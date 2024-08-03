Чорноморець - Кривбас онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Чорноморець - Кривбас 07.12.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Чорноморець (Одесса) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 07.12.2024

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Чорноморець (Одесса) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Кривбас, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 03.08.2024 закінчилось з такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)

Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936

Країна: Украина

Тренер: Роман Григорчук



Минулий поєдинок команди Чорноморець був зіграний проти ФК Олександрія - 01.12.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)

Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Минулий поєдинок команди Кривбас був зіграний проти Полісся - 30.11.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.

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