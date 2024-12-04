  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Ньюкасл - Ліверпуль Дивитися онлайн
У тренді

Ньюкасл - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 04 грудня 2024, 21:30 - Сент-Джеймс Парк . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Энди Медли
Рейтинг матчу:
Ньюкасл
Ньюкасл
До початку
00 : 00 : 00
Ліверпуль
Ливерпуль
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
13 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
31%
Нічия
31%
Ліверпуль
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Newcastle United and Liverpool FC when Newcastle United is playing at home is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 29 meetings with Newcastle United playing at home, Newcastle United have won 10 times, there have been 7 draws while Liverpool FC have won 12 times. The goal difference is 48-35 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 59 meetings, Newcastle United have won 11 times, there have been 12 draws while Liverpool FC have won 36 times. The goal difference is 121-62 in favour of Liverpool FC.
  • Newcastle United's last home win against Liverpool FC was in 2015.
  • Last season Liverpool FC won both games against Newcastle United (4-2 at home and 2-1 away).
  • Liverpool FC have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that Newcastle United scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Liverpool FC scores 23% of their goals between the minutes 16-30?
  • Liverpool FC have a winning streak of 7 matches.
  • Liverpool FC haven't lost in their last 16 games.
  • Liverpool FC have lost none of their last 11 away matches.
  • Newcastle United haven't won any of their last 6 games against Liverpool FC.
  • Newcastle United haven't scored in 2 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 0 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC's away record this season: 5-1-0.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • Newcastle United wins 1st half in 39% of their matches, Liverpool FC in 51% of their matches.
  • Newcastle United wins 39% of halftimes, Liverpool FC wins 51%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 2 goals.
  • When Newcastle United leads 1-0 at home, they win in 73% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When Newcastle United is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Newcastle United.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Newcastle United's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Newcastle United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Newcastle United won 0, Liverpool FC won 5, 0 draws.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Newcastle United.
  • Newcastle United have won just 0 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Newcastle United scores 0.8 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 2.2 goals against Newcastle United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Newcastle United and Liverpool FC is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Newcastle United and Liverpool FC is 1.
  • Newcastle United scores 2 goals when playing at home and Liverpool FC scores 2.17 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Newcastle United scores 29% of their goals between the minutes 46-60?
  • A year ago, Newcastle United were number 7 in the table with 23 points. Now they are number 11 with 19 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ньюкасл
3
Перемог
25
Ігор
15
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
01.01.2024 - 22:00 Ліверпуль 4 - 2 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.08.2023 - 18:30 Ньюкасл 1 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 19:30 Ньюкасл 0 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.08.2022 - 22:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Ньюкасл
Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.11.2024 - 17:00 Крістал Пелес 1 - 1 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
25.11.2024 - 22:00 Ньюкасл 0 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2024/2025
10.11.2024 - 16:00 Ноттінгем Форест 1 - 3 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 14:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Арсенал В
Кубок англійської ліги 2024/2025
30.10.2024 - 21:45 Ньюкасл 2 - 0 Завершено Челсі В
Показати більше
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.12.2024 - 18:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Манчестер Сіті В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
27.11.2024 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Реал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
24.11.2024 - 16:00 Саутгемптон 2 - 3 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.11.2024 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Астон Вілла В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.11.2024 - 22:00 Ліверпуль 4 - 0 Завершено Байєр В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
13 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
31%
Нічия
31%
Ліверпуль
38%
LIVE
Трансляція матчу "Ньюкасл" - "Ліверпуль"
play-btn
play sound
В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
"Ліверпуль" (стартовий склад): Келлехер, Ван Дейк, Гакпо, Гомес, Гравенберх, Джонс, Кванса, Макаллістер, Нуньєс, Робертсон, Салах
Інфо
"Ньюкасл" (стартовий склад):Поуп - Берн, Голл, Гордон, Гімараес, Жоелінтон, Лівраменто, Мерфі, Тоналі, Шер, Ісак
Сороки востаннє вигравали в 2015-му році. А всі 6 попередніх матчів завершувалися перемогами мерсисайдців.
4 грудня на "Сент-Джеймс Парк" відбудеться матч 14-го туру Англійської Прем'єр-Ліги, в якому "Ньюкасл" зустрінеться з "Ліверпулем. Поєдинок розпочнеться о 21:30
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:00 - Сьогодні Вольфсбург Вольфсбург 3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0 Завершено 19:00 - Сьогодні Кельн Кельн 1 Герта Герта 1 Завершено 18:00 - Сьогодні Рух Рух 1 Полісся Полісся 1 Завершено 15:30 - Сьогодні ФК Олександрія ФК Олександрія 0 Динамо Динамо 0 Завершено 22:15 - Вчора Лестер Сіті Лестер Сіті 3 Вест Хем Юнайтед Вест Хем Юнайтед 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 На сайт
2 5 000 На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Ньюкасл" - "Ліверпуль" 04.12.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

Дата проведення матчу: 04.12.2024
Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда "Ньюкасл" залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та "Ньюкасл" у попередньому футбольному матчі 01.01.2024 закінчилось з таким рахунком: 4:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ньюкасл" - "Ліверпуль" можна подивитися 04.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ньюкасл" - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Попередній матч команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Крістал Пелес" - 30.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Минулий поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 01.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу "Ньюкасл" - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.