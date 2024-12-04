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Атлетік - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 04 грудня 2024, 22:00 - Сан-Мамес . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хосе Мария Санчес Мартинес
Рейтинг матчу:
Атлетік
Бильбао
0 - 0
Оновити
49'
Реал
Мадрид
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Атлетік
44%
Нічия
24%
Реал
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Athletic Bilbao and Real Madrid is 1-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 33 meetings with Athletic Bilbao playing at home, Athletic Bilbao have won 9 times, there have been 7 draws while Real Madrid have won 17 times. The goal difference is 54-30 in favour of Real Madrid.
  • During the last 67 meetings, Athletic Bilbao have won 13 times, there have been 11 draws while Real Madrid have won 43 times. The goal difference is 139-56 in favour of Real Madrid.
  • Last season Real Madrid won both games against Athletic Bilbao (2-0 at home and 2-0 away).
  • Did you know that Athletic Bilbao scores 23% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that Real Madrid scores 37% of their goals between the minutes 61-75?
  • Athletic Bilbao haven't lost in their last 9 games.
  • Athletic Bilbao haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • Athletic Bilbao haven't scored in 1 of their 8 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 0 of their 6 away matches in LaLiga this season.
  • Athletic Bilbao's home record this season: 4-3-1.
  • Real Madrid's away record this season: 3-3-0.
  • Oihan Sancet is Athletic Bilbao's top scorer with 5 goals. Vinicius Junior has scored 8 times for Real Madrid.
  • Benat Prados has more yellow cards (5) than any other player at Athletic Bilbao. Vinicius Junior has collected 4 for Real Madrid.
  • Athletic Bilbao wins 1st half in 43% of their matches, Real Madrid in 39% of their matches.
  • Athletic Bilbao wins 43% of halftimes, Real Madrid wins 39%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 2 goals.
  • When Athletic Bilbao leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When Athletic Bilbao is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 22% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Athletic Bilbao.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Athletic Bilbao (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Athletic Bilbao won 1, Real Madrid won 3, 1 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Athletic Bilbao.
  • Athletic Bilbao have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Athletic Bilbao scores 0.4 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 1.4 goals against Athletic Bilbao (on average).
  • Average number of goals in meetings between Athletic Bilbao and Real Madrid is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Athletic Bilbao and Real Madrid is 0.8.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Athletic Bilbao scores 1.85 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.72 goals when playing away (on average).
  • Athletic Bilbao's performance of the last 5 matches is better than Real Madrid's.
  • Athletic Bilbao have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Real Madrid have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • Athletic Bilbao have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Атлетік
3
Перемог
29
Ігор
20
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
31.03.2024 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
12.08.2023 - 22:30 Атлетік 0 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.06.2023 - 19:30 Реал 1 - 1 Завершено Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.01.2023 - 22:00 Атлетік 0 - 2 Завершено Реал
Останні матчі - Атлетік
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.12.2024 - 19:30 Райо Вальєкано 1 - 2 Завершено Атлетік В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
28.11.2024 - 19:45 Атлетік 3 - 0 Завершено Ельфсборг В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
24.11.2024 - 22:00 Атлетік 1 - 0 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
10.11.2024 - 19:30 Вальядолід 1 - 1 Завершено Атлетік Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
07.11.2024 - 19:45 Лудогорець 1 - 2 Завершено Атлетік В
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
01.12.2024 - 17:15 Реал 2 - 0 Завершено Хетафе В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
27.11.2024 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
09.11.2024 - 15:00 Реал 4 - 0 Завершено Осасуна В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
05.11.2024 - 22:00 Реал 1 - 3 Завершено Мілан П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
26.10.2024 - 22:00 Реал 0 - 4 Завершено Барселона П
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Атлетік
44%
Нічия
24%
Реал
32%
Склади команд
13
Agirrezabala, Julen
32
Boiro, Adama
5
Alvarez, Yeray
3
Vivian, Dani
2
Gorosabel, Andoni
24
Prados, Benat
36
Jauregizar, Mikel
10
Williams, Nico
8
Sancet, Oihan
9
Iньякi Вiльямс
7
Berenguer, Alex
1
Тібо Куртуа
17
Лукас Васкес
35
Asencio, Raul
22
Антоніо Рюдігер
20
Garcia, Francisco
8
Федеріко Вальверде
14
Tchouameni, Aurelien
19
Данiель Себальос
5
Bellingham, Jude
11
Rodrygo
9
Кіліан Мбаппе
Стартовий склад
  • 7
    Berenguer, Alex
    Півзахисник
  • 10
    Williams, Nico
    Форвард
  • 8
    Sancet, Oihan
    Півзахисник
  • 9
    Iньякi Вiльямс
    Форвард
  • 24
    Prados, Benat
    Півзахисник
  • 36
    Jauregizar, Mikel
    Півзахисник
  • 32
    Boiro, Adama
    Захисник
  • 5
    Alvarez, Yeray
  • 3
    Vivian, Dani
  • 2
    Gorosabel, Andoni
  • 13
    Agirrezabala, Julen
    Воротар
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 9
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 8
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 14
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 19
    Данiель Себальос
    Півзахисник
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
  • 35
    Asencio, Raul
    Захисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 20
    Garcia, Francisco
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эрнесто Вальверде
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
1
Удари в отвір
Сейви
1
40%
Володіння м'ячем
60%
4
Штрафні
9
8
Фоли
3
1
Офсайди
1
1
Удари повз
1
1
Блоковано ударів
1
2
Кутові
LIVE
Трансляція матчу Атлетік - Реал
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Інтенсивний футбол Атлетіка вже доставив Реалу чимало проблем. Анчелотті треба терміново вносити зміни в гру своєї команди, щоб розраховувати на перемогу. На щастя вболівальників «вершкових», італієць на цьому спеціалізується.
