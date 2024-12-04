Атлетік - Реал онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Атлетік (Бильбао) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Сан-Мамес.
Дата проведення матчу: 04.12.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між Атлетік (Бильбао) та командою Реал (Мадрид):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Атлетік залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Атлетік у попередньому футбольному матчі 31.03.2024 закінчилось з такими результатами: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Эрнесто Вальверде и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Атлетік (Бильбао)
Рік заснування Атлетік (Бильбао): 1898
Країна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде
Попередній поєдинок команди Атлетік був зіграний проти Райо Вальєкано - 01.12.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Атлетік.
Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Попередній поєдинок команди Реал був зіграний проти Хетафе - 01.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.
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