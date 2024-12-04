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Саутгемптон - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 04 грудня 2024, 21:30 - Сент-Мэри
Головний суддя: Тони Харринтон
Рейтинг матчу:
Саутгемптон
Саутгемптон
До початку
00 : 00 : 00
Челсі
Лондон
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Саутгемптон
29%
Нічия
29%
Челсі
43%
Цікаві факти
  • During the last 24 meetings with Southampton FC playing at home, Southampton FC have won 5 times, there have been 4 draws while Chelsea FC have won 15 times. The goal difference is 50-23 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 49 meetings, Southampton FC have won 10 times, there have been 11 draws while Chelsea FC have won 28 times. The goal difference is 92-50 in favour of Chelsea FC.
  • Did you know that Chelsea FC scores 23% of their goals between the minutes 46-60?
  • Chelsea FC haven't lost in their last 6 games.
  • Southampton FC haven't scored in 2 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 0 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • A year ago, Chelsea FC were number 10 in the table with 16 points. Now they are number 2 with 25 points.
  • Southampton FC wins 1st half in 40% of their matches, Chelsea FC in 40% of their matches.
  • Southampton FC wins 40% of halftimes, Chelsea FC wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Southampton FC.
  • On their last meeting Southampton FC won by 1 goals.
  • When Southampton FC leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When Southampton FC is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 8% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Southampton FC.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Southampton FC's.
  • In the last 5 meetings Southampton FC won 2, Chelsea FC won 3, 0 draws.
  • Southampton FC scores 1 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 2.2 goals against Southampton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Southampton FC and Chelsea FC is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Southampton FC and Chelsea FC is 2.
  • Southampton FC scores 2.2 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.73 goals when playing away (on average).
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Did you know that Southampton FC scores 40% of their goals between the minutes 46-60?
  • Chelsea FC have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Саутгемптон
5
Перемог
25
Ігор
13
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.02.2023 - 17:00 Челсі 0 - 1 Завершено Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.08.2022 - 21:45 Саутгемптон 2 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
09.04.2022 - 17:00 Саутгемптон 0 - 6 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2021/2022
02.10.2021 - 17:00 Челсі 3 - 1 Завершено Саутгемптон
Останні матчі - Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2024/2025
29.11.2024 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 1 Завершено Саутгемптон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
24.11.2024 - 16:00 Саутгемптон 2 - 3 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.11.2024 - 17:00 Вулверхемптон 2 - 0 Завершено Саутгемптон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 17:00 Саутгемптон 1 - 0 Завершено Евертон В
Кубок англійської ліги 2024/2025
29.10.2024 - 21:45 Саутгемптон 3 - 2 Завершено Сток Сіті В
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.12.2024 - 15:35 Челсі 3 - 0 Завершено Астон Вілла В
Ліга конференцій 2024/2025
28.11.2024 - 19:45 Гайденгайм 0 - 2 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.11.2024 - 14:30 Лестер Сіті 1 - 2 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
10.11.2024 - 18:30 Челсі 1 - 1 Завершено Арсенал Н
Ліга конференцій 24-26
07.11.2024 - 22:00 Челсі 8 - 0 Завершено Ноа В
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Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Саутгемптон
29%
Нічия
29%
Челсі
43%
Трансляція
Інфо
Челсі йде третім із 7 перемогами, 4 нічиїми та 2 поразками — 25 очок.
Інфо
Саутгемптон іде останнім із 1 перемогою, 2 нічиїми та 10 поразками — 5 очок.
Інфо
Мудрик — поза заявкою.
Запасні: Санчес, Колвілл, Бадьяшиль, Вейга, Лавіа, Дьюзбері-Голл, Санчо, Нету, Джексон.
Челсі: Йоргенсен — Гюсто, Дісасі, Адарабіойо, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Мадуеке, Палмер, Феліш — Нкунку.
Запасні: Маккарті, Едвардс, Сугавара, Тейлор, Корне, О'Браєн-Вітмарш, Амо-Амеяв, Бреретон, Сулемана.
Саутгемптон: Ламлі — Вокер-Пітерс, Брі, Стівенс, Вуд, Меннінг — Фернандеш, Арібо — Фрейзер, Арчер, Армстронг.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Тоні Гаррінгтон (Клівленд, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 14-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Сент-Меріс (Саутгемптон, Англія) зіграють Саутгемптон та лондонський Челсі.
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Анонс матчу "Саутгемптон" - "Челсі" 04.12.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сент-Мэри.

Дата проведення матчу: 04.12.2024
Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Саутгемптон" (Саутгемптон) та командою "Челсі" (Лондон):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Саутгемптон", тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та "Саутгемптон" у попередньому футбольному матчі 18.02.2023 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Саутгемптон" - "Челсі" можна подивитися 04.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Саутгемптон" - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Рубен Сельес

Попередній матч команди "Саутгемптон" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 29.11.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Попередній матч команди "Челсі" був зіграний проти "Астон Вілла" - 01.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

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