45+3'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано 2 хвилини.
38'
Іньякі гостро прострілював з правого флангу на Беренгера. Асенсіо в підкаті виборов мʼяч в опонента.
31'
Небезпечний момент
Топ-момент створює Атлетік! Іньякі прийняв мʼяч спиною до воріт і дотепно відпасував пʼятою на Беренгера, вивівши його на вбивчу позицію. Сьомий номер запустив мʼяч вище воріт.
30'
За відчуттями, Атлетік домінує та ближчий до того, аби відкрити рахунок, ніж суперник. Однак статистичні показники майже на одному низькому рівні.
25'
Після активного старту команди трохи заспокоїлись, але це враження може бути оманливим. Майстерність гравців з обох сторін дозволяє забивати із неочевидних ситуацій, а щойно буде забитий гол игра сильно зміниться.
16'
Суперечливий епізод мав місце в штрафному Атлетіка. Головного навіть підкликали до монітору, щоб подивитися на його особисто. Санчес Хіменес не вгледів підстав для пенальті.
13'
Офсайд
Мбаппе з близької відстані розстріляв ворота, але перед цим двічі потрапив в офсайд в одній атаці.
10'
Важко Реалу не перших хвилинах. Чергова помилка під пресингом, цього разу від Чуамені, Атлетік не скористався шансом.
4'
Баски запресингували суперника неподалік від штрафного, Ніко дуже небезпечно прострілював на брата, Куртуа здійснив надважливе перехоплення.
1'
Атлетік кинулися до чужих воріт одразу після розіграшу з центра поля. Асенсіо вже у межах карного зупинив Беренгера.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Хосе Марія Санчес Хіменес.
Запасні: Сімон (в), Берчіче, Весга, Гомес, Гурусета, де Маркос, Джало, Лекуе, Нуньєс, Паредес, Руїс де Галарета, Серрано.
Інфо
Стартовий склад Атлетіка: Агірресабала — Бойро, Альварес, Вівіан, Горосабель — Хаурегісар, Прадос Діас — Ніко Вільямс, Сансет, Беренгер — Іньякі Вільямс (к). Головний тренер — Ернесто Вальверде.
Запасні: Лунін (в), Местре (в), Лоренцо, Вальєхо, Гонсало, Гюлер, Діас, Ендрік, Менді, Модрич.
Інфо
Стартовий склад Реала: Куртуа — Гарсія, Рюдігер, Асенсіо, Васкес (к) — Беллінгем, Себальйос, Чуамені, Вальверде — Мбаппе, Родріго. Головний тренер — Карло Анчелотті.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 19-го раунду Ла Ліги між Атлетіком і Реалом.
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Анонс матчу Атлетік - Реал 04.12.2024, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Атлетік (Бильбао) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Сан-Мамес.

Дата проведення матчу: 04.12.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Атлетік (Бильбао) та командою Реал (Мадрид):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Атлетік залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Атлетік у попередньому футбольному матчі 31.03.2024 закінчилось з такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрнесто Вальверде и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Атлетік - Реал можна подивитися 04.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Атлетік - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Атлетік (Бильбао)
Рік заснування Атлетік (Бильбао): 1898
Країна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Попередній поєдинок команди Атлетік був зіграний проти Райо Вальєкано - 01.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Атлетік.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Попередній поєдинок команди Реал був зіграний проти Хетафе - 01.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу Атлетік - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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