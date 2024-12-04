Манчестер Сіті - Ноттінгем Форест онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Сіті" - Ноттінгем Форест 04.12.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 04.12.2024

Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою Ноттінгем Форест (Ноттингем):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда Ноттінгем Форест залишилася з поразкою . Зіткнення Ноттінгем Форест та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 28.04.2024 закінчилось з такими результатами: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Попередній матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Ліверпуль" - 01.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: Ноттінгем Форест (Ноттингем)

Рік заснування Ноттингем Форест (Ноттингем): 1865

Країна: Англия

Тренер: Нуну Эшпириту Санту



Минулий матч команди Ноттінгем Форест був зіграний проти Ипсвич Таун - 30.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.

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