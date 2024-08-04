Шахтар - Ворскла онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Шахтар - Ворскла 05.12.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Шахтар (Донецк) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 05.12.2024

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Шахтар (Донецк) та командою Ворскла (Полтава):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Шахтар у попередньому футбольному матчі 04.08.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:5 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



Минулий поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Рух - 01.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)

Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955

Країна: Украина

Тренер: Сергей Долганский



Минулий матч команди Ворскла був зіграний проти Інгулець - 29.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Інгулець.

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