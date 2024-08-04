Шахтар - Ворскла онлайн трансляція матчу

Матч між командою Шахтар (Донецк) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский.
Дата проведення матчу: 05.12.2024
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь між Шахтар (Донецк) та командою Ворскла (Полтава):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Шахтар у попередньому футбольному матчі 04.08.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:5 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич
Минулий поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Рух - 01.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский
Минулий матч команди Ворскла був зіграний проти Інгулець - 29.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Інгулець.
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