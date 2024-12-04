Динамо - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Динамо - ФК Олександрія 08.12.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Динамо (Киев) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 08.12.2024

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Динамо (Киев) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ФК Олександрія та Динамо у попередньому футбольному матчі 04.12.2024 закінчилось з рахунком: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Александр Шовковский



Минулий поєдинок команди Динамо був зіграний проти ФК Олександрія - 04.12.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)

Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991

Країна: Украина

Тренер: Руслан Ротань



Попередній матч команди ФК Олександрія був зіграний проти Динамо - 04.12.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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