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Барселона - Лас-Пальмас онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 30 листопада 2024, 15:00 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Адриан Кордеро Вега
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
0 - 0
Оновити
7'
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
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Хід матчу
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
30%
Нічия
35%
Лас-Пальмас
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and UD Las Palmas is 2-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 5 times, there have been 1 draws while UD Las Palmas have won 0 times. The goal difference is 16-3 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 12 meetings, FC Barcelona have won 9 times, there have been 3 draws while UD Las Palmas have won 0 times. The goal difference is 26-7 in favour of FC Barcelona.
  • Last season FC Barcelona won both games against UD Las Palmas (1-0 at home and 2-1 away).
  • In LaLiga, FC Barcelona have 5 successive home wins.
  • Did you know that FC Barcelona scores 24% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that UD Las Palmas scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Barcelona have won 11 home matches in a row.
  • When playing at home, FC Barcelona have not lost to UD Las Palmas in their last 6 encounters.
  • FC Barcelona haven't scored in 0 of their 5 home matches in LaLiga this season.
  • UD Las Palmas haven't scored in 2 of their 7 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's home record this season: 5-0-0.
  • UD Las Palmas's away record this season: 2-0-5.
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 14 goals. Alberto Moleiro has scored 4 times for UD Las Palmas.
  • Lamine Yamal has assisted the most goals for FC Barcelona with 7. Oliver McBurnie is UD Las Palmas's biggest assister (3).
  • Inigo Martinez has more yellow cards (3) than any other player at FC Barcelona. Fabio Silva has collected 4 for UD Las Palmas.
  • FC Barcelona wins 1st half in 51% of their matches, UD Las Palmas in 27% of their matches.
  • FC Barcelona wins 51% of halftimes, UD Las Palmas wins 27%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When UD Las Palmas leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When UD Las Palmas is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than UD Las Palmas.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against UD Las Palmas (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 4, UD Las Palmas won 0, 1 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against UD Las Palmas.
  • UD Las Palmas have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 2.2 goals in a match against UD Las Palmas and UD Las Palmas scores 0.6 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and UD Las Palmas is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and UD Las Palmas is 0.8.
  • FC Barcelona scores 2.59 goals when playing at home and UD Las Palmas scores 1.12 goals when playing away (on average).
  • Did you know that UD Las Palmas scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • A year ago, UD Las Palmas were number 11 in the table with 18 points. Now they are number 17 with 12 points.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than UD Las Palmas's.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
7
Перемог
8
Ігор
0
Перемог
Лас-Пальмас
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
30.03.2024 - 22:05 Барселона 1 - 0 Завершено Лас-Пальмас
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.01.2024 - 22:30 Лас-Пальмас 1 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2017/2018
01.03.2018 - 22:00 Лас-Пальмас 1 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2017/2018
01.10.2017 - 17:15 Барселона 3 - 0 Завершено Лас-Пальмас
Останні матчі - Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
26.11.2024 - 22:00 Барселона 3 - 0 Завершено Брест В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
23.11.2024 - 22:00 Сельта 2 - 2 Завершено Барселона Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
10.11.2024 - 22:00 Реал Сосьєдад 1 - 0 Завершено Барселона П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
06.11.2024 - 22:00 Црвена Звезда 2 - 5 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
03.11.2024 - 17:15 Барселона 3 - 1 Завершено Еспаньол В
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Останні матчі - Лас-Пальмас
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
23.11.2024 - 19:30 Лас-Пальмас 2 - 3 Завершено Мальорка П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
08.11.2024 - 22:00 Райо Вальєкано 1 - 3 Завершено Лас-Пальмас В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
03.11.2024 - 15:00 Атлетіко 2 - 0 Завершено Лас-Пальмас П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
26.10.2024 - 19:30 Лас-Пальмас 1 - 0 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
21.10.2024 - 22:00 Валенсія 2 - 3 Завершено Лас-Пальмас В
Показати більше
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
30%
Нічия
35%
Лас-Пальмас
35%
Склади команд
13
Pena, Inaki
3
Balde, Alejandro
5
Martinez, Inigo
2
Cubarsi, Pau
23
Kounde, Jules
8
Pedri
6
Gavi
16
Lopez, Fermín
14
Torre, Pablo
11
Raphinha
9
Роберт Левандовскі
1
Cillessen, Jasper
18
Rozada, Viti
4
Suarez, Alex
15
McKenna, Scott
3
Marmol, Mika
5
Munoz, Javi
8
Campana, Jose
19
Сандро Рамірес
20
Rodriguez, Kirian
10
Moleiro, Alberto
37
Silva, Fabio
Стартовий склад
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 16
    Lopez, Fermín
    Форвард
  • 14
    Torre, Pablo
    Півзахисник
  • 11
    Raphinha
    Захисник
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 6
    Gavi
  • 3
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 5
    Martinez, Inigo
    Захисник
  • 2
    Cubarsi, Pau
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 13
    Pena, Inaki
    Воротар
  • 37
    Silva, Fabio
  • 19
    Сандро Рамірес
    Форвард
  • 20
    Rodriguez, Kirian
    Півзахисник
  • 10
    Moleiro, Alberto
    Форвард
  • 5
    Munoz, Javi
  • 8
    Campana, Jose
    Півзахисник
  • 18
    Rozada, Viti
  • 4
    Suarez, Alex
  • 15
    McKenna, Scott
    Захисник
  • 3
    Marmol, Mika
    Захисник
  • 1
    Cillessen, Jasper
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Flick, Hansi
  • Martinez, Diego
Статистика матчу
1
Штрафні
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Лас-Пальмас
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
4'
Рамірес подачею з правого флангу штрафного влучив у голову Муньйоса, але той не зорієнтувався з ударом.
3'
Подача з правого флангу від Кунде була заблокована.
1'
Барселона атакує на початку матчу.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Щесни, Астралага, Торрес, Віктор, Ямал, Ольмо, де Йонг, Гарсія, Форт, Мартін, Домінгес, Фернандес.
Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — Педрі, Гаві, Торре — Рафінья, Левандовські, Фермін.
Запасні: Горкаш, Марвін, Фабіо, Кардона, Беніто, Лойодіс, Фустер, Макберні, Мата, Хіль, Янузай, Ерсог.
Лас-Пальмас: Сіллессен — Віті, Суарес, Маккенна, Мармоль — Х. Муньос, Кампанья, Рамірес, Родрігес, Молейро — Сілва.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Лас-Пальмас іде сімнадцятим з 3 перемогами, 3 нічиїми та 8 поразками — 12 очок.
Інфо
Барселона йде першою з 11 перемогами, 1 нічиєю та 2 поразками — 34 очки.
Адріан Кордеро Вега (Кантабрія, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 15-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Олімпійський стадіон ім. Люїса Кумпаньша (Барселона, Іспанія) зіграють каталонська Барселона та Лас-Пальмас.
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Останні матчі
Завершено 13:00 - Сьогодні ЛНЗ ЛНЗ 1 Верес Верес 2 Завершено 22:00 - Вчора Мальорка Мальорка 2 Валенсія Валенсія 1 Завершено 22:00 - Вчора Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед 1 Сандерленд Сандерленд 0 Завершено 22:00 - Вчора Брайтон енд Хоув Альбіон Брайтон енд Хоув Альбіон 1 Саутгемптон Саутгемптон 1 Завершено 21:45 - Вчора Реймс Реймс 0 Ланс Ланс 2

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Анонс матчу "Барселона" - Лас-Пальмас 30.11.2024, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою "Барселона" (Барселона) та командою Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 30.11.2024
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Барселона" (Барселона) та командою Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда Лас-Пальмас залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Лас-Пальмас у попередньому футбольному матчі 30.03.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Flick, Hansi и Martinez, Diego розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Лас-Пальмас можна подивитися 30.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Лас-Пальмас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Минулий поєдинок команди "Барселона" був зіграний проти Брест - 26.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)
Рік заснування Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария): 1949
Країна: Испания
Тренер: Хавьер Гарсия Пимьента

Минулий матч команди Лас-Пальмас був зіграний проти Мальорка - 23.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Мальорка.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Лас-Пальмас онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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