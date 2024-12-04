  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Борнмут - Тоттенхем Дивитися онлайн
У тренді

Борнмут - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 05 грудня 2024, 22:15 - Виталити Стадион . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Саймон Хупер
Рейтинг матчу:
Борнмут
Борнмут
До початку
00 : 00 : 00
Тоттенхем
Лондон
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
32%
Нічия
37%
Тоттенхем
32%
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings with AFC Bournemouth playing at home, AFC Bournemouth have won 1 times, there have been 2 draws while Tottenham Hotspur have won 6 times. The goal difference is 21-5 in favour of Tottenham Hotspur.
  • During the last 16 meetings, AFC Bournemouth have won 2 times, there have been 2 draws while Tottenham Hotspur have won 12 times. The goal difference is 42-11 in favour of Tottenham Hotspur.
  • AFC Bournemouth's last home win against Tottenham Hotspur was in 2019.
  • Last season Tottenham Hotspur won both games against AFC Bournemouth (3-1 at home and 2-0 away).
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 35% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Tottenham Hotspur scores 29% of their goals between the minutes 46-60?
  • AFC Bournemouth haven't scored in 1 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • Tottenham Hotspur haven't scored in 1 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Lewis Cook has assisted the most goals for AFC Bournemouth with 3. Son Heung-min is Tottenham Hotspur's biggest assister (4).
  • AFC Bournemouth have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Tottenham Hotspur have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 29% of their matches, Tottenham Hotspur in 37% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 29% of halftimes, Tottenham Hotspur wins 37%.
  • The winner of their last meeting was Tottenham Hotspur.
  • On their last meeting Tottenham Hotspur won by 2 goals.
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 76% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur leads 0-1 away, they win in 69% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, Tottenham Hotspur has better performance than AFC Bournemouth.
  • Tottenham Hotspur's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • Tottenham Hotspur have lost just 1 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 1, Tottenham Hotspur won 3, 1 draws.
  • Tottenham Hotspur have lost just 1 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 1 of their last 5 Premier League games against Tottenham Hotspur.
  • AFC Bournemouth scores 1.2 goals in a match against Tottenham Hotspur and Tottenham Hotspur scores 2 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and Tottenham Hotspur is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and Tottenham Hotspur is 1.
  • AFC Bournemouth scores 1.76 goals when playing at home and Tottenham Hotspur scores 2 goals when playing away (on average).
  • AFC Bournemouth have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Justin Kluivert is AFC Bournemouth's top scorer with 5 goals. Brennan Johnson has scored 6 times for Tottenham Hotspur.
  • AFC Bournemouth's performance of the last 5 matches is better than Tottenham Hotspur's.
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 5% of their goals between the minutes 46-60? This is the lowest percentage in the league.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Борнмут
2
Перемог
14
Ігор
10
Перемог
Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.12.2023 - 16:00 Тоттенхем 3 - 1 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.08.2023 - 14:30 Борнмут 0 - 2 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.04.2023 - 17:15 Тоттенхем 2 - 3 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 17:00 Борнмут 2 - 3 Завершено Тоттенхем
Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.11.2024 - 17:00 Вулверхемптон 2 - 4 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.11.2024 - 17:00 Борнмут 1 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
09.11.2024 - 17:00 Брентфорд 3 - 2 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2024/2025
02.11.2024 - 17:00 Борнмут 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.10.2024 - 17:00 Астон Вілла 1 - 1 Завершено Борнмут Н
Показати більше
Останні матчі - Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2024/2025
01.12.2024 - 15:30 Тоттенхем 1 - 1 Завершено Фулгем Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
28.11.2024 - 22:00 Тоттенхем 2 - 2 Завершено Рома Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
23.11.2024 - 19:30 Манчестер Сіті 0 - 4 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
10.11.2024 - 16:00 Тоттенхем 1 - 2 Завершено Ипсвич Таун П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
07.11.2024 - 19:45 Галатасарай 3 - 2 Завершено Тоттенхем П
Показати більше
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
32%
Нічия
37%
Тоттенхем
32%
LIVE
Трансляція матчу "Борнмут" - "Тоттенхем"
play-btn
play sound
В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
Запасні: Остін, Регілон, Порро, Спенс, Бергвалль, Олусесі, Сон, Вернер, Ланкшир.
Тоттенгем: Форстер — Грей, Дрегушін, Девіс, Удоджі — Сарр, Біссума, Меддісон — Джонсон, Соланке, Кулусевські.
Запасні: Траверс, Гілл, Ааронс, Кінсі, Кук, Брукс, Біллінг, Уаттара, Унал.
Борнмут: Аррісабалага — Сміт, Забарний, Гейсен, Керкез — Адамс, Крісті — Семеньйо, Клюйверт, Таверньєр — Еванілсон.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Тоттенгем іде восьмим із 6 перемогами, 2 нічиїми та 5 поразками — 20 очок.
Інфо
Борнмут іде тринадцятим із 5 перемогами, 3 нічиїми та 5 поразками — 18 очок.
Саймон Гупер (Свіндон, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 14-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Віталіті Стедіум (Борнмут, Англія) зіграють Борнмут та лондонський Тоттенгем.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 20:00 - Сьогодні Касереньо Касереньо 1 Атлетіко Атлетіко 2 Завершено 20:00 - Сьогодні Сеута Сеута 2 Осасуна Осасуна 2 Завершено 20:00 - Сьогодні Маккабі Маккабі 2 Хапоэль Хапоэль 1 Завершено 18:00 - Сьогодні Шахтар Шахтар 3 Ворскла Ворскла 1 Завершено 22:15 - Вчора Арсенал Арсенал 2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 На сайт
2 5 000 На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Борнмут" - "Тоттенхем" 05.12.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 05.12.2024
Час початку матчу: 22:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Борнмут" (Борнмут) та командою "Тоттенхем" (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Тоттенхем", тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 31.12.2023 закінчилось з наступним результатом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Борнмут" - "Тоттенхем" можна подивитися 05.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Борнмут" - "Тоттенхем", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Минулий матч команди "Борнмут" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 30.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Команда гостей

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу

Минулий поєдинок команди "Тоттенхем" був зіграний проти Фулгем - 01.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Борнмут" - "Тоттенхем" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.