Реал - Хетафе онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Реал (Мадрид) та командою Хетафе (Хетафе) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сантьяго Бернабеу.
Дата проведення матчу: 01.12.2024
Час початку матчу: 17:15
Історія протистоянь між клубами Реал (Мадрид) та командою Хетафе (Хетафе):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Хетафе залишилася з поразкою . Зіткнення Хетафе та Реал у попередньому футбольному матчі 01.02.2024 закінчилось з рахунком: 0:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Хосе Бордалас розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Минулий поєдинок команди Реал був зіграний проти "Ліверпуль" - 27.11.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".
Назва: Хетафе (Хетафе)
Рік заснування Хетафе (Хетафе): 1983
Країна: Испания
Тренер: Хосе Бордалас
Минулий матч команди Хетафе був зіграний проти Вальядолід - 22.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Хетафе.
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