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Динамо - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 08 грудня 2024, 18:00 - Олимпийский . Трансляція: 2+2
Головний суддя: Afanasev, Oleksandr
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
До початку
00 : 00 : 00
ФК Олександрія
Александрия
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Хто переможе?
44 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
43%
Нічия
25%
ФК Олександрія
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Dynamo Kyiv and FC Oleksandriya when FC Dynamo Kyiv is playing at home is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Dynamo Kyiv and FC Oleksandriya is 1-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 14 meetings with FC Dynamo Kyiv playing at home, FC Dynamo Kyiv have won 12 times, there have been 2 draws while FC Oleksandriya have won 0 times. The goal difference is 38-6 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • During the last 30 meetings, FC Dynamo Kyiv have won 20 times, there have been 8 draws while FC Oleksandriya have won 2 times. The goal difference is 66-19 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • Last season FC Dynamo Kyiv won both games against FC Oleksandriya (4-2 at home and 1-0 away).
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv have 3 successive home wins.
  • Did you know that FC Dynamo Kyiv scores 27% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 24% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Oleksandriya haven't lost in their last 21 games.
  • FC Oleksandriya have lost none of their last 9 away matches.
  • FC Oleksandriya haven't won any of their last 7 games against FC Dynamo Kyiv.
  • When playing at home, FC Dynamo Kyiv have not lost to FC Oleksandriya in their last 14 encounters.
  • FC Dynamo Kyiv haven't scored in 1 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 1 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv's home record this season: 6-2-0.
  • FC Oleksandriya's away record this season: 3-2-0.
  • Vladyslav Vanat is FC Dynamo Kyiv's top scorer with 7 goals. Oleksandr Filippov has scored 5 times for FC Oleksandriya.
  • Mykola Shaparenko has assisted the most goals for FC Dynamo Kyiv with 6. Juan Alvina Bezerra is FC Oleksandriya's biggest assister (3).
  • Denys Popov has more yellow cards (3) than any other player at FC Dynamo Kyiv. Ivan Kalyuzhnyi has collected 5 for FC Oleksandriya.
  • FC Dynamo Kyiv have conceded a goal in each of their last 12 matches.
  • FC Oleksandriya have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 1st half in 42% of their matches, FC Oleksandriya in 30% of their matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 42% of halftimes, FC Oleksandriya wins 30%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kyiv.
  • On their last meeting FC Dynamo Kyiv won by 1 goals.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When FC Oleksandriya leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 0-1 home, they win 10% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than FC Dynamo Kyiv.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than FC Dynamo Kyiv's.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 5 games against FC Oleksandriya (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Dynamo Kyiv won 4, FC Oleksandriya won 0, 1 draws.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kyiv.
  • FC Dynamo Kyiv scores 2.6 goals in a match against FC Oleksandriya and FC Oleksandriya scores 0.8 goals against FC Dynamo Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Dynamo Kyiv and FC Oleksandriya is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Dynamo Kyiv and FC Oleksandriya is 1.4.
  • FC Dynamo Kyiv scores 1.86 goals when playing at home and FC Oleksandriya scores 1.71 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Oleksandriya were number 13 in the table with 14 points. Now they are number 2 with 37 points.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Особисті зустрічі
Динамо
22
Перемог
30
Ігор
2
Перемог
ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.12.2024 - 15:30 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.04.2024 - 15:30 ФК Олександрія 0 - 1 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.10.2023 - 19:00 Динамо 4 - 2 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
20.05.2023 - 15:00 ФК Олександрія 1 - 5 Завершено Динамо
Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.12.2024 - 15:30 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.12.2024 - 15:30 Колос 1 - 1 Завершено Динамо Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
28.11.2024 - 19:45 Динамо 1 - 2 Завершено Вікторія П
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.11.2024 - 15:30 Динамо 3 - 1 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.11.2024 - 18:00 Динамо 2 - 1 Завершено Полісся В
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Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.12.2024 - 15:30 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.12.2024 - 13:00 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.11.2024 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.11.2024 - 15:30 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Карпати В
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.11.2024 - 15:30 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Полісся В
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Новини команд
Хто переможе?
44 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
43%
Нічия
25%
ФК Олександрія
32%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Георгій Бущан
    Воротар
  • 2
    Vivcharenko, Kostiantyn
    Захисник
  • 4
    Popov, Denys
  • 6
    Brazhko, Vladimir
    Півзахисник
  • 9
    Voloshyn, Nazar
    Форвард
  • 11
    Vanat, Vladyslav
    Форвард
  • 22
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 24
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 32
    Taras, Mykhavko
    Захисник
  • 91
    Mykhailenko, Mikola
    Півзахисник
  • 4
    Микита Кравченко
    Півзахисник
  • 5
    Volodymyrovych, Ivan Kalyuzhny
  • 6
    Кирило Ковалець
    Півзахисник
  • 9
    Олександр Філіпов
    Форвард
  • 15
    Myshnov, Dmytro
    Півзахисник
  • 21
    Олександр Бєляєв
    Півзахисник
  • 24
    Martinyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 26
    Campos, Miguel
    Захисник
  • 31
    Артем Шабанов
    Захисник
  • 33
    Bezerra, Juan Alvina
    Форвард
  • 44
    Yermakov, Georgiy
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Shovkovskiy, Oleksandr
  • Руслан Ротань
LIVE
Трансляція матчу Динамо - ФК Олександрія
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В ефірі
2+2
Трансляція
Інфо
Запасні Олександрії: Макаренко, Костишин, Кулаков, Логінов, Плакса, Ващенко, Скорко, Копина, Козак, Шостак, Погорілий, Шевченко
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Єрмаков, Кравченко, Кампос, Шабанов, Калюжний, Ковалець, Мишньов, Бєляєв, Мартинюк, Безерра, Філіппов
Інфо
Запасні Динамо: Нещерет, Дячук, Шапаренко, Рубчинський, Андріївський, Караваєв, Малиш, Герреро, Біловар, Дубінчак, Брагару, Піхальонок
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Стартовий склад Динамо: Бущан, Вівчаренко, Попов, Михавко, Бражко, Волошин, Кабаєв, Буяльський, Тимчик, Михайленко, Ванат
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Доброго вечора всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 16-го туру УПЛ, в якому Динамо прийме Олександрію!
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Анонс матчу Динамо - ФК Олександрія 08.12.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Динамо (Киев) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 08.12.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Динамо (Киев) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ФК Олександрія та Динамо у попередньому футбольному матчі 04.12.2024 закінчилось з рахунком: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - ФК Олександрія можна подивитися 08.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Динамо - ФК Олександрія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Минулий поєдинок команди Динамо був зіграний проти ФК Олександрія - 04.12.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Попередній матч команди ФК Олександрія був зіграний проти Динамо - 04.12.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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