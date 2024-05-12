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Арсенал - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 04 грудня 2024, 22:15 - Эмирейтс . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Barrott, Samuel
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
0 - 0
Оновити
перерыв
Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Хід матчу
44' Malacia, Tyrell 45' Ugarte, Manuel
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
31%
Нічия
42%
Манчестер Юнайтед
27%
Цікаві факти
  • During the last 33 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 15 times, there have been 9 draws while Manchester United have won 9 times. The goal difference is 52-41 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 76 meetings, Arsenal FC have won 24 times, there have been 19 draws while Manchester United have won 33 times. The goal difference is 108-86 in favour of Manchester United.
  • Manchester United's last away win against Arsenal FC was in 2019.
  • Last season Arsenal FC won both games against Manchester United (3-1 at home and 1-0 away).
  • Did you know that Arsenal FC scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Manchester United scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • Arsenal FC haven't lost in any of their last 14 home matches.
  • Manchester United haven't lost in their last 7 games.
  • Manchester United haven't won any of their last 6 away matches.
  • Manchester United haven't won any of their last 3 games against Arsenal FC.
  • When playing at home, Arsenal FC have not lost to Manchester United in their last 6 encounters.
  • Arsenal FC have received 3 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Arsenal FC haven't scored in 0 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 2 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 4-2-0.
  • Bukayo Saka has assisted the most goals for Arsenal FC with 10. Bruno Fernandes is Manchester United's biggest assister (5).
  • A year ago, Manchester United were number 6 in the table with 21 points. Now they are number 12 with 16 points.
  • Manchester United have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 54% of their matches, Manchester United in 36% of their matches.
  • Arsenal FC wins 54% of halftimes, Manchester United wins 36%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 1 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 64% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Arsenal FC.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 games against Manchester United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 4, Manchester United won 1, 0 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC scores 1.8 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 1.2 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Manchester United is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Manchester United is 1.8.
  • Arsenal FC scores 2.33 goals when playing at home and Manchester United scores 1.52 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Arsenal FC scores 27% of their goals between the minutes 31-45?
  • Arsenal FC have a winning streak of 3 matches.
  • Arsenal FC haven't lost in their last 4 games.
  • Did you know that Manchester United scores 29% of their goals between the minutes 31-45?
Особисті зустрічі
Арсенал
10
Перемог
28
Ігор
10
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.05.2024 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.09.2023 - 18:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.01.2023 - 18:30 Арсенал 3 - 2 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.09.2022 - 18:30 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.11.2024 - 19:30 Вест Хем Юнайтед 2 - 5 Завершено Арсенал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
26.11.2024 - 22:00 Спортинг 1 - 5 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.11.2024 - 17:00 Арсенал 3 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2024/2025
10.11.2024 - 18:30 Челсі 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
06.11.2024 - 22:00 Інтер 1 - 0 Завершено Арсенал П
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.12.2024 - 15:30 Манчестер Юнайтед 4 - 0 Завершено Евертон В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
28.11.2024 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершено Буде-Глімт В
Чемпіонат Англії 2024/2025
24.11.2024 - 18:30 Ипсвич Таун 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
10.11.2024 - 16:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Лестер Сіті В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
07.11.2024 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено ПАОК В
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Головні події
45'
Ugarte, Manuel
44'
Malacia, Tyrell
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
31%
Нічия
42%
Манчестер Юнайтед
27%
Склади команд
22
Raya, David
17
Олександр Зінченко
15
Kiwior, Jakub
2
Saliba, William
12
Timber, Jurrien
41
Rice, Declan
5
Partey, Thomas
8
Odegaard, Martin
11
Martinelli, Gabriel
29
Havertz, Kai
7
Saka, Bukayo
24
Андре Онана
3
Mazraoui, Noussair
4
De Ligt, Matthijs
5
Харрі Магуайр
20
Dalot, Diogo
25
Ugarte, Manuel
8
Fernandes, Bruno
12
Malacia, Tyrell
7
Мейсон Маунт
17
Garnacho, Alejandro
9
Hojlund, Rasmus
Стартовий склад
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 17
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
  • 15
    Kiwior, Jakub
    Захисник
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 12
    Timber, Jurrien
    Захисник
  • 22
    Raya, David
    Воротар
  • 9
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 7
    Мейсон Маунт
    Півзахисник
  • 17
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 25
    Ugarte, Manuel
    Півзахисник
