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Манчестер Сіті - Ноттінгем Форест онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 04 грудня 2024, 21:30 - Этихад
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
До початку
00 : 00 : 00
Ноттінгем Форест
Ноттингем
Хто переможе?
14 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
29%
Нічия
36%
Ноттінгем Форест
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Nottingham Forest is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 4 times, there have been 2 draws while Nottingham Forest have won 2 times. The goal difference is 18-10 in favour of Manchester City.
  • During the last 15 meetings, Manchester City have won 7 times, there have been 4 draws while Nottingham Forest have won 4 times. The goal difference is 28-18 in favour of Manchester City.
  • Last season Manchester City won both games against Nottingham Forest (2-0 at home and 2-0 away).
  • Manchester City have a losing streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that Manchester City scores 32% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Nottingham Forest scores 31% of their goals between the minutes 61-75?
  • Manchester City haven't won in their last 7 games.
  • Manchester City haven't scored in 1 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • Nottingham Forest haven't scored in 1 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 12 goals. Chris Wood has scored 9 times for Nottingham Forest.
  • Bernardo Silva has assisted the most goals for Manchester City with 3. Elliot Anderson is Nottingham Forest's biggest assister (3).
  • A year ago, Nottingham Forest were number 16 in the table with 9 points. Now they are number 6 with 22 points.
  • Manchester City have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Manchester City wins 1st half in 51% of their matches, Nottingham Forest in 20% of their matches.
  • Manchester City wins 51% of halftimes, Nottingham Forest wins 20%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 2 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Nottingham Forest leads 0-1 away, they win in 58% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 45% of their matches.
  • When Nottingham Forest is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In Premier League, Nottingham Forest has better performance than Manchester City.
  • Nottingham Forest's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Nottingham Forest (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 3, Nottingham Forest won 1, 1 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Nottingham Forest.
  • Nottingham Forest have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 2.2 goals in a match against Nottingham Forest and Nottingham Forest scores 0.8 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Nottingham Forest is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Nottingham Forest is 1.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Manchester City scores 2.36 goals when playing at home and Nottingham Forest scores 1.55 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
3
Перемог
4
Ігор
0
Перемог
Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.04.2024 - 18:30 Ноттінгем Форест 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.09.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 17:00 Ноттінгем Форест 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.08.2022 - 21:30 Манчестер Сіті 6 - 0 Завершено Ноттінгем Форест
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.12.2024 - 18:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
26.11.2024 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 3 Завершено Феєноорд Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.11.2024 - 19:30 Манчестер Сіті 0 - 4 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.11.2024 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.11.2024 - 22:00 Спортинг 4 - 1 Завершено Манчестер Сіті П
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Останні матчі - Ноттінгем Форест
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.11.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 1 - 0 Завершено Ипсвич Таун В
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.11.2024 - 17:00 Арсенал 3 - 0 Завершено Ноттінгем Форест П
Чемпіонат Англії 2024/2025
10.11.2024 - 16:00 Ноттінгем Форест 1 - 3 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 3 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.10.2024 - 22:00 Лестер Сіті 1 - 3 Завершено Ноттінгем Форест В
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Хто переможе?
14 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
29%
Нічия
36%
Ноттінгем Форест
36%
Трансляція
Інфо
"Ноттінгем": Селс, Мурілло, Гіббс-Вайт, Вуд, Домінгес, Морено, Жота, Еланга, Єйтс (к), Міленкович, Айна
Інфо
"Манчестер Сіті": Ортега, Аканджі, Діаш, Аке, Гвардіол, Гюндоган, Де Брюйне (к), Бернарду, Доку, Гріліш, Голанд
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! У матчі 14-го туру АПЛ «Манчестер Сіті» (5-те місце, 23 очки) у себе вдома на «Етіхаді» прийме «Ноттінгем Форест» (6-й рядок, 22 пункти).
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Останні матчі
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Ноттінгем Форест 04.12.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 04.12.2024
Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда Ноттінгем Форест залишилася з поразкою . Зіткнення Ноттінгем Форест та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 28.04.2024 закінчилось з такими результатами: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Попередній матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Ліверпуль" - 01.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)
Рік заснування Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865
Країна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Минулий матч команди Ноттінгем Форест був зіграний проти Ипсвич Таун - 30.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.

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