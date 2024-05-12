Арсенал - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Арсенал - "Манчестер Юнайтед" 04.12.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою Арсенал (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 04.12.2024

Час початку матчу: 22:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Арсенал (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та Арсенал у попередньому футбольному матчі 12.05.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Рубен Аморим розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Попередній поєдинок команди Арсенал був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 30.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878

Країна: Англия

Тренер: Эрик тен Хаг



Минулий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Евертон - 01.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

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