Ньюкасл - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Ньюкасл" - "Ліверпуль" 04.12.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

Дата проведення матчу: 04.12.2024

Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда "Ньюкасл" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Ньюкасл" у попередньому футбольному матчі 01.01.2024 закінчилось з таким рахунком: 4:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)

Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892

Країна: Англия

Тренер: Эдди Хау



Попередній матч команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Крістал Пелес" - 30.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Минулий поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 01.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

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