    45
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 12
    Malacia, Tyrell
    Захисник
    44
  • 3
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 4
    De Ligt, Matthijs
  • 5
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Рубен Аморим
Статистика матчу
6
Штрафні
8
1
Офсайди
7
Фоли
6
47%
Володіння м'ячем
53%
3
Удари повз
2
4
Кутові
1
Блоковано ударів
ЖК
2
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
Доволі нудний матч. Дуже повільна та обережна гра від обох команд. Здебільшого ініціатива тримається на боці господарів, але й вони не активно йдуть в атаку. Якісь небезпечні моменти, особливо з гри, згадати доволі важко. Зінченко проводить доволі непоганий поєдинок, декілька разів віддавав непогані передачі на хід, завдав непоганого удару, а також активно працює у захисті. Чекаємо на поновлення матчу, аби дізнатися, кому дістануться бали за результатами зустрічі
45+2'
Свисток
Семюел Барротт дає свисток про завершення першого тайму
45+1'
Інфо
У першому таймі компенсовано одну хвилину
45'
Жовта картка
Ще одне попередження отримав Угарте за фол на власній половині поля
44'
Жовта картка
Маласія збив Гаверца в центрі поля і після свистка активно заважав супернику швидко ввести м'яч в гру, і своїми діями змусив арбітра вперше в цьому матчі дістати з кишені жовту картку
43'
Небезпечний момент
Стандарт на половинні поля суперника заробили гості і після закидання і серії передач м'яч опинився в Дало, він пробив з меж штрафного, але м'яч, пролетівши поруч зі стійкою вийшов за межі поля
42'
Невеличка пауза у грі. Гарначо отримав ушкодження і взяв кілька секунд для відновлення форми
40'
Мартінеллі виконав навіс з лівого флангу і Онана впевнено забрав м'яч у руки
37'
Лондонці зуміли знову захопити м'яч і поновили варіанти пошуку варіантів позиційної атаки
34'
Команди почали грати більш активно, намагаються довгою передачею вийти в атаку, але поки всі їх спроби безуспішні
30'
Кутовий
Черговий кутовий в Арсеналу і після навісу на дальню стійку Онана забрав м'яч у руки
29'
Сака виконав простріл з правого флангу і м'яч влучив у Магвайра, після чого суперники вибили його за межі поля
25'
Кутовий
Черговий кутовий в Канонірів і після навісу Онана знову вибив м'яч, який прилетів до Зінченко і Олександр пробив з кутка воротарського майданчику, проте Угарте заблокував цю спробу, а після Мартінеллі виконав ще один удар, але відправив м'яч вище воріт
24'
Непогане закидання з центра поля на Сака, той в карному майданчику зумів виграти боротьбу в Маласії і зберегти м'яч, але простріл був заблокований
22'
Кутовий
Ще один кутовий виконали лондонці і після навісу майже на лінію воріт Онана вибив м'яч кулаками. В продовженні атаки Сака виконав ще один навіс з правого флангу і Парті зумів виграти верхову боротьбу і пробити головою, а м'яч полетів над поперечиною
20'
З власної половини поля гості виконали довге закидання на Дало, але того випередив Зінченко і накривши м'яч дозволив Рая спокійно забрати його в руки
16'
Поки без особливих змін на полі. Здебільшого Каноніри контролюють м'яч і шукають шлях до воріт суперника
13'
Зінченко виконав закидання з лівого флангу, але Гаверц не встиг за м'ячем, а Сака навіть не виконав забігання
11'
Сака виконав закидання з правого флангу, проте Дало випередив Мартінеллі і вибив м'яч
8'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили господарі і після навісу на ближню стійку м'яч долетів до Парті, який не зумів пробити і м'яч від його плеча полетів за межі поля
7'
Лондонці продовжують контролювати ініціативу і катають м'яч по всьому полю намагаючись розтягнути захист суперника
4'
Офсайд
Гаверц відкрив рахунок, але одразу після цього пролунав свисток арбітра про фіксацію положення поза грою
3'
Каноніри захопили м'яч і контролюють його перші хвилини
1'
Свисток
Семюел Барротт дав стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Семюел Барротт
Головний тренер Манчестер Юнайтед: Рубен Аморім
На лаві запасних: Антоні, Баїндір, Діалло, Еріксен, Зіркзе, Йоро, Каземіро, Куконкі, Рашфорд
Інфо
Стартовий склад Манчестер Юнайтед (3-4-2-1): Онана - Магвайр, Де Лігт, Мазраві - Маласія, Фернандеш, Угарте, Дало - Гарначо, Маунт - Гейлунн
Головний тренер Арсеналу: Мікель Артета
На лаві запасних: Габріел Жезус, Жоржинью, Меріно, Нванері, Нету, Стерлінг, Троссард, Тірні, Хевег
Інфо
Стартовий склад Арсеналу (4-3-3): Рая - Зінченко, Ківьор, Саліба, Тімбер - Райс, Парті, Едегор - Мартінеллі, Гаверц, Сака
Попри дві поразки та чотири нічиї Арсенал йде другим у турнірній таблиці маючи однакову кількість очок з Челсі, а відставання від Ліверпуля складає дев'ять балів. Манчестер Юнайтед розташовується на дев'ятій сходинці турнірної таблиці, проте має однакову кількість очок з трьома іншими командами, а відставання від лідера складає п'ятнадцять очок
Матч пройде у Лондоні на Емірейтс та розпочнеться о 22:15 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції центрального матчу чотирнадцятого туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Арсенал прийме у гостях Манчестер Юнайтед
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Анонс матчу Арсенал - "Манчестер Юнайтед" 04.12.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою Арсенал (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 04.12.2024
Час початку матчу: 22:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Арсенал (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 12.05.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Рубен Аморим розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 04.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Попередній поєдинок команди Арсенал був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 30.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Минулий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Евертон - 01.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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