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Шахтар - Ворскла онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 05 грудня 2024, 18:00 - Олимпийский
Головний суддя: Derevinskiy, Oleksiy
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
До початку
00 : 00 : 00
Ворскла
Полтава
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
43%
Нічия
27%
Ворскла
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Shakhtar Donetsk and FC Vorskla Poltava when FC Shakhtar Donetsk is playing at home is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Shakhtar Donetsk and FC Vorskla Poltava is 1-0. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 19 meetings with FC Shakhtar Donetsk playing at home, FC Shakhtar Donetsk have won 15 times, there have been 2 draws while FC Vorskla Poltava have won 2 times. The goal difference is 41-17 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 46 meetings, FC Shakhtar Donetsk have won 33 times, there have been 6 draws while FC Vorskla Poltava have won 7 times. The goal difference is 87-30 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • Last season's matches: 1-2 (FC Shakhtar Donetsk at home) and 0-1 (FC Vorskla Poltava at home).
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk have 6 successive home wins.
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 23% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Shakhtar Donetsk have won 7 home matches in a row.
  • FC Vorskla Poltava haven't won any of their last 3 games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 1 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 2 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk's home record this season: 6-1-1.
  • Artem Bondarenko is FC Shakhtar Donetsk's top scorer with 8 goals. Samson Iyede has scored 3 times for FC Vorskla Poltava.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 50% of their matches, FC Vorskla Poltava in 20% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 50% of halftimes, FC Vorskla Poltava wins 20%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 5 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 36% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Vorskla Poltava.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Vorskla Poltava's.
  • In the last 5 meetings FC Shakhtar Donetsk won 3, FC Vorskla Poltava won 2, 0 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2 goals in a match against FC Vorskla Poltava and FC Vorskla Poltava scores 1 goals against FC Shakhtar Donetsk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Vorskla Poltava is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Vorskla Poltava is 1.2.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.45 goals when playing at home and FC Vorskla Poltava scores 1.11 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Особисті зустрічі
Шахтар
22
Перемог
30
Ігор
5
Перемог
Ворскла
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.08.2024 - 15:30 Ворскла 0 - 5 Завершено Шахтар
Кубок України 2023/2024
15.05.2024 - 19:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
14.04.2024 - 13:00 Ворскла 0 - 1 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Шахтар 1 - 2 Завершено Ворскла
Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.12.2024 - 18:00 Шахтар 1 - 1 Завершено Рух Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
27.11.2024 - 22:00 ПСВ 3 - 2 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 24-26
23.11.2024 - 18:00 Шахтар 6 - 0 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
10.11.2024 - 15:30 Шахтар 3 - 1 Завершено Зоря В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
06.11.2024 - 19:45 Шахтар 2 - 1 Завершено Янг Бойз В
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Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.11.2024 - 15:30 Ворскла 0 - 3 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.11.2024 - 13:00 Ворскла 2 - 0 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.11.2024 - 15:30 Чорноморець 0 - 1 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.11.2024 - 13:00 Ворскла 0 - 1 Завершено Колос П
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 15:30 Ворскла 1 - 2 Завершено Динамо П
Показати більше
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
43%
Нічия
27%
Ворскла
30%
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Останні матчі
Завершено 22:15 - Вчора Арсенал Арсенал 2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0 Завершено 22:15 - Вчора Астон Вілла Астон Вілла 3 Брентфорд Брентфорд 1 Завершено 22:00 - Вчора Логроньєс Логроньєс 0 Жирона Жирона 0 Завершено 22:00 - Вчора Понтеведра Понтеведра 1 Вільярреал Вільярреал 0 Завершено 22:00 - Вчора Абердин Абердин 0 Селтік Селтік 1

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Анонс матчу Шахтар - Ворскла 05.12.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Шахтар (Донецк) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 05.12.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Шахтар (Донецк) та командою Ворскла (Полтава):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Шахтар у попередньому футбольному матчі 04.08.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:5 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Ворскла можна подивитися 05.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Ворскла, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Минулий поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Рух - 01.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Минулий матч команди Ворскла був зіграний проти Інгулець - 29.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Інгулець.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Ворскла онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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