Рома - Аталанта онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Рома (Рим) та командою "Аталанта" (Бергамо) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский стадион.
Дата проведення матчу: 02.12.2024
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь між клубами Рома (Рим) та командою "Аталанта" (Бергамо):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Аталанта", тоді як команда Рома залишилася з поразкою . Зіткнення "Аталанта" та Рома у попередньому футбольному матчі 12.05.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Клаудио Раньери и Джан Пьеро Гасперини розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси
Попередній матч команди Рома був зіграний проти "Тоттенхем" - 28.11.2024, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: "Аталанта" (Бергамо)
Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907
Країна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Минулий поєдинок команди "Аталанта" був зіграний проти Янг Бойз - 26.11.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Аталанта".
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