Борнмут - Тоттенхем онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Борнмут" - "Тоттенхем" 05.12.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою "Тоттенхем" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 05.12.2024

Час початку матчу: 22:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Борнмут" (Борнмут) та командою "Тоттенхем" (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Тоттенхем", тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 31.12.2023 закінчилось з наступним результатом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)

Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890

Країна: Англия

Тренер: Андони Ираола



Минулий матч команди "Борнмут" був зіграний проти "Вулверхемптон" - 30.11.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Команда гостей

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)

Рік заснування "Тоттенхэм" (Лондон): 1882

Країна: Англия

Тренер: Анге Постекоглу



Минулий поєдинок команди "Тоттенхем" був зіграний проти Фулгем - 01.12.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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