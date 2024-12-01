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Реал - Хетафе онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 01 грудня 2024, 17:15 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Эрнандес, Алехандро Хосе Эрнандес
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
0 - 0
Оновити
31'
Хетафе
Хетафе
Дивитись трансляцію
Хід матчу
11' Nyom, Allan
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Реал
42%
Нічия
33%
Хетафе
25%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and Getafe CF when Real Madrid is playing at home is 2-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 20 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 18 times, there have been 1 draws while Getafe CF have won 1 times. The goal difference is 55-13 in favour of Real Madrid.
  • During the last 39 meetings, Real Madrid have won 29 times, there have been 4 draws while Getafe CF have won 6 times. The goal difference is 87-29 in favour of Real Madrid.
  • Getafe CF's last away win against Real Madrid was in 2008.
  • Last season Real Madrid won both games against Getafe CF (2-1 at home and 2-0 away).
  • Did you know that Real Madrid scores 39% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Getafe CF scores 40% of their goals between the minutes 76-90?
  • Getafe CF haven't won any of their last 9 away matches.
  • Getafe CF haven't won any of their last 5 games against Real Madrid.
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to Getafe CF in their last 16 encounters.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 7 home matches in LaLiga this season.
  • Getafe CF haven't scored in 3 of their 6 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 6-0-1.
  • Getafe CF's away record this season: 0-2-4.
  • Vinicius Junior is Real Madrid's top scorer with 8 goals. Mauro Arambarri has scored 4 times for Getafe CF.
  • A year ago, Getafe CF were number 8 in the table with 19 points. Now they are number 15 with 13 points.
  • Real Madrid wins 1st half in 39% of their matches, Getafe CF in 21% of their matches.
  • Real Madrid wins 39% of halftimes, Getafe CF wins 21%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 2 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When Getafe CF leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 66% of their matches.
  • When Getafe CF is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Getafe CF.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Getafe CF's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against Getafe CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 5, Getafe CF won 0, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Getafe CF.
  • Getafe CF have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 1.6 goals in a match against Getafe CF and Getafe CF scores 0.2 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Getafe CF is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Getafe CF is 0.8.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Real Madrid scores 2.66 goals when playing at home and Getafe CF scores 1.05 goals when playing away (on average).
  • Getafe CF's performance of the last 5 matches is better than Real Madrid's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
19
Перемог
24
Ігор
2
Перемог
Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
01.02.2024 - 22:00 Хетафе 0 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.09.2023 - 17:15 Реал 2 - 1 Завершено Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.05.2023 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершено Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.10.2022 - 22:00 Хетафе 0 - 1 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
27.11.2024 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
09.11.2024 - 15:00 Реал 4 - 0 Завершено Осасуна В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.11.2024 - 22:00 Реал 1 - 3 Завершено Мілан П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
26.10.2024 - 22:00 Реал 0 - 4 Завершено Барселона П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.10.2024 - 22:00 Реал 5 - 2 Завершено Боруссія В
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Останні матчі - Хетафе
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.11.2024 - 22:00 Хетафе 2 - 0 Завершено Вальядолід В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
10.11.2024 - 19:30 Хетафе 0 - 1 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
04.11.2024 - 22:00 Сельта 1 - 0 Завершено Хетафе П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
27.10.2024 - 17:15 Хетафе 1 - 1 Завершено Валенсія Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
20.10.2024 - 19:30 Вільярреал 1 - 1 Завершено Хетафе Н
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Новини команд
Головні події
11'
Nyom, Allan
