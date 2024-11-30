Барселона - Лас-Пальмас онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Барселона" - Лас-Пальмас 30.11.2024, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою "Барселона" (Барселона) та командою Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 30.11.2024

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Барселона" (Барселона) та командою Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Лас-Пальмас залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Лас-Пальмас у попередньому футбольному матчі 30.03.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Flick, Hansi и Martinez, Diego розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)

Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899

Країна: Испания

Тренер: Хави



Минулий поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти Брест - 26.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)

Рік заснування Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария): 1949

Країна: Испания

Тренер: Хавьер Гарсия Пимьента



Минулий матч команди Лас-Пальмас був зіграний проти Мальорка - 23.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Мальорка.

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