Атлетік - Реал онлайн трансляція матчу

Інтенсивний футбол Атлетіка вже доставив Реалу чимало проблем. Анчелотті треба терміново вносити зміни в гру своєї команди, щоб розраховувати на перемогу. На щастя вболівальників «вершкових», італієць на цьому спеціалізується.