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Реал
42%
Нічия
33%
Хетафе
25%
Склади команд
1
Тібо Куртуа
20
Garcia, Francisco
22
Антоніо Рюдігер
35
Asencio, Raul
17
Лукас Васкес
5
Bellingham, Jude
19
Данiель Себальос
8
Федеріко Вальверде
21
Diaz, Brahim
9
Кіліан Мбаппе
11
Rodrygo
13
Soria, David
21
Iglesias, Juan
22
Duarte, Domingos
15
Alderete, Omar
4
Berrocal, Juan
16
Rico, Diego
12
Nyom, Allan
5
Milla, Luis
8
Arambarri, Mauro
17
Perez, Carles
18
Rodriguez, Alvaro
Стартовий склад
  • 21
    Diaz, Brahim
    Півзахисник
  • 9
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 19
    Данiель Себальос
    Півзахисник
  • 8
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 20
    Garcia, Francisco
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 35
    Asencio, Raul
    Захисник
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
  • 18
    Rodriguez, Alvaro
    Форвард
  • 12
    Nyom, Allan
    Захисник
    11
  • 5
    Milla, Luis
    Півзахисник
  • 8
    Arambarri, Mauro
    Півзахисник
  • 17
    Perez, Carles
  • 21
    Iglesias, Juan
    Захисник
  • 22
    Duarte, Domingos
    Захисник
  • 15
    Alderete, Omar
    Захисник
  • 4
    Berrocal, Juan
  • 16
    Rico, Diego
    Захисник
  • 13
    Soria, David
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Хосе Бордалас
Статистика матчу
7
Штрафні
1
1
Фоли
7
1
Удари повз
1
ЖК
1
2
Кутові
1
Удари в отвір
1
1
Сейви
LIVE
Трансляція матчу Реал - Хетафе
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
23'
Півтайму минуло. Явна перевага Реала, ось тільки моментів поки зовсім немає
22'
Мбаппе в атаці на фланзі хапався за все що завгодно: шию, футболку суперника... А коли суддя свиснув фол, Кіліан висловлює щире здивування
20'
Ну а Анчелотті на брівці дуже незадоволений. Є претензії у тренера Реала до своїх підопічних
18'
Гетафе намагається грати за своєю структурою, щільно граючи в обороні, але вже високо не пресингує, як це було на початку матчу
16'
Піддавлює Реал... Гетафе останні хвилин 5 не може вийти зі своєї половини
14'
Ще один кутовий подали мадридці. Але знову без наслідків
12'
Жовта картка
Цікаво... Після кутового Реала Ньом отримав жовту. Але не за фол, а за те, що щось висловлював судді, який говорив, що потрібно грати акуратніше
10'
Васкес прострілив із флангу - ніхто не дотягнувся. Поступово Реал прибирає ініціативу
8'
Ось Родріго з флангу увійшов у штрафну, уткнувся в Ріко, впав, дивиться на рефері, але той абсолютно не реагує
7'
Загалом, початок матчу в нас доволі спокійний. Якщо судити за мірками Іспанії, а не УПЛ
4'
Першу цікаву атаку провели гості - хороший простріл пройшов із флангу, але ніхто на нього не встиг. Але було потенційно небезпечно
3'
Гетафе доволі активно включився в боротьбу і пробує високо пресингувати. Таке часто буває на перших хвилинах
1'
Свисток
Але все-таки поїхали, матч розпочався!
Затримується у нас початок матчу з невідомих причин...
Інфо
Стартовий склад Гетафе: Сорія, Іглесіас, Дуарте, Альдерете, Ньом, Мілья, Арамбаррі, Уче, Сайоль, Родрігес
Андрій Лунін у запасі на матч
Інфо
Стартовий склад Реала: Куртуа, Васкес, Рюдігер, Асенсіо, Гарсія, Вальверде, Себальос, Беллінгем, Діас, Мбаппе, Родріго
У Гетафе 13 очок і 17-те місце в таблиці
У Реала 30 очок і 3-е місце в таблиці. І цей матч - чудовий шанс скоротити відставання від Барселони, яка вчора раптово програла Лас-Пальмасу. У разі перемоги вершкових, відставання скоротиться до одного очка
Інфо
Матч розпочнеться о 17:15, судитиме гру Алехандро Хосе Ернандес
Всім добрий вечір! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 15-го туру Ла Ліги, в якому Реал прийме Гетафе
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Анонс матчу Реал - Хетафе 01.12.2024, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою Реал (Мадрид) та командою Хетафе (Хетафе) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 01.12.2024
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Реал (Мадрид) та командою Хетафе (Хетафе):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Хетафе залишилася з поразкою . Зіткнення Хетафе та Реал у попередньому футбольному матчі 01.02.2024 закінчилось з рахунком: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Хосе Бордалас розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Хетафе можна подивитися 01.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - Хетафе, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Минулий поєдинок команди Реал був зіграний проти "Ліверпуль" - 27.11.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: Хетафе (Хетафе)
Рік заснування Хетафе (Хетафе): 1983
Країна: Испания
Тренер: Хосе Бордалас

Минулий матч команди Хетафе був зіграний проти Вальядолід - 22.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Хетафе.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - Хетафе онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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