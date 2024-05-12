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Рома - Аталанта онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 02 грудня 2024, 21:45 - Олимпийский стадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Марко Гвида
Рейтинг матчу:
Рома
Рим
0 - 0
Оновити
2'
Аталанта
Бергамо
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Хід матчу
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Рома
31%
Нічия
38%
Аталанта
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AS Roma and Atalanta BC when AS Roma is playing at home is 2-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 26 meetings with AS Roma playing at home, AS Roma have won 14 times, there have been 5 draws while Atalanta BC have won 7 times. The goal difference is 40-27 in favour of AS Roma.
  • During the last 51 meetings, AS Roma have won 24 times, there have been 10 draws while Atalanta BC have won 17 times. The goal difference is 80-68 in favour of AS Roma.
  • Last season's matches: 1-1 (AS Roma at home) and 2-1 (Atalanta BC at home).
  • AS Roma have a losing streak of 3 matches in Serie A.
  • Atalanta BC have a winning streak of 7 matches in Serie A.
  • Did you know that AS Roma scores 29% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Atalanta BC scores 21% of their goals between the minutes 31-45?
  • AS Roma haven't won in their last 5 games.
  • Atalanta BC have a winning streak of 7 matches.
  • Atalanta BC haven't lost in their last 12 games.
  • Atalanta BC have a winning streak of 5 matches away from home.
  • Atalanta BC have lost none of their last 6 away matches.
  • AS Roma haven't scored in 1 of their 6 home matches in Serie A this season.
  • Atalanta BC haven't scored in 1 of their 7 away matches in Serie A this season.
  • Artem Dovbyk is AS Roma's top scorer with 4 goals. Mateo Retegui has scored 12 times for Atalanta BC.
  • Niccolo Pisilli has more yellow cards (5) than any other player at AS Roma. Marten de Roon has collected 4 for Atalanta BC.
  • A year ago, AS Roma were number 5 in the table with 21 points. Now they are number 12 with 13 points.
  • A year ago, Atalanta BC were number 8 in the table with 20 points. Now they are number 2 with 28 points.
  • Atalanta BC have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • AS Roma wins 1st half in 33% of their matches, Atalanta BC in 48% of their matches.
  • AS Roma wins 33% of halftimes, Atalanta BC wins 48%.
  • The winner of their last meeting was Atalanta BC.
  • On their last meeting Atalanta BC won by 1 goals.
  • When AS Roma leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When Atalanta BC leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When AS Roma is down 0-1 home, they win 27% of their matches.
  • When Atalanta BC is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Serie A, Atalanta BC has better performance than AS Roma.
  • Atalanta BC's performance of the last 5 matches is better than AS Roma's.
  • Atalanta BC have lost just 1 of their last 5 games against AS Roma (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AS Roma won 1, Atalanta BC won 3, 1 draws.
  • Atalanta BC have lost just 1 of their last 5 Serie A games against AS Roma.
  • AS Roma have won just 1 of their last 5 Serie A games against Atalanta BC.
  • AS Roma scores 0.8 goals in a match against Atalanta BC and Atalanta BC scores 1.4 goals against AS Roma (on average).
  • Average number of goals in meetings between AS Roma and Atalanta BC is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AS Roma and Atalanta BC is 1.4.
  • AS Roma scores 1.69 goals when playing at home and Atalanta BC scores 1.78 goals when playing away (on average).
  • AS Roma have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Особисті зустрічі
Рома
7
Перемог
25
Ігор
10
Перемог
Аталанта
Чемпіонат Італії 2023/2024
12.05.2024 - 21:45 Аталанта 2 - 1 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
07.01.2024 - 21:45 Рома 1 - 1 Завершено Аталанта
Чемпіонат Італії 2022/2023
24.04.2023 - 21:45 Аталанта 3 - 1 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2022/2023
18.09.2022 - 19:00 Рома 0 - 1 Завершено Аталанта
Останні матчі - Рома
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
28.11.2024 - 22:00 Тоттенхем 2 - 2 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
24.11.2024 - 19:00 Наполі 1 - 0 Завершено Рома П
Чемпіонат Італії 2024/2025
10.11.2024 - 16:00 Рома 2 - 3 Завершено Болонья П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
07.11.2024 - 19:45 Юніон Сент-Жілуаз 1 - 1 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
03.11.2024 - 19:00 Еллас Верона 3 - 2 Завершено Рома П
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Останні матчі - Аталанта
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
26.11.2024 - 22:00 Янг Бойз 1 - 6 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2024/2025
23.11.2024 - 21:45 Parma 1 - 3 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2024/2025
10.11.2024 - 13:30 Аталанта 2 - 1 Завершено Удінезе В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
06.11.2024 - 22:00 Штутгарт 0 - 2 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2024/2025
03.11.2024 - 13:30 Наполі 0 - 3 Завершено Аталанта В
Показати більше
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Рома
31%
Нічия
38%
Аталанта
31%
Склади команд
99
Svilar, Mile
5
N Dicka, Evan
15
Матс Хуммельс
23
Mancini, Gianluca
3
Angelino
17
Kone, Manu
4
Cristante, Bryan
19
Celik, Zeki
16
Paredes, Leandro
21
Пауло Дібала
11
Артем Довбик
29
Carnesecchi, Marco
3
Kossounou, Odilon
4
Hien, Isak
23
Сеад Колашінац
16
Bellanova, Raoul
15
De Roon, Marten
13
Ederson
22
Ruggeri, Matteo
17
De Ketelaere, Charles
11
Адемола Лукман
32
Retegui, Mateo
Стартовий склад
  • 11
    Артем Довбик
    Форвард
  • 16
    Paredes, Leandro
  • 21
    Пауло Дібала
    Форвард
  • 3
    Angelino
    Захисник
  • 17
    Kone, Manu
    Півзахисник
  • 4
    Cristante, Bryan
    Півзахисник
  • 19
    Celik, Zeki
  • 5
    N Dicka, Evan
    Захисник
  • 15
    Матс Хуммельс
    Захисник
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
  • 99
    Svilar, Mile
    Воротар
  • 32
    Retegui, Mateo
    Форвард
  • 17
    De Ketelaere, Charles
  • 11
    Адемола Лукман
    Форвард
  • 16
    Bellanova, Raoul
    Захисник
  • 15
    De Roon, Marten
  • 13
    Ederson
    Півзахисник
  • 22
    Ruggeri, Matteo
    Захисник
  • 3
    Kossounou, Odilon
  • 4
    Hien, Isak
    Півзахисник
  • 23
    Сеад Колашінац
    Півзахисник
  • 29
    Carnesecchi, Marco
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Клаудио Раньери
  • Джан Пьеро Гасперини
Статистика матчу
1
Штрафні
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу Рома - "Аталанта"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Марко Гвіда
Головний тренер Аталанти: Джан П'єро Гасперіні дискваліфікований на сьогоднішній матч. Роль головного тренера буде виконувати: Тулліо Грітті
На лаві запасних: Брешіаніні, Годфрі, Дзаньоло, Дьїмсіті, Куадрадо, Палестра, Патрісіу, Пашалич, Россі, Самарджич, Скальвіні, Сулемана, Толой
Інфо
Стартовий склад Аталанти (3-4-2-1): Карнесеккі - Колашинац, Гін, Коссуну - Руджері, Едерсон, де Рон, Белланова - Лукман, де Кетеларе - Ретегі
Головний тренер Роми: Клаудіо Раньєрі
На лаві запасних: Абдулхамід, Бальданці, Буба Абубакар, Даль, Ель-Шаараві, Залевський, Ле Фе, Марін, Пеллегріні, Раян, Салемакерс, Суле, Шомуродов
Інфо
Стартовий склад Роми (3-4-2-1): Свілар - Н'Діка, Гуммельс, Манчіні - Анхеліно, Коне, Крістанте, Челік - Паредес, Дібала - Довбик
Рома демонструє дуже невдалий старт сезону і наразі займає п'ятнадцяту сходинку турнірної таблиці з відривом від зони вильоту всього у два очки. Аталанта йде другою і відстає від лідера - Наполі, всього на чотири бали
Матч пройде у Римі на Стадіо Олімпіко та розпочнеться о 21:45 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу чотирнадцятого туру італійської Серії А, в якому Рома прийме у гостях Аталанту
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Анонс матчу Рома - "Аталанта" 02.12.2024, Чемпіонат Італії

Поєдинок між командою Рома (Рим) та командою "Аталанта" (Бергамо) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 02.12.2024
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Рома (Рим) та командою "Аталанта" (Бергамо):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Аталанта", тоді як команда Рома залишилася з поразкою . Зіткнення "Аталанта" та Рома у попередньому футбольному матчі 12.05.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Клаудио Раньери и Джан Пьеро Гасперини розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рома - "Аталанта" можна подивитися 02.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Рома - "Аталанта", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Попередній матч команди Рома був зіграний проти "Тоттенхем" - 28.11.2024, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Аталанта" (Бергамо)
Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907
Країна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Минулий поєдинок команди "Аталанта" був зіграний проти Янг Бойз - 26.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Аталанта".

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