Everton FC won 0, 0 draws.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United scores 2.4 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 0.4 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Everton FC is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Everton FC is 1.8.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Manchester United scores 2.04 goals when playing at home and Everton FC scores 0.88 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Manchester United were number 6 in the table with 21 points. Now they are number 12 with 16 points.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Manchester United have won 3 home matches in a row.
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
15
Перемог
28
Ігор
6
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
09.03.2024 - 14:30 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.11.2023 - 18:30 Евертон 0 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 14:30 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Евертон
Кубок Англії 2022/2023
06.01.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Евертон
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
28.11.2024 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершено Буде-Глімт В
Чемпіонат Англії 2024/2025
24.11.2024 - 18:30 Ипсвич Таун 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
10.11.2024 - 16:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Лестер Сіті В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
07.11.2024 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено ПАОК В
Чемпіонат Англії 2024/2025
03.11.2024 - 18:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Челсі Н
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.11.2024 - 17:00 Евертон 0 - 0 Завершено Брентфорд Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.11.2024 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 0 - 0 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 17:00 Саутгемптон 1 - 0 Завершено Евертон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.10.2024 - 19:30 Евертон 1 - 1 Завершено Фулгем Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.10.2024 - 17:23 Ипсвич Таун 0 - 2 Завершено Евертон В
Показати більше
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
41%
Нічия
29%
Евертон
29%
Склади команд
24
Андре Онана
6
Martinez, Lisandro
4
De Ligt, Matthijs
3
Mazraoui, Noussair
20
Dalot, Diogo
37
Mainoo, Kobbie
18
Карлос Каземiро
16
Diallo, Amad
10
Rashford, Marcus
8
Fernandes, Bruno
11
Zirkzee, Joshua
1
Джордан Пікфорд
18
Young, Ashley
6
Tarkowski, James
32
Branthwaite, Jarrad
19
Віталій Миколенко
16
Абдулайе Дукуре
27
Gueye, Idrissa Gana
29
Lindstrom, Jesper
7
McNeil, Dwight
10
Ndiaye, Iliman
14
Beto
Стартовий склад
  • 11
    Zirkzee, Joshua
    Форвард
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 37
    Mainoo, Kobbie
    Півзахисник
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 16
    Diallo, Amad
    Форвард
  • 6
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 4
    De Ligt, Matthijs
  • 3
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
  • 14
    Beto
  • 29
    Lindstrom, Jesper
    Півзахисник
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 10
    Ndiaye, Iliman
    Півзахисник
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
  • 27
    Gueye, Idrissa Gana
    Півзахисник
  • 18
    Young, Ashley
    Півзахисник
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Рубен Аморим
  • Шон Дайч
Статистика матчу
1
Удари в отвір
1
1
Сейви
1
70%
Володіння м'ячем
30%
1
Удари повз
2
1
Блоковано ударів
1
5
Штрафні
4
1
Кутові
1
1
Офсайди
1
3
Фоли
4
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" - Евертон
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
25'
20'
Небезпечний момент
Бету вирвався сам на сам із Онана, обвів його та спрямував мʼяч у бік воріт. Оскільки кут був гострий, влучити було складно. Та й захисники встигали підстрахувати.
19'
Офсайд
Рашфорда вивели на ворота передачею з глибини, щоправда лайнсмен здійняв прапорець по завершенню епізоду.
15'
Ндіає заробив для своєї команди кутовий, скористатися ним не вдалося.
11'
Бету увійшов до штрафного і завдав удару, влучив в одного із захисників.
7'
Далот був близький до того, щоб вийти віч-на-віч під гострим кутом, але Брентвейт у підкаті завадив цьому.
3'
Мейну пробив з-за штрафного, Пікфорд із другої спроби забрав мʼяч до рук.
3'
Брентвейт виніс мʼяч на кутовий після прострілу з лівого флангу.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Джон Брукс.
Інфо
Стартовий склад Манчестер Юнайтед: Онана — Мартінес, де Лігт, Мазраві — Далот, Мейну, Каземіро, Діалло — Рашфорд, Фернандеш (к) — Зіркзе. Головний тренер — Рубен Аморім.
Інфо
Стартовий склад Евертона: Пікфорд — Миколенко, Брентвейт, Тарковскі (к), Янг — Гує, Дукуре — Ндіає, Макніл, Ліндстрем — Бету. Головний тренер — Шон Дайч.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 13-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед – Евертон.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Евертон 01.12.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 01.12.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Евертон (Ливерпуль):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Евертон у попередньому футбольному матчі 09.03.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Рубен Аморим и Шон Дайч розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Евертон можна подивитися 01.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Минулий поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Буде-Глімт - 28.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Минулий матч команди Евертон був зіграний проти Брентфорд - 23.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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