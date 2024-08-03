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Чорноморець - Кривбас онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 07 грудня 2024, 15:30 - Черноморец
Головний суддя: Копиевски, Виктор
Рейтинг матчу:
Чорноморець
Одесса
0 - 0
До початку
00 : 00 : 00
Кривбас
Кривой Рог
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
35%
Нічия
27%
Кривбас
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Chernomorets Odessa and FC Kryvbas Kriviy Rih is 0-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 10 meetings with FC Chernomorets Odessa playing at home, FC Chernomorets Odessa have won 5 times, there have been 1 draws while FC Kryvbas Kriviy Rih have won 4 times. The goal difference is 16-12 in favour of FC Chernomorets Odessa.
  • During the last 20 meetings, FC Chernomorets Odessa have won 8 times, there have been 2 draws while FC Kryvbas Kriviy Rih have won 10 times. The goal difference is 26-26 in favour of FC Chernomorets Odessa.
  • Last season FC Kryvbas Kriviy Rih won both games against FC Chernomorets Odessa (1-0 at home and 2-1 away).
  • FC Chernomorets Odessa have a losing streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 24% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Chernomorets Odessa have lost 4 matches in a row.
  • FC Chernomorets Odessa haven't won in their last 6 games.
  • FC Chernomorets Odessa haven't won any of their last 3 games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 3 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 1 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Denys Yanakov is FC Chernomorets Odessa's top scorer with 2 goals. Yegor Tverdokhlib has scored 6 times for FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • Danylo Udod has more yellow cards (4) than any other player at FC Chernomorets Odessa. Djihad Bizimana has collected 5 for FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Chernomorets Odessa have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 1st half in 18% of their matches, FC Kryvbas Kriviy Rih in 36% of their matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 18% of halftimes, FC Kryvbas Kriviy Rih wins 36%.
  • The winner of their last meeting was FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • On their last meeting FC Kryvbas Kriviy Rih won by 1 goals.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • In the last 5 meetings FC Chernomorets Odessa won 2, FC Kryvbas Kriviy Rih won 3, 0 draws.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Chernomorets Odessa scores 1.2 goals in a match against FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.4 goals against FC Chernomorets Odessa (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Kryvbas Kriviy Rih is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Kryvbas Kriviy Rih is 0.8.
  • FC Chernomorets Odessa scores 0.88 goals when playing at home and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.32 goals when playing away (on average).
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't lost in their last 4 games.
  • A year ago, FC Chernomorets Odessa were number 9 in the table with 19 points. Now they are number 13 with 12 points.
Особисті зустрічі
Чорноморець
2
Перемог
6
Ігор
4
Перемог
Кривбас
Прем'єр-ліга 2024/2025
03.08.2024 - 18:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.04.2024 - 15:50 Чорноморець 1 - 2 Завершено Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.10.2023 - 17:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Чорноморець
Кубок України 2023/2024
27.09.2023 - 17:00 Чорноморець 2 - 1 Завершено Кривбас
Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.12.2024 - 13:00 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.11.2024 - 15:30 Динамо 3 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
08.11.2024 - 15:30 Чорноморець 0 - 1 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2024/2025
02.11.2024 - 18:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.10.2024 - 15:30 Рух 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
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Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.11.2024 - 15:30 Кривбас 3 - 1 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2024/2025
24.11.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 1 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2024/2025
09.11.2024 - 19:20 Колос 1 - 1 Завершено Кривбас Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.11.2024 - 15:30 Кривбас 1 - 1 Завершено Рух Н
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 15:30 Полісся 2 - 1 Завершено Кривбас П
Показати більше
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
35%
Нічия
27%
Кривбас
38%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Артур Рудько
    Воротар
  • 3
    Віталій Єрмаков
    Захисник
  • 6
    Gomes, Caio
    Захисник
  • 8
    Sporn, Jon
    Півзахисник
  • 9
    Олексій Хобленко
    Форвард
  • 11
    Popov, Kiril
    Форвард
  • 14
    Siheiev, Kyrylo
    Півзахисник
  • 16
    Biloshevskyi, Bohdan Olehovych
    Захисник
  • 34
    Latsabidze, Luka
    Півзахисник
  • 39
    Skyba, Yevgeniy
    Захисник
  • 77
    Kysil, Yaroslav
    Захисник
  • 7
    Андрій Понєдєльнік
    Форвард
  • 9
    Sosah, Daniel
    Форвард
  • 11
    Tverdokhlib, Yegor
    Півзахисник
  • 15
    Drambaev, Oleksandr
    Захисник
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Форвард
  • 21
    Kuzyk, Denys
    Захисник
  • 23
    Ilic, Hrvoje
    Півзахисник
  • 25
    Fonseca, Rafael
    Захисник
  • 30
    Makhankov, Volodymyr
    Півзахисник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Захисник
  • 64
    Shevchenko, Yaroslav
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Бабич, Александр
  • Вернидуб, Юрий
Трансляція
Виходять команди на поле
Інфо
Запасні Кривбасу: Кліщук, Хома, Конате, Бізімана, Романчук, Аморозо, Задерака, Ндомбазі, По, Хомченовський, Вакулко, Каменський
Інфо
Стартовий склад Кривбасу: Маханьков, Бандейра, Понєдєльнік, Драмбаєв, Дібанго, Іліч, Кузик, Твердохліб, Шевченко, Микитишин, Соса
Інфо
Запасні Чорноморця: Аніагбосо, Вічний, Жаржу Мозес, Арсіч, Савченко, Васильєв, Пшеничнюк, Калин, Габелок, Шевцов, Янаков
Інфо
Стартовий склад Чорноморця: Рудько, Скиба, Лацебіде, Єрмаков, Кисіль, Кайо Гомес, Білошевський, Сігєєв, Шпорн, Попов, Хобленко
Варто відзначити кадрові проблеми моряків, у яких минулого туру червоні картки отримали Петряк і Бутко. Сьогоднішній матч обидва лідери одеситів пропускають
Кривбас знаходиться на 4-му рядку таблиці. У криворіжців 25 пунктів у графі очки
Чорноморець перед цим матчем розташувався на 13-му місці в турнірній таблиці. В активі команди Бабича 12 очок
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судити гру буде Віктор Копієвський
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 16-го туру УПЛ, в якому Чорноморець прийме Кривбас
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Останні матчі
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Анонс матчу Чорноморець - Кривбас 07.12.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Чорноморець (Одесса) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 07.12.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Чорноморець (Одесса) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Кривбас, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 03.08.2024 закінчилось з такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Чорноморець - Кривбас можна подивитися 07.12.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Чорноморець - Кривбас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Минулий поєдинок команди Чорноморець був зіграний проти ФК Олександрія - 01.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Минулий поєдинок команди Кривбас був зіграний проти Полісся - 30.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Слідкуйте за результатами матчу Чорноморець - Кривбас